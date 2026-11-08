Alianza busca recuperar los bosques nativos de Torres del Paine con la plantación de 47 mil lengas

Una plantación simbólica en el Parque Nacional Torres del Paine marcó un nuevo avance en el trabajo conjunto de Fundación Reforestemos, Ultranav, Explora y CONAF para recuperar los bosques nativos de la zona. El proyecto contempla plantar 30 mil lengas durante 2026 y alcanzar hasta 47 mil ejemplares al 2027.

Con una plantación simbólica en el Parque Nacional Torres del Paine, Fundación Reforestemos, Ultranav, Explora y la Corporación Nacional Forestal (CONAF) de Magallanes dieron un nuevo paso en su iniciativa conjunta para restaurar los bosques nativos de este territorio, reconocido como un hotspot de biodiversidad a nivel mundial.

La iniciativa comenzó en 2025 con dos proyectos piloto de mil árboles cada uno. Este año, en tanto, entró en su segunda etapa, que considera la plantación de 30 mil lengas: 24 mil en el Parque Nacional Torres del Paine y otras 6 mil en la Reserva de Conservación Explora Torres del Paine. La meta es llegar a un total de hasta 47 mil ejemplares al 2027.

En la actividad participaron John Revello, director regional de CONAF; Suzanne Wylie, directora ejecutiva de Fundación Reforestemos; Diego Uribe, gerente de Desarrollo de Negocios de Ultraterra; y Romina Da Pieve, subgerenta de Conservación de Explora. También asistieron Mónica Alvarado, superintendenta del Parque Nacional Torres del Paine, y Patricio Salinas, del Departamento Provincial de Bosques y Cambio Climático de CONAF.

El encuentro permitió reafirmar el compromiso de las organizaciones con el trabajo colaborativo y destacar la necesidad de proteger y recuperar ecosistemas de relevancia mundial, tanto en áreas públicas como privadas.

Restauración de ecosistemas: el aporte de cada organización

El Parque Nacional Torres del Paine alberga 17 ecosistemas, que comprenden desde la estepa patagónica y los matorrales preandinos hasta los bosques magallánicos de lenga, ñirre y coigüe. Sin embargo, su patrimonio natural ha sido afectado por grandes incendios forestales que, de acuerdo con cifras de CONAF, han dañado aproximadamente 39.000 hectáreas.

La recuperación de estos espacios implica enfrentar dificultades logísticas y climáticas, además de contar con especies adaptadas a las condiciones del territorio, financiamiento y conocimientos técnicos para desarrollar las labores de restauración.

Frente a este escenario, las cuatro organizaciones establecieron un convenio que define un plan de reforestación y distribuye las responsabilidades de acuerdo con las capacidades y experiencia de cada entidad.

Ultranav, impulsora de la iniciativa, cumple un rol estratégico al aportar la totalidad de las plantas nativas requeridas para el proyecto. Los ejemplares provienen de su vivero Otway, ubicado en Isla Riesco, que cuenta con tecnología internacional.

“Para Ultranav, es especialmente significativo contribuir con plantas provenientes de nuestro vivero Otway, poniendo al servicio de esta alianza una larga y exitosa experiencia de reforestación en esta región. Esta iniciativa combina innovación y compromiso con Magallanes para recuperar uno de los ecosistemas más emblemáticos de Chile”, destaca Diego Uribe, Gerente de Desarrollo de Negocios de Ultraterra.

Por su parte, Explora, que mantiene presencia en Torres del Paine hace más de 30 años, financia la logística, la mano de obra y el traslado necesarios para plantar los 47 mil ejemplares. Estas labores se desarrollarán tanto dentro del parque nacional como en la Reserva de Conservación Explora Torres del Paine, un área privada de cerca de 6.000 hectáreas donde la restauración del bosque nativo es parte de su estrategia de conservación de largo plazo.

“Para nosotros, explorar es el primer paso para conservar. Quien conoce de cerca un territorio entiende lo que está en juego y quiere protegerlo. Esta alianza lleva ese propósito a otra escala: cuando el Estado, las empresas y la sociedad civil trabajan juntos, la conservación deja de ser un esfuerzo aislado y se vuelve eficiente, continua y capaz de transformar un paisaje completo”, señala Romina Da Pieve, Sub Gerente de Conservación de Explora.

Participación ciudadana y respaldo técnico para recuperar los bosques

Fundación Reforestemos está a cargo de articular la alianza, liderar la ejecución del proyecto y desarrollar el diseño forestal para su implementación. Además, busca impulsar un modelo de financiamiento mediante aportes ciudadanos a través de su sitio web.

A lo largo de su trayectoria, la plataforma ha convocado a más de 300 mil personas de más de 40 países para contribuir a la plantación de árboles. Esta experiencia permitirá acercar la iniciativa a esa comunidad y promover nuevas contribuciones para ampliar su alcance, con el propósito de duplicar la meta inicial de 47.000 árboles.

“Torres del Paine inspiró el nacimiento de Reforestemos tras el incendio de 2011. Desde entonces, hemos trabajado para recuperar sus bosques. Esta alianza es inédita porque, por primera vez, se reúnen actores de distintos sectores en torno a un propósito común: restaurar ecosistemas según su relevancia ecológica, tanto en áreas públicas como privadas. Su recuperación y cuidado son una responsabilidad compartida”, señala Suzanne Wylie, directora ejecutiva de Fundación Reforestemos”.

El proyecto también cuenta con el respaldo de CONAF, organismo que participa en la identificación y priorización de las zonas de intervención dentro del parque nacional. Asimismo, aporta conocimientos técnicos y realiza el seguimiento de las acciones de restauración.

“La recuperación de estos ecosistemas requiere conocimiento técnico, continuidad y una mirada de largo plazo. Esta alianza demuestra el valor de sumar capacidades públicas y privadas para restaurar áreas prioritarias y asegurar su conservación para las futuras generaciones”, sostiene John Revello, director regional de CONAF Magallanes.

Finalmente, las organizaciones esperan que los resultados de esta experiencia puedan extenderse a otros territorios de la región y promuevan nuevas iniciativas de restauración. Para ello, buscarán identificar oportunidades de trabajo junto a comunidades, municipalidades, establecimientos educacionales, organizaciones no gubernamentales y voluntariado.

La alianza apunta así a fortalecer la colaboración entre el sector público, el privado y la sociedad civil como una vía para avanzar en la recuperación y conservación de ecosistemas estratégicos.