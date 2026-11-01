Buenos Aires y Lima encabezan las preferencias de los chilenos que han viajado al extranjero durante 2026, pero no todos los pasajeros eligen los mismos destinos. La edad marca diferencias en las ciudades más visitadas y, a partir de los 65 años, las preferencias cambian: Miami lidera entre las mujeres y Madrid entre los hombres.

Buenos Aires y Lima concentran las preferencias de los viajeros chilenos

Los destinos internacionales más elegidos por los viajeros chilenos durante 2026 presentan una tendencia clara: Buenos Aires y Lima ocupan los primeros lugares en casi todos los grupos etarios, tanto entre hombres como entre mujeres. Así lo muestra un análisis basado en los vuelos realizados por socios de su programa LATAM Pass que compraron sus pasajes a través de su web.

Sin embargo, el orden de las preferencias varía según la edad. Entre los pasajeros de 18 a 34 años, Buenos Aires ocupa el primer lugar para ambos géneros. La tendencia cambia en el grupo de 35 a 54 años, donde Lima pasa a liderar las preferencias, tanto entre hombres como entre mujeres.

En el segmento de 55 a 64 años aparece una diferencia por género. Mientras las mujeres vuelven a situar a Buenos Aires como su destino más elegido, los hombres mantienen a Lima en el primer puesto.

El cambio más marcado se observa entre las personas de 65 años o más. En este grupo, las dos ciudades sudamericanas dejan de encabezar las preferencias: Miami es el destino más elegido por las mujeres y Madrid, por los hombres.

Los destinos favoritos también cambian según el género

Al observar el ranking general de destinos internacionales más volados durante este año, Buenos Aires lidera las preferencias femeninas, seguida de Lima, Río de Janeiro, Madrid y Miami.

Entre los hombres, Lima ocupa el primer lugar. Le siguen Buenos Aires, Madrid, Río de Janeiro y Miami.

Aunque las diferencias entre ambos rankings son acotadas en los primeros puestos, el orden muestra distintas preferencias según el género. Buenos Aires encabeza la lista femenina, mientras que Lima lidera entre los hombres. Río de Janeiro y Miami aparecen en ambos grupos, mientras que Madrid ocupa el cuarto lugar entre las mujeres y el tercero entre los hombres.

Los resultados corresponden a los pasajeros incluidos en el análisis de la aerolínea y no necesariamente representan la totalidad de los viajes internacionales realizados por los chilenos.

Qué cambia en los viajes después de los 65 años

La adultez mayor marca una diferencia respecto de las tendencias observadas en los grupos más jóvenes. En lugar de Buenos Aires o Lima, las mujeres de 65 años o más prefieren Miami, mientras que los hombres de la misma edad eligen Madrid.

Patricio Majluf, director de Marketing y Ventas Digital de LATAM, señala que “este quiebre en la adultez mayor confirma algo que en LATAM veníamos observando de forma anecdótica: el viajero de la tercera edad no busca lo mismo que buscó toda su vida. Cambia el motivo de viaje, cambia el tiempo disponible y, con eso, cambia también el destino”.

El análisis también identifica diferencias entre hombres y mujeres en el volumen de viajes y el gasto asociado a los pasajes. Durante 2026, el 55,2% de los vuelos considerados en el estudio correspondió a hombres, frente al 44,8% de mujeres.

El ticket promedio también fue levemente superior entre los pasajeros hombres, con US$ 156, en comparación con los US$ 146 registrados entre las mujeres.

“Los datos de comportamiento digital nos permiten anticipar necesidades muy específicas según la etapa de vida de cada pasajero, algo clave para una aerolínea que conecta a más de 56 millones de socios LATAM Pass en la región. Entender estos patrones no es solo un ejercicio analítico, también nos ayuda a proyectar hacia dónde crecerá la demanda en cada segmento y a anticiparnos con la oferta correcta, en el canal correcto y en el momento adecuado”, agrega Patricio Majluf.

La radiografía ofrece una mirada al comportamiento de los pasajeros incluidos en el análisis: mientras Buenos Aires y Lima se mantienen entre los destinos internacionales más elegidos, las preferencias se diversifican en los grupos de mayor edad. Las cifras de gasto y distribución de vuelos, por su parte, muestran diferencias entre hombres y mujeres dentro de la muestra estudiada.