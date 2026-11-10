Turismo de negocios: crecen viajes corporativos en Chile y Santiago fortalece oferta para eventos

El turismo de negocios es uno de los segmentos que contribuyen al dinamismo de la industria turística. Detrás de los viajes corporativos, las reuniones de trabajo, los congresos y los encuentros empresariales existe una cadena de servicios que involucra transporte aéreo, hotelería, gastronomía, producción de eventos y actividades complementarias.

En Chile, esta actividad muestra señales de crecimiento y diversificación. Por una parte, los desplazamientos asociados a sectores productivos como minería, energía y construcción mantienen una importante demanda de conectividad aérea. Por otra, Santiago busca consolidarse como un destino atractivo para la realización de eventos, incorporando espacios que van más allá de los tradicionales centros de convenciones y hoteles.

Una muestra del dinamismo de este mercado se encuentra en los resultados del primer semestre de 2026 de COCHA Corporate. Durante ese período, su operación registró un crecimiento de 8% respecto del mismo lapso del año anterior. Los viajes nacionales representaron el 85,6% del total, una proporción superior al 83,3% registrado durante el primer semestre de 2025.

El norte concentra los viajes asociados a la actividad productiva

La demanda de viajes corporativos refleja estrechamente la distribución territorial de las actividades económicas del país. Entre las industrias que generan mayor movimiento se encuentran Ingeniería y Construcción, Forestal, Celulosa y Papel, Alimentos y Bebidas, Retail y Energía.

En cuanto a los destinos nacionales, Calama encabeza las preferencias, seguida por Antofagasta, Concepción, Copiapó e Iquique. Así, cuatro de las cinco ciudades más solicitadas están vinculadas a la actividad minera, lo que evidencia el papel de la conectividad aérea para sostener operaciones, supervisar proyectos y coordinar equipos en distintas regiones.

En el ámbito internacional, Buenos Aires pasó a ocupar el primer lugar, desplazando a Lima. A continuación se ubicaron São Paulo, Bogotá y Ciudad de México.

“Cuando observamos estos destinos, vemos que detrás de cada pasaje hay una necesidad concreta de negocio: supervisar proyectos, realizar mantenciones, reunirse con proveedores o asegurar la continuidad de las operaciones. La conectividad aérea cumple un papel fundamental para la actividad productiva del país”, explica Juan Pablo Amenábar, gerente de Corporate de COCHA.

Este movimiento se desarrolla, además, en un escenario internacional de mayores costos para la industria aérea. El combustible pasó a representar aproximadamente un tercio de los gastos operativos de las aerolíneas, aumentando la presión sobre las tarifas.

Frente a este panorama, la planificación adquiere un papel estratégico para las empresas. Según COCHA Corporate Insights, el promedio de anticipación en la compra de pasajes aumentó de nueve a diez días entre el primer semestre de 2025 y el mismo período de 2026. Aunque la variación es acotada, refleja la importancia de anticipar los desplazamientos y utilizar herramientas que permitan comparar alternativas.

La experiencia del viajero también entra en la ecuación

La eficiencia de los desplazamientos corporativos ya no se mide exclusivamente por el precio del pasaje. Las condiciones del viaje, los tiempos de traslado, los horarios de salida y regreso y las posibilidades de descanso comienzan a formar parte de las decisiones de las empresas.

De acuerdo con el índice COCHA Pulse, que evalúa las condiciones de los desplazamientos, la proporción de viajeros en un nivel crítico de desgaste disminuyó de 10,9% a 9,9%. Sin embargo, prácticamente uno de cada diez trabajadores continúa expuesto a esta situación.

El informe identifica que los viajes durante los fines de semana concentran el 42% del impacto negativo registrado. También advierte sobre los efectos de los horarios extremos, particularmente los vuelos anteriores a las 06:00 y posteriores a las 23:00 horas.

La tendencia apunta a una mirada más integral de la gestión corporativa: un itinerario de menor costo puede terminar siendo menos conveniente si implica escalas prolongadas, salidas de madrugada o regresos durante la noche del domingo, afectando el descanso y el rendimiento de los trabajadores.

