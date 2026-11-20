Durante diciembre, Nueva York suma a sus atractivos habituales una agenda marcada por las luces, las pistas de hielo, los mercados de temporada y los espectáculos que evocan la Navidad. Desde las decoraciones de Manhattan y Brooklyn hasta conciertos de jazz y representaciones teatrales en edificios históricos, la ciudad ofrece distintas alternativas para quienes buscan recorrerla durante las fiestas.

Las luces y decoraciones que transforman Nueva York en Navidad

Uno de los panoramas tradicionales de la temporada es visitar el árbol de Navidad del Rockefeller Center, una de las imágenes más reconocidas de las celebraciones en Nueva York. La costumbre comenzó con un árbol instalado por trabajadores de la construcción y, con el paso de los años, se convirtió en un símbolo de las fiestas en la ciudad. Actualmente, la estructura supera los 21 metros y está acompañada por miles de luces.

A pocos pasos, la fachada de Saks Fifth Avenue también se suma a la temporada con un espectáculo de iluminación y música, que cada año convierte el entorno en otro punto de interés para quienes recorren Midtown durante diciembre.

La experiencia navideña también se extiende a otros barrios. En Brooklyn, Dyker Heights se ha hecho conocido por las decoraciones de sus viviendas, donde abundan las luces, figuras de cascanueces, Santas de gran tamaño y otras instalaciones que transforman las calles en un recorrido festivo al aire libre.

Bares y restaurantes que se suman al ambiente festivo

La temporada también se puede vivir en espacios gastronómicos que incorporan decoraciones especiales y ambientaciones inspiradas en la Navidad. Oscar Wilde NYC, bar dedicado a la figura del escritor irlandés, destaca por su decoración de estilo victoriano y su estética vintage, que durante las fiestas suma elementos propios de la temporada.

Otra alternativa es Santa’s Winter Wonderland, un espacio con ambientación navideña, árboles iluminados, figuras de Santa Claus, cócteles temáticos y comida, además de vistas al East River.

Para quienes prefieren un lugar con historia, Pete’s Tavern es otro sitio que se puede incluir en el recorrido. Reconocido por su larga trayectoria en Nueva York, el bar mantiene una estética tradicional que durante el invierno incorpora decoraciones navideñas.

Jazz y música para las noches de diciembre

La música también forma parte de la agenda de fin de año en Nueva York, con clubes y escenarios que preparan presentaciones especiales durante la temporada.

Birdland Jazz Club, uno de los espacios emblemáticos de la escena jazzística de la ciudad, contempla espectáculos con músicos reconocidos y presentaciones vinculadas al repertorio navideño.

En Greenwich Village, Blue Note ofrece otra alternativa para quienes buscan combinar una salida nocturna con música en vivo. Su programación de jazz permite disfrutar de un panorama bajo techo, especialmente atractivo durante los meses de bajas temperaturas.

A esto se suma Big Band Holidays, una serie de conciertos del Jazz at Lincoln Center que reúne clásicos navideños interpretados en formato de big band y que se ha mantenido durante más de una década como parte de la programación de temporada.

Por otro lado, los mercados de Navidad son otro de los espacios que adquieren protagonismo durante diciembre. En Bryant Park, el Winter Village reúne puestos al aire libre donde es posible encontrar regalos, productos de temporada y preparaciones gastronómicas, en un entorno que también cuenta con una pista de patinaje sobre hielo.

El lugar se convierte en una alternativa para recorrer a pie, comprar obsequios y disfrutar del ambiente festivo en pleno Midtown, combinando distintas actividades en un mismo espacio.

Una obra de Charles Dickens en una casa histórica de Nueva York

Entre las propuestas culturales de la temporada también se encuentra A Christmas Carol, adaptación de la clásica historia de Charles Dickens que regresa al Merchant’s House Museum, una casa construida en 1832 en el Bajo Manhattan.

La producción, que corresponde a su 14.ª edición anual, se desarrolla en el salón doble de la residencia, iluminado con velas y ambientado con elementos del siglo XIX. El montaje busca recrear el contexto de las presentaciones que Dickens realizó en Nueva York en diciembre de 1867.

La temporada contempla funciones entre el 24 de noviembre de 2026 y el 3 de enero de 2027. Algunas presentaciones incluyen una recepción, en la que se ofrece Smoking Bishop, una bebida caliente preparada con vino y especias, además de una breve representación de Una visita de San Nicolás. La sala de estar, la cocina y el jardín también pueden visitarse cuando las condiciones lo permiten.

De acuerdo con la información difundida por Secret NYC, las entradas tienen valores que van desde los US$50 hasta los US$130, mientras que la recepción tiene un costo adicional de US$35 en funciones seleccionadas. El espectáculo dura 70 minutos, no contempla intermedio y está recomendado para mayores de 13 años.

El recinto se encuentra en 29 East Fourth Street. La organización advierte que el edificio no dispone de ascensor, cuenta con siete escalones en su entrada y no está adaptado para personas que utilizan sillas de ruedas.

Para quienes no puedan asistir presencialmente, también existe una versión virtual de una hora, disponible mediante arriendo por US$25 y que se puede ver hasta el 30 de diciembre de 2026.

Con esta combinación de panoramas culturales, recorridos urbanos, mercados, música y decoraciones, Nueva York se convierte en una alternativa para quienes buscan organizar un viaje de fin de año con distintas experiencias concentradas en la temporada navideña.