La industria hotelera está cambiando al ritmo de viajeros que buscan mayor autonomía, flexibilidad y experiencias personalizadas. La frontera entre viajar por trabajo y por placer es cada vez más difusa: el teletrabajo, las estadías prolongadas y la búsqueda de espacios que permitan combinar distintas actividades están modificando los hábitos de consumo y, con ello, la oferta de alojamiento.

Ya no se trata únicamente de encontrar un lugar donde dormir, sino de contar con espacios que permitan trabajar, descansar y mantener cierta independencia durante una estadía. Frente a esta transformación, las cadenas hoteleras están incorporando nuevos formatos que complementan la oferta tradicional.

Una de las tendencias es la hospitalidad residencial, también vinculada al concepto de Flex Living, que combina las características de un departamento con los servicios y estándares de la hotelería. Wyndham Hotels & Resorts, una de las mayores compañías de franquicias hoteleras del mundo, está ampliando su portafolio en esta dirección.

En Chile, donde cuenta con ocho hoteles y cerca de 800 habitaciones, esta estrategia se materializa con la llegada de Dazzler Residences by Wyndham Santiago Las Condes, que marca el desembarco de la marca Dazzler en el país. El establecimiento dispone de 85 habitaciones distribuidas en departamentos que van desde estudios hasta unidades de dos dormitorios, con cocina equipada y balcón. La propuesta incluye, además, coworking, gimnasio, terrazas, salas de reuniones, áreas con parrillas y recepción las 24 horas, orientándose tanto a estadías cortas como prolongadas.

En conversación con El Mostrador, Gustavo Viescas, presidente de Wyndham Hotels & Resorts para América Latina y el Caribe, aborda los cambios en los hábitos de los viajeros, la evolución de la hotelería frente a las plataformas de alojamiento temporal y las oportunidades de crecimiento e inversión que observa la compañía en Chile y la región.

Una industria en transformación

-¿Cómo está viendo Wyndham el momento actual de la industria hotelera? ¿Qué cambios en los hábitos de los viajeros se observan después de la pandemia y la recuperación del turismo?

-La industria hotelera atraviesa una etapa de crecimiento y transformación. Los viajeros buscan cada vez más flexibilidad, experiencias personalizadas y propuestas que se adapten a sus diferentes necesidades, tanto en viajes de placer como de negocios.

Observamos una mayor integración entre trabajo y descanso, un creciente interés por explorar nuevos destinos y una valoración cada vez más importante de la tecnología, la comodidad y la calidad del servicio.

En Wyndham vemos este escenario como una oportunidad para continuar diversificando nuestro portafolio y fortaleciendo nuestra presencia internacional. Al cierre del tercer trimestre de 2026, contamos con aproximadamente 8.500 hoteles en el mundo y una cartera global de proyectos en desarrollo de alrededor de 264.000 habitaciones, cifras que reflejan la confianza de los desarrolladores en el futuro de la industria y en nuestras marcas.

Flex Living: la hotelería se acerca al formato residencial

Uno de los cambios que comienza a ganar terreno es la aparición de alojamientos que permiten vivir temporalmente en un destino con mayor independencia, sin renunciar a los servicios propios de un hotel. En ese contexto, el Flex Living surge como una alternativa para quienes necesitan algo más que una habitación tradicional.

-¿Cómo define Wyndham este concepto y qué necesidad del consumidor busca resolver? ¿En qué se diferencia de un hotel tradicional o de un departamento de arriendo temporal?

-Los hábitos de los viajeros están evolucionando y hoy existe una demanda creciente de alternativas de alojamiento que ofrezcan mayor flexibilidad, comodidad e independencia.

En este contexto, vemos oportunidades para incorporar propuestas que complementen la hotelería tradicional y respondan a diferentes necesidades de estadía. Estamos desarrollando e incorporando formatos residenciales bajo marcas como Wyndham, Dazzler, Ramada y TRYP, ampliando las alternativas de alojamiento disponibles en la región.

