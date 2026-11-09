Verano 2027: nuevos vuelos y más conexiones amplían las opciones para viajar desde Chile

El verano 2026-2027 llegará con más alternativas para quienes planean viajar fuera de Chile. La programación aérea de la temporada contempla nuevas conexiones directas con ciudades de Sudamérica, el regreso de rutas estacionales hacia Brasil y Argentina, y un aumento de frecuencias hacia destinos de Norteamérica y Europa.

Entre las novedades destacan las conexiones directas con Cusco y Quito, una mayor oferta de vuelos hacia las playas de Brasil y el Caribe colombiano, y más alternativas para llegar a destinos de naturaleza como Bariloche, El Calafate y Puerto Natales. A esto se suman refuerzos hacia ciudades como Atlanta y París, que funcionan como importantes puertas de entrada a otros lugares del mundo.

Estas son algunas de las principales alternativas que se abrirán para los viajeros chilenos durante la temporada.

Perú y Ecuador: conexiones directas con Cusco y Quito

Dos destinos andinos tendrán nuevas alternativas de conectividad desde Santiago. Cusco, uno de los principales polos turísticos de Perú, contará con vuelos directos diarios desde el 3 de enero de 2027, a través de SKY Airline.

La nueva ruta permitirá llegar sin escalas a una ciudad que concentra buena parte de los circuitos culturales y patrimoniales del país. Desde allí es posible organizar recorridos hacia Machu Picchu, el Valle Sagrado de los Incas y distintos pueblos andinos, además de conocer su arquitectura colonial, mercados y gastronomía.

Ecuador también recuperará una conexión directa con Chile. LATAM Airlines retomará los vuelos entre Santiago y Quito el 1 de diciembre de 2026, con cuatro frecuencias semanales: martes, jueves, sábados y domingos.

La capital ecuatoriana destaca por su centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad, y por su ubicación estratégica para recorrer los Andes, visitar volcanes y explorar otros atractivos naturales del país.

Brasil: más vuelos a Florianópolis, Salvador de Bahía y São Paulo

Brasil seguirá siendo uno de los grandes protagonistas de las vacaciones de verano. Florianópolis, uno de los destinos tradicionales de los turistas chilenos, tendrá un importante aumento de conectividad aérea.

JetSMART retomó sus vuelos estacionales desde Santiago el 2 de octubre, inicialmente con tres frecuencias semanales, pero contempla aumentar su operación hasta 15 vuelos por semana durante diciembre. Esto permitirá disponer de más alternativas para viajar a la isla de Santa Catarina, conocida por sus playas, gastronomía y actividades al aire libre.

El nordeste brasileño también sumará opciones. SKY Airline retomará el 28 de diciembre sus vuelos directos entre Santiago y Salvador de Bahía, con dos frecuencias semanales. La ciudad es una puerta de entrada a la cultura afrobrasileña, las playas del estado de Bahía y destinos como Praia do Forte y Morro de São Paulo.

A esto se suma la reactivación de la conexión de SKY con São Paulo, que contempla seis vuelos semanales, ampliando las posibilidades de visitar una de las principales capitales culturales y gastronómicas de Sudamérica.

Argentina: Bariloche y El Calafate vuelven a la programación estacional

Los paisajes de la Patagonia argentina también estarán más cerca durante el verano. SKY tiene previsto retomar sus vuelos entre Santiago y Bariloche desde el 1 de diciembre, con cuatro frecuencias semanales.

El destino es conocido por sus lagos, montañas, bosques y circuitos escénicos, además de su oferta gastronómica, que incluye chocolates, cervezas artesanales y cocina de montaña. Durante la temporada estival permite realizar excursiones, trekking, navegación y recorridos por el entorno del lago Nahuel Huapi.

El Calafate, por su parte, recuperará su conexión aérea directa desde Santiago el 18 de diciembre, con dos vuelos semanales. La ciudad es uno de los principales puntos de partida para conocer el Parque Nacional Los Glaciares y el glaciar Perito Moreno, uno de los grandes atractivos naturales de la Patagonia.

Colombia: Bogotá y Cartagena amplían las alternativas

Colombia tendrá dos conexiones relevantes para los viajeros chilenos. JetSMART reanudará los vuelos directos entre Santiago y Bogotá el 2 de diciembre, con siete frecuencias semanales.

