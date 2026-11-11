Centro de Santiago: inversiones, patrimonio y turismo impulsan la recuperación de la capital

Desde la Plaza de Armas hasta el Palacio de La Moneda, pasando por los paseos Ahumada y Huérfanos, el Mercado Central, el cerro Santa Lucía y los barrios Lastarria y Bellas Artes, el centro histórico concentra buena parte de la identidad patrimonial, cultural y económica de Santiago.

Después de años marcados por el deterioro asociado al estallido social de 2019 y la pandemia, el sector comienza a mostrar señales de recuperación. Nuevas inversiones, reconversiones inmobiliarias y una mayor actividad comercial abren oportunidades para revitalizar sus espacios y potenciar su atractivo turístico.

Uno de los ejemplos es NIDO Lucía, proyecto de Territoria que contempla una inversión estimada de US$160 millones para transformar el antiguo edificio corporativo de Enel, en Santa Rosa 76, en un polo de innovación y servicios de aproximadamente 45.000 metros cuadrados.

La misma empresa impulsa la futura reconversión del edificio de la Bolsa de Comercio de Santiago, inaugurado en 1917 y declarado monumento nacional en 1981. La iniciativa considera una inversión de hasta US$50 millones para desarrollar un espacio de gastronomía, comercio, cultura y trabajo compartido, conservando sus principales elementos patrimoniales. El proyecto aún requiere la aprobación del Consejo de Monumentos Nacionales.

En el ámbito hotelero, otro hito fue la reapertura del antiguo Crowne Plaza como Le Méridien Santiago, de Marriott International, en abril de 2024, luego de permanecer cerrado y funcionar como residencia sanitaria. A ello se suma la reconversión de antiguos edificios de oficinas en viviendas, impulsada por empresas como Flipeame y Cassá Estudio, una tendencia que podría contribuir a recuperar la vida residencial del centro.

“La ubicación en el centro de Santiago es muy valorada por nuestros huéspedes internacionales. También vemos cómo los propios santiaguinos y chilenos están volviendo a descubrir y a sentir cariño por el centro histórico de su ciudad.”, dice a su vez Christian Fiederer, cofundador de Debaines Hotel Santiago, otro de los proyectos que está dando vida a la revitalización del casco histórico.

El comercio muestra señales de recuperación

Los cambios también se reflejan en el mercado comercial. Según el informe High Street Santiago Centro 1S 2026, de CBRE, la vacancia de locales comerciales alcanzó un 12,48% durante el primer semestre de 2026, completando tres períodos consecutivos de disminución.

La retención de arrendatarios aumentó desde un 49% en 2021 hasta un 82,6%, mientras los valores promedio de arriendo crecieron 6,6%. También se observa una transformación en el perfil de los negocios: restaurantes, cafeterías y establecimientos de comida rápida concentran actualmente el 20,46% de la superficie comercial ocupada, superando a los servicios financieros, que pasaron de representar un 24% en 2015 a un 13%.

Para la Asociación Gremial de Turismo y Comercio del Centro Histórico de Santiago (TUCHS), este proceso requiere recuperar la circulación de personas y mejorar las condiciones del espacio público.

“Que vuelvan a transitar personas en el centro es clave: más vecinos significa más vida en las calles, más clientes para el comercio y más seguridad. Pero esta recuperación necesita condiciones para consolidarse: seguridad, espacio público cuidado, comercio formal protegido y una agenda cultural y turística permanente”, señala su presidente, Carlos Concha.

Santiago busca consolidarse como destino de turismo urbano

Más allá de su actividad comercial, el centro histórico representa una oportunidad para desarrollar el turismo urbano. Su patrimonio arquitectónico, museos, mercados, restaurantes, galerías y espacios culturales permiten construir experiencias que conecten la historia de la ciudad con su vida contemporánea.

El desafío es integrar estos atractivos en una oferta que invite a los visitantes a recorrer distintos sectores y prolongar su estadía. Esa es precisamente la apuesta del Programa Territorial Integrado (PTI) Santiago Urbano, impulsado por Corfo Metropolitano y ejecutado por Codesser.

La iniciativa busca fortalecer la competitividad turística de la capital mediante la colaboración entre barrios, municipios, empresas y organizaciones, conectando sus atractivos patrimoniales, culturales, gastronómicos y comerciales.

En esa línea, este miércoles 11 de noviembre se realizará el Primer Encuentro de Barrios Turísticos – Destino Santiago Urbano, que reunirá a representantes de distintos territorios para avanzar en una estrategia compartida de promoción.

“Si queremos que Santiago se consolide como un destino turístico, necesitamos entender que la ciudad no puede ofrecerse de manera fragmentada. Sus barrios tienen una enorme riqueza patrimonial, cultural, gastronómica y comercial, pero ese potencial solo podrá desplegarse plenamente si logramos que conversen entre sí, se complementen y construyan una oferta turística integrada”, explica Camila Mönckeberg, directora regional de Corfo Metropolitano.

El programa también contempla fortalecer el posicionamiento de Santiago en el turismo MICE, vinculado a reuniones, viajes de incentivo, congresos y exposiciones, conectando la infraestructura hotelera y los espacios para eventos con las experiencias que ofrecen los distintos barrios.