Un ejemplo es Dazzler Residences by Wyndham Santiago Las Condes, que marca la llegada de la marca Dazzler a Chile y combina la comodidad de un departamento equipado con los servicios y estándares de una marca hotelera internacional.

Esta tendencia también se refleja en otros mercados de América Latina. En Argentina, contamos con tres hoteles en Puerto Madryn y avanzamos con un nuevo desarrollo en Buenos Aires, Wyndham Buenos Aires Palermo Felicità. También tenemos proyectos en desarrollo en Colombia, Brasil y México, entre otros países.

A diferencia de un hotel tradicional, estas propuestas ofrecen espacios con características residenciales, mientras que, frente a un departamento de alquiler temporal, incorporan el respaldo de una marca hotelera y una propuesta de servicios orientada a la experiencia del huésped.

-¿Qué tipo de público está demandando estos formatos? ¿Es una respuesta principalmente a los cambios laborales, como el teletrabajo, o estamos frente a una transformación más profunda en la manera de viajar?

-Estamos observando una transformación más amplia en los hábitos de viaje. Las personas buscan alternativas que se adapten a diferentes momentos y necesidades, con mayor autonomía, comodidad y acceso a servicios.

Estas propuestas pueden resultar atractivas para viajeros corporativos, profesionales que permanecen temporalmente en una ciudad, familias y turistas que valoran contar con espacios equipados y servicios hoteleros. Son buenas oportunidades también para personas que se realizan tratamientos médicos de mediano o largo plazo o que atraviesan procesos de mudanza, por ejemplo.

Más allá del trabajo remoto o las estadías prolongadas, creemos que existe una evolución en las expectativas del consumidor. Para Wyndham, lo importante es contar con un portafolio diversificado que nos permita responder a estas preferencias, manteniendo los estándares de calidad y servicio que caracterizan a nuestras marcas.

La competencia de las plataformas y el nuevo viajero

La expansión de plataformas como Airbnb modificó las expectativas de los consumidores y amplió las alternativas de alojamiento. La autonomía, la posibilidad de elegir espacios con características residenciales y la personalización de las estadías son atributos que hoy también forman parte de las exigencias hacia la hotelería tradicional.

-¿La industria hotelera logró adaptarse a esa competencia o todavía tiene aspectos pendientes?

-Las plataformas de alojamiento alternativo ampliaron las opciones disponibles para los viajeros y contribuyeron a transformar sus expectativas, especialmente en términos de flexibilidad, autonomía y personalización.

La industria hotelera ha evolucionado para responder a estos cambios, incorporando nuevas propuestas de alojamiento, herramientas tecnológicas y experiencias adaptadas a diferentes perfiles de huéspedes.

Sin embargo, la hotelería cuenta con atributos que siguen siendo fundamentales: la confianza, la seguridad, los estándares de calidad, la consistencia del servicio y el respaldo de marcas reconocidas.

En Wyndham creemos que el desafío no es replicar otros modelos, sino continuar evolucionando nuestra oferta, aprovechando las fortalezas de la hotelería y ofreciendo alternativas que respondan a las nuevas necesidades de los viajeros.

América Latina: mercados con potencial de expansión

La diversificación de formatos se inserta en una estrategia regional que busca responder a distintos perfiles de viajeros y acompañar el desarrollo de nuevos proyectos hoteleros. América Latina continúa siendo un mercado relevante para la compañía, tanto por la demanda turística como por el interés de inversionistas y desarrolladores.

-¿Qué mercados latinoamericanos están mostrando mayor dinamismo y qué explica ese crecimiento?

-América Latina y el Caribe continúa siendo una región estratégica para Wyndham Hotels & Resorts. Actualmente contamos con más de 310 hoteles y aproximadamente 50.000 habitaciones en 29 países, lo que refleja la escala y diversidad de nuestra presencia regional.

Observamos oportunidades de crecimiento en mercados como México, Brasil, Argentina, Colombia y Chile, impulsadas por la evolución de la demanda turística, el desarrollo de nuevos destinos y el interés de propietarios y desarrolladores por contar con el respaldo de marcas hoteleras internacionales.