La capital colombiana ofrece una combinación de cultura, gastronomía, museos, arquitectura y vida urbana, además de funcionar como punto de conexión para recorrer otras regiones del país.

Cartagena de Indias también recuperará sus vuelos directos desde Santiago. Avianca tiene previsto retomar esta ruta el 16 de diciembre, con tres frecuencias semanales.

La ciudad caribeña es uno de los destinos turísticos más reconocidos de Colombia, gracias a su centro histórico amurallado, sus playas, su arquitectura colonial y una escena gastronómica que combina tradiciones del Caribe con propuestas contemporáneas.

Estados Unidos: más vuelos a Atlanta, Houston y Dallas

Norteamérica tendrá una mayor oferta de conexiones durante la temporada alta. Atlanta será uno de los destinos con mayor refuerzo, gracias a la extensión de una segunda frecuencia de Delta Air Lines entre Santiago y esa ciudad estadounidense, desde el 3 de diciembre de 2026 hasta el 28 de marzo de 2027.

El servicio adicional comenzará con tres vuelos semanales y pasará a operar diariamente entre el 10 de diciembre y el 31 de enero. Luego continuará con tres frecuencias semanales hasta fines de marzo, complementando el vuelo diario que funciona durante todo el año.

Atlanta es uno de los principales centros de conexión aérea de Estados Unidos y permite continuar viaje hacia más de 150 destinos del país y Canadá. Entre las alternativas se encuentran ciudades como Orlando y Nueva York, además de distintos puntos de la costa oeste.

Houston también contará con una conexión diaria desde Santiago, luego de que United Airlines reactivara su operación durante octubre. American Airlines, en tanto, retomará los vuelos estacionales a Dallas el 3 de diciembre, con siete frecuencias semanales.

Ciudad de México se suma a las alternativas de conexión continental. Aeroméxico retomó sus vuelos desde Santiago con seis frecuencias por semana, facilitando tanto las visitas a la capital mexicana como los desplazamientos hacia otros destinos del país y Centroamérica.

Canadá: Toronto y Montreal recuperan sus conexiones

Para quienes tienen previsto viajar a Canadá, Air Canada retomó sus vuelos entre Santiago y Toronto el 26 de octubre, con cuatro frecuencias semanales.

La ruta a Montreal, en tanto, está programada para reiniciarse el 27 de noviembre, también con cuatro vuelos por semana.

Ambas ciudades ofrecen distintas experiencias urbanas y culturales, además de funcionar como puntos de partida para recorrer otras regiones canadienses. Toronto destaca por su diversidad cultural y cercanía con las cataratas del Niágara, mientras Montreal combina arquitectura histórica, gastronomía y una marcada identidad francófona.

Europa: París tendrá más vuelos directos desde Santiago

París contará con una mayor oferta de vuelos directos durante las vacaciones. Air France aumentará de siete a diez sus frecuencias semanales entre Santiago y el aeropuerto Charles de Gaulle, entre el 15 de diciembre de 2026 y el 4 de marzo de 2027.

La compañía mantendrá su vuelo diario y agregará tres servicios adicionales los martes, jueves y domingos, lo que representa un incremento cercano al 43% en las frecuencias disponibles.

La capital francesa es, además, una importante puerta de entrada a Europa y otros continentes. Desde Charles de Gaulle es posible conectar con numerosas ciudades europeas, así como con destinos de África y Asia, ampliando las posibilidades de organizar itinerarios con más de una parada.

Patagonia chilena: más alternativas para llegar al sur

La conectividad nacional también tendrá novedades. Puerto Natales contará con un importante refuerzo de vuelos desde Santiago durante el inicio de la temporada estival. LATAM aumentará de cinco a 21 sus frecuencias semanales durante noviembre, facilitando el acceso a Torres del Paine y otros atractivos de la Región de Magallanes.

A esto se sumará una nueva conexión entre Temuco y Balmaceda, que SKY operará de manera estacional entre el 1 de enero y el 14 de marzo de 2027, con vuelos los viernes y domingos.

La ruta permitirá conectar directamente La Araucanía con la Región de Aysén, sin necesidad de pasar por Santiago. Una alternativa especialmente interesante para quienes quieran combinar la zona lacustre de La Araucanía con los paisajes de la Carretera Austral.