Los destinos que eligen los chilenos para viajar en Navidad y Año Nuevo

Las celebraciones de Navidad y Año Nuevo también se han convertido en una oportunidad para viajar y compartir las fiestas fuera de casa. Mientras algunos prefieren reunirse con sus familias en otras ciudades, otros optan por destinos internacionales, playas o experiencias urbanas para recibir enero.

Las tendencias de reservas muestran que las preferencias cambian según la fecha y el tipo de viaje que se busca realizar.

Viajes familiares y destinos para compartir las fiestas

Los viajes durante diciembre responden, en buena medida, a la posibilidad de reunir a distintas generaciones en un mismo destino. Así lo muestran los datos de COCHA Travel Insights, un análisis que considera pasajeros que salen desde Chile entre el 15 de diciembre y el 5 de enero y compara las reservas con el período equivalente del año anterior.

De acuerdo con el estudio, el promedio de pasajeros por reserva para Navidad pasó de 2,71 a 3,55, lo que representa un incremento del 31%. Las estadías alcanzan los 12,1 días y se observa una mayor participación de grupos familiares con niños y adolescentes.

“En Navidad, la primera decisión suele ser con quién queremos estar. A veces eso significa viajar para reencontrarse con la familia y, en otros casos, organizar unas vacaciones juntos. Cuando participan distintas generaciones, el destino también debe permitir que todos disfruten, desde los niños hasta los abuelos”, señala Daiana Mediña, Head de Brand & PR de COCHA.

Entre los destinos nacionales, Santiago concentra el 11% de las reservas navideñas analizadas. Esta cifra considera principalmente a personas que viajan hasta la capital para visitar a sus familiares durante las celebraciones.

En el ámbito internacional, Nueva York también registra un aumento en su participación, pasando del 5,3% al 7,7%. La ciudad estadounidense aparece como una alternativa para quienes buscan una celebración diferente, marcada por las decoraciones, las luces navideñas y el ambiente invernal.

Las opciones de playa también mantienen presencia durante estas fechas. Río de Janeiro y Florianópolis concentran en conjunto el 13,7% de las reservas de Navidad, frente al 11,3% registrado en 2025. Punta Cana, por su parte, aumenta su participación del 3,5% al 6,3%.

En el caso del Caribe, los resorts con modalidad todo incluido aparecen como una alternativa para grupos familiares que buscan concentrar en un mismo lugar servicios de alimentación y actividades durante sus vacaciones.

Año Nuevo: Punta Cana y Brasil concentran las preferencias por destinos de playa

A diferencia de Navidad, las reservas para Año Nuevo muestran una mayor inclinación hacia destinos costeros. La celebración de la medianoche y la posibilidad de extender el viaje durante los primeros días de enero parecen tener un peso importante al momento de elegir dónde pasar las fiestas.

Según COCHA Travel Insights, Punta Cana pasó de concentrar el 5% de las reservas de Año Nuevo al 13%. El destino dominicano registra así uno de los mayores aumentos entre las alternativas internacionales consideradas en el análisis.

Brasil también destaca en las preferencias de los viajeros chilenos. Río de Janeiro alcanza el 10,1% de las reservas y Florianópolis llega al 8,7%. En conjunto, ambas ciudades representan el 18,8%, frente al 11,9% del año anterior.

Las cifras muestran una mayor presencia de parejas y grupos de amigos durante esta celebración, en comparación con los viajes navideños. El promedio es de 2,83 pasajeros por reserva y las estadías llegan a 11 días.

“Para Año Nuevo, la celebración tiene más peso al elegir dónde viajar. Hay quienes quieren vivir el ambiente de una ciudad como Río de Janeiro y quienes prefieren recibir enero en la playa. Conviene conversar esas expectativas antes de reservar, porque no todos imaginan el mismo ritmo de vacaciones”, explica Mediña.

De esta manera, destinos como Punta Cana, Río de Janeiro y Florianópolis combinan la celebración de fin de año con la posibilidad de continuar las vacaciones durante enero.

¿Con cuánta anticipación conviene reservar para Navidad y Año Nuevo?

La planificación también es un factor relevante para quienes buscan viajar durante las fiestas. Según los datos del análisis, los tiempos de anticipación de compra se mantienen similares a los registrados en 2025.

Los viajes dentro de Chile se reservan, en promedio, con unos 20 días de anticipación. En cambio, quienes eligen el Caribe o destinos de larga distancia suelen organizar sus viajes con más de 70 días.

Para los grupos familiares que viajan con niños o distintas generaciones, la recomendación es ampliar ese margen. COCHA plantea que lo ideal es comenzar a planificar entre tres y cinco meses antes cuando se trata de destinos del Caribe o viajes de larga distancia, especialmente si se necesitan habitaciones contiguas, asientos juntos o traslados privados.

Así, mientras Navidad aparece más vinculada con los reencuentros familiares y los viajes compartidos, Año Nuevo concentra una mayor preferencia por destinos de playa y celebraciones fuera de casa. Dos momentos del calendario que, para muchos viajeros, también marcan el comienzo de las vacaciones de verano.