Nuestra estrategia se basa en acompañar estas oportunidades a través de un portafolio diversificado, con marcas que responden a diferentes segmentos y perfiles de viajeros.

El modelo de franquicias nos permite trabajar junto a socios locales, combinando su conocimiento de cada mercado con nuestra escala global, tecnología, canales de distribución y programa de lealtad Wyndham Rewards, que actualmente cuenta con aproximadamente 129 millones de miembros.

Chile: nuevas aperturas y desafíos para atraer inversión

Con una oferta que combina destinos urbanos, naturaleza, turismo de negocios y experiencias de ocio, Chile presenta oportunidades para distintos formatos de alojamiento. La llegada de Dazzler Residences se suma a la presencia de Wyndham en el país y abre una nueva línea de desarrollo vinculada a la hospitalidad residencial.

-¿Cómo ve Wyndham el mercado chileno y a qué segmentos de viajeros está apuntando? ¿Qué ciudades o destinos resultan particularmente atractivos para nuevas aperturas?

-Chile es un mercado importante para Wyndham dentro de nuestra estrategia de crecimiento en América Latina y el Caribe. Cuenta con una oferta turística diversa, destinos consolidados y oportunidades vinculadas tanto al turismo de placer como a los viajes corporativos.

Actualmente tenemos ocho hoteles y cerca de 800 habitaciones en el país, con presencia en Santiago y ciudades como Concepción, Puerto Varas y Antofagasta, entre otros destinos. Nuestro portafolio nos permite atender diferentes perfiles de viajeros, desde quienes visitan el país por negocios hasta quienes buscan experiencias de descanso.

La incorporación de Dazzler Residences by Wyndham Santiago Las Condes representa un nuevo paso en nuestra estrategia de diversificación, con la llegada de la marca Dazzler al mercado chileno y una propuesta de alojamiento urbano que amplía las alternativas disponibles para los huéspedes.

Vemos oportunidades para continuar creciendo tanto en Santiago como en ciudades regionales con actividad económica, turística y corporativa. Para evaluar nuevos desarrollos, analizamos factores como la demanda actual y potencial, la conectividad, la ubicación, la infraestructura y la viabilidad comercial del proyecto.

Es importante destacar que Wyndham es una compañía de franquicias hoteleras. Nuestro crecimiento se apoya principalmente en alianzas con propietarios y desarrolladores locales, a quienes ofrecemos el respaldo de nuestras marcas, tecnología, canales de distribución y herramientas comerciales para fortalecer el desempeño de sus hoteles.

-¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que observa actualmente en la industria hotelera chilena? ¿Qué tan competitivo es Chile para atraer inversión?

-Chile cuenta con fortalezas importantes para continuar desarrollando su industria hotelera. Su diversidad geográfica, la combinación de destinos urbanos y naturales, su infraestructura turística y su actividad empresarial generan oportunidades para diferentes segmentos de alojamiento.

Al mismo tiempo, como sucede en otros mercados de la región, existen desafíos relacionados con los costos de desarrollo y operación, la disponibilidad de talento especializado y la necesidad de mantener una oferta competitiva frente a las nuevas expectativas de los viajeros.

Consideramos que Chile tiene condiciones atractivas para continuar impulsando el desarrollo hotelero, especialmente a través de proyectos que respondan a las características y necesidades de cada destino.

Desde Wyndham, creemos que las alianzas con propietarios y desarrolladores locales son fundamentales para aprovechar estas oportunidades. Nuestro modelo permite combinar el conocimiento del mercado local con el respaldo de una compañía global, facilitando el acceso a marcas reconocidas, herramientas tecnológicas, canales de distribución y una amplia base de miembros de Wyndham Rewards.

Nuestro objetivo es seguir fortaleciendo nuestra presencia en Chile, acompañando el desarrollo de proyectos sostenibles desde el punto de vista comercial y contribuyendo a la diversificación de la oferta hotelera del país.