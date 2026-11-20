Jóvenes chilenos de entre 18 y 30 años podrán postular a un programa que les permitirá vivir y trabajar temporalmente en Hong Kong. El acuerdo contempla 100 plazas anuales para cada parte y estadías de hasta 12 meses.

El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció este miércoles la firma de un acuerdo Working Holiday entre Chile y Hong Kong, que abrirá nuevas oportunidades de intercambio para jóvenes de ambos territorios, en el marco de la gira presidencial por Asia.

El programa permitirá que personas de entre 18 y 30 años viajen a Hong Kong y permanezcan allí por un máximo de 12 meses. Durante ese período, podrán realizar trabajos temporales para financiar su estadía y participar en cursos de corta duración.

El acuerdo fue suscrito por el canciller Francisco Pérez Mackenna y el secretario de Trabajo y Bienestar de Hong Kong, Chris Sun Yuk-han, durante la reunión de líderes económicos de APEC, realizada en Shenzhen, China.

Las condiciones del programa para jóvenes chilenos

La iniciativa contempla una cuota de 100 cupos anuales para cada parte, por lo que también permitirá que jóvenes de Hong Kong viajen a Chile bajo condiciones generales similares.

“Estamos muy contentos de ofrecer a los jóvenes de Chile y Hong Kong nuevas oportunidades para que experimenten vivir en otra comunidad”, comentó Pérez Mackenna.

El canciller destacó, además, las características del territorio asiático como destino para los participantes. En ese sentido, sostuvo que “la singular mezcla de culturas oriental y occidental, la perspectiva internacional y la economía dinámica de Hong Kong brindarán a los jóvenes chilenos una experiencia enriquecedora”.

Si bien el acuerdo ya fue firmado, Cancillería no ha informado cuándo comenzarán las postulaciones, ni ha entregado detalles sobre los requisitos adicionales o el procedimiento para solicitar la visa. Por lo tanto, la suscripción del convenio no significa que el proceso de postulación ya esté abierto.

Hong Kong se suma a la red de destinos Working Holiday de Chile

De acuerdo con Cancillería, este es el primer acuerdo Working Holiday que Hong Kong suscribe con un país de América Latina. Con su incorporación, Chile ampliará a 19 su red de programas de este tipo.

La ceremonia de firma fue encabezada por el presidente José Antonio Kast y el jefe del Ejecutivo de Hong Kong, John Lee Ka-Chiun, en el contexto de la reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Durante la instancia, Pérez Mackenna también manifestó su interés en recibir a jóvenes de Hong Kong en Chile.

“Esperamos dar la bienvenida a jóvenes de Hong Kong para que descubran la rica cultura, la cálida hospitalidad y la belleza natural de Chile, fortaleciendo así el entendimiento mutuo y los vínculos entre ambos pueblos”, sostuvo.

La firma del acuerdo se concretó durante la visita del presidente José Antonio Kast a China, donde participa en la reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se desarrolla en la ciudad de Shenzhen.