A estas transformaciones se suman una mayor demanda de reportes sobre huella de carbono, la preferencia por proveedores con certificaciones ambientales y la incorporación de plataformas digitales como Mendel y SAP Concur, junto con herramientas de autogestión desde dispositivos móviles.

Los eventos corporativos amplían la oferta turística de Santiago

El turismo de negocios también se expresa en la industria MICE, sigla que agrupa reuniones, viajes de incentivo, congresos y exposiciones. Se trata de un segmento relevante para los destinos porque moviliza visitantes por motivos profesionales y genera actividad en distintos rubros, desde hotelería y gastronomía hasta transporte, comercio y entretenimiento.

En este ámbito, Santiago busca fortalecer su posicionamiento regional mediante una oferta que combina infraestructura tradicional con espacios singulares, capaces de incorporar elementos de la identidad urbana y del paisaje a la experiencia de los asistentes.

Un ejemplo es Sky Costanera, que acaba de ser reconocido como Latin America’s Best MICE Event Venue 2026 (Mejor Recinto para Eventos MICE de América Latina) en los World MICE Awards.

La distinción, entregada el 27 de octubre de 2026, reconoce al mirador ubicado en la Gran Torre Costanera de Cenco Malls y lo posiciona entre los espacios destacados de la región para la realización de encuentros empresariales. En la categoría compitió con recintos como Inhotim Museum, de Brasil, y Palacio San Miguel y Teatro Colón, de Argentina.

Ubicado a 300 metros de altura, en los pisos 61 y 62 de la torre, Sky Costanera ofrece una vista panorámica de 360 grados sobre Santiago y la cordillera de los Andes. Su infraestructura contempla dos niveles habilitados para eventos de distintos formatos, entre ellos seminarios, conferencias de prensa, lanzamientos de marcas, desayunos corporativos, cócteles y reuniones empresariales.

La propuesta busca transformar el entorno en parte de la experiencia. En lugar de limitarse a ofrecer un espacio funcional para una reunión, incorpora uno de los paisajes más reconocibles de la capital como elemento diferenciador.

“Este reconocimiento confirma una estrategia que hemos desarrollado durante los últimos años: que Sky Costanera puede ser mucho más que un atractivo turístico. Como parte de Cenco Malls, buscamos crear espacios que conecten con las ciudades y las personas, generando vivencias memorables”, señala Loreto Díaz, Sky, Tower Manager de Cenco Malls.

La distinción también coincide con una mayor actividad en el mercado de eventos corporativos. Según COCHA Corporate Insights 2026, entre mayo y junio de este año los eventos gestionados por la compañía aumentaron de 17 a 36, lo que representa un crecimiento de 112%.

Durante el primer semestre, su área de Meetings & Events gestionó más de 50 negocios y sobre 250 servicios y transacciones, con 16 holdings activados. Entre los sectores con mayor participación en las ventas destacaron Automotriz, con 32,2%, y Generación Eléctrica y Energía, con 16,5%.

El comportamiento de la demanda muestra una tendencia hacia encuentros de menor escala, pero realizados con mayor frecuencia, lo que plantea nuevas exigencias de coordinación logística y producción.

Santiago y su proyección como destino MICE

El reconocimiento de Sky Costanera se suma a otro antecedente para la proyección internacional de la capital: en los mismos World MICE Awards 2026, Santiago fue distinguido como Latin America’s Best Corporate Retreat Destination 2026.

Ambos reconocimientos contribuyen a visibilizar la oferta de la ciudad para el turismo de reuniones y los encuentros empresariales, un segmento en el que la infraestructura, la conectividad, los servicios y las experiencias complementarias forman parte de la competitividad de un destino.

En este escenario, la posibilidad de combinar reuniones de trabajo con propuestas gastronómicas, culturales, urbanas y panorámicas representa un atributo diferenciador. Los espacios no convencionales, como Sky Costanera, complementan la oferta de hoteles y centros de convenciones, ampliando las alternativas para organizadores de eventos y empresas.

El desafío para Chile está en articular estos distintos componentes: conectividad aérea, servicios especializados, infraestructura, tecnología y experiencias vinculadas a la identidad de cada territorio. Una combinación que permite entender el turismo de negocios no solo como una actividad asociada al desplazamiento laboral, sino como un segmento con capacidad para generar nuevas oportunidades para la industria turística nacional.