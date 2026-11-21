Playas de arena blanca, mar turquesa, temperaturas cálidas durante gran parte del año y una escena que busca conectar turismo, moda y cultura. Aruba, ubicada a 25 kilómetros de las costas de Sudamérica, recibe una nueva edición del Aruba Fashion Week, una instancia que durante tres días reunirá a diseñadores internacionales, desfiles, música, gastronomía y experiencias vinculadas al estilo de vida.

Moda frente al paisaje caribeño

Desde el 19 de noviembre, la isla será escenario de Aruba Fashion Week, evento que celebra su décima edición y que tendrá como punto de encuentro el hotel Tierra del Sol Aruba by Iberostar. Bajo el lema “Winds of Fashion”, la propuesta contempla pasarelas al aire libre, showroom con prendas a la venta, música, gastronomía y distintas activaciones.

El concepto de este año toma como inspiración el viento, uno de los elementos característicos del paisaje arubeño. La brisa, la luz natural y el entorno de la isla se incorporan a la puesta en escena, convirtiendo el escenario en parte de la experiencia de los desfiles.

En sus diez años de trayectoria, Aruba Fashion Week ha buscado posicionar a la isla como un espacio de encuentro entre moda, cultura, hospitalidad y emprendimiento, reuniendo a diseñadores, modelos y profesionales de distintos países.

La programación contempla 13 propuestas de España, Brasil, Colombia, Chile, Argentina y Aruba, con nombres vinculados al diseño latinoamericano, europeo y a firmas internacionales.

Diseñadores de Latinoamérica, Europa y el Caribe

La programación de pasarela contempla propuestas de distintos estilos y procedencias. La firma española Custo Barcelona, reconocida por sus estampados gráficos y el uso de colores intensos, abrirá los desfiles el viernes 20 de noviembre a las 19:00 horas.

La agenda también incluye a Carmen Steffens, marca brasileña vinculada al calzado y los accesorios, y al diseñador colombiano Diego Guarnizo. Desde Colombia también participarán Felipe Cartagena, Alado y Lizeth Cueter, mientras que Argentina estará representada por Jorge Rey.

A ellos se suman las firmas Adidas y US Polo, además de diseñadores locales como Elisa Lejuez, quien participa desde la primera edición del evento, Alydia Wever y Maison Ryon, del diseñador Ryon Dijkhoff.

La presencia de creadores de distintas nacionalidades busca reunir estilos y propuestas en una pasarela que combina referencias internacionales con el entorno caribeño.

Entre las representantes chilenas de esta edición está Eugenia Lemos, quien regresa a la isla con su colección Dulce Fantasía, programada para el viernes 20 de noviembre a las 21:30 horas. La propuesta reúne colores intensos, estampados lúdicos y siluetas femeninas, con referencias a la infancia, las vacaciones y una estética asociada al resort glam.

“Es una colección que al verla o vestirla, te saca una sonrisa”, resume la diseñadora.

Su participación se suma a la presencia chilena en un evento que reúne propuestas de distintos países y que busca conectar la moda latinoamericana con escenarios internacionales.

Aruba como destino de sol, playa y experiencias

Más allá de la agenda de moda, Aruba mantiene su atractivo turístico por sus condiciones climáticas y su paisaje. La isla se encuentra a unos 25 kilómetros de la costa sudamericana y fuera del cinturón de huracanes, con cerca de 360 días de sol al año y una temperatura promedio de 28 grados, según la información entregada por el destino.

Estas condiciones permiten que las actividades al aire libre y las experiencias junto al mar sean parte de su oferta turística. En ese escenario, eventos como Aruba Fashion Week incorporan otras dimensiones a la experiencia de viaje, vinculando la visita con diseño, gastronomía, música y estilo de vida.

La edición de este año también contará con la presencia de la periodista chilena Nataly Chilet, quien viajará como enviada especial para realizar entrevistas y acceder al backstage de los desfiles. “Vengo a mostrarles a los chilenos una isla donde la moda, el mar turquesa y la calidez de su gente se unen de una forma única”, adelanta Chilet.

Para la periodista, el encuentro representa “una vitrina extraordinaria para el diseño latinoamericano y del Caribe” y una oportunidad para “tender puentes entre nuestro país y una isla que tiene mucho que ofrecer al viajero chileno”.

Así, Aruba Fashion Week suma la moda a la experiencia turística de la isla, en una propuesta que reúne diseño internacional, entorno natural y actividades que buscan mostrar otros atractivos del Caribe.