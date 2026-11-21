Aruba apuesta por la moda y el turismo con una nueva edición de su Fashion Week
Aruba recibe durante tres días el Fashion Week, un evento que reúne 13 propuestas de diseñadores de España, Brasil, Colombia, Chile, Argentina y el Caribe, con pasarelas, música, gastronomía y experiencias vinculadas al turismo y estilo de vida.
Playas de arena blanca, mar turquesa, temperaturas cálidas durante gran parte del año y una escena que busca conectar turismo, moda y cultura. Aruba, ubicada a 25 kilómetros de las costas de Sudamérica, recibe una nueva edición del Aruba Fashion Week, una instancia que durante tres días reunirá a diseñadores internacionales, desfiles, música, gastronomía y experiencias vinculadas al estilo de vida.
Moda frente al paisaje caribeño
Desde el 19 de noviembre, la isla será escenario de Aruba Fashion Week, evento que celebra su décima edición y que tendrá como punto de encuentro el hotel Tierra del Sol Aruba by Iberostar. Bajo el lema “Winds of Fashion”, la propuesta contempla pasarelas al aire libre, showroom con prendas a la venta, música, gastronomía y distintas activaciones.
El concepto de este año toma como inspiración el viento, uno de los elementos característicos del paisaje arubeño. La brisa, la luz natural y el entorno de la isla se incorporan a la puesta en escena, convirtiendo el escenario en parte de la experiencia de los desfiles.
En sus diez años de trayectoria, Aruba Fashion Week ha buscado posicionar a la isla como un espacio de encuentro entre moda, cultura, hospitalidad y emprendimiento, reuniendo a diseñadores, modelos y profesionales de distintos países.
La programación contempla 13 propuestas de España, Brasil, Colombia, Chile, Argentina y Aruba, con nombres vinculados al diseño latinoamericano, europeo y a firmas internacionales.
Diseñadores de Latinoamérica, Europa y el Caribe
La programación de pasarela contempla propuestas de distintos estilos y procedencias. La firma española Custo Barcelona, reconocida por sus estampados gráficos y el uso de colores intensos, abrirá los desfiles el viernes 20 de noviembre a las 19:00 horas.
La agenda también incluye a Carmen Steffens, marca brasileña vinculada al calzado y los accesorios, y al diseñador colombiano Diego Guarnizo. Desde Colombia también participarán Felipe Cartagena, Alado y Lizeth Cueter, mientras que Argentina estará representada por Jorge Rey.
A ellos se suman las firmas Adidas y US Polo, además de diseñadores locales como Elisa Lejuez, quien participa desde la primera edición del evento, Alydia Wever y Maison Ryon, del diseñador Ryon Dijkhoff.
La presencia de creadores de distintas nacionalidades busca reunir estilos y propuestas en una pasarela que combina referencias internacionales con el entorno caribeño.
Entre las representantes chilenas de esta edición está Eugenia Lemos, quien regresa a la isla con su colección Dulce Fantasía, programada para el viernes 20 de noviembre a las 21:30 horas. La propuesta reúne colores intensos, estampados lúdicos y siluetas femeninas, con referencias a la infancia, las vacaciones y una estética asociada al resort glam.
“Es una colección que al verla o vestirla, te saca una sonrisa”, resume la diseñadora.
Su participación se suma a la presencia chilena en un evento que reúne propuestas de distintos países y que busca conectar la moda latinoamericana con escenarios internacionales.
Aruba como destino de sol, playa y experiencias
Más allá de la agenda de moda, Aruba mantiene su atractivo turístico por sus condiciones climáticas y su paisaje. La isla se encuentra a unos 25 kilómetros de la costa sudamericana y fuera del cinturón de huracanes, con cerca de 360 días de sol al año y una temperatura promedio de 28 grados, según la información entregada por el destino.
Estas condiciones permiten que las actividades al aire libre y las experiencias junto al mar sean parte de su oferta turística. En ese escenario, eventos como Aruba Fashion Week incorporan otras dimensiones a la experiencia de viaje, vinculando la visita con diseño, gastronomía, música y estilo de vida.
La edición de este año también contará con la presencia de la periodista chilena Nataly Chilet, quien viajará como enviada especial para realizar entrevistas y acceder al backstage de los desfiles. “Vengo a mostrarles a los chilenos una isla donde la moda, el mar turquesa y la calidez de su gente se unen de una forma única”, adelanta Chilet.
Para la periodista, el encuentro representa “una vitrina extraordinaria para el diseño latinoamericano y del Caribe” y una oportunidad para “tender puentes entre nuestro país y una isla que tiene mucho que ofrecer al viajero chileno”.
Así, Aruba Fashion Week suma la moda a la experiencia turística de la isla, en una propuesta que reúne diseño internacional, entorno natural y actividades que buscan mostrar otros atractivos del Caribe.