Cuando la economía apenas avanza, una caída de la minería basta para frenar el resultado del país. En septiembre, el Imacec creció solo 0,2% en doce meses: la actividad no minera aumentó 2%, mientras la minería retrocedió 12,1%, afectada, entre otros factores, por una menor extracción de cobre.

El dato vuelve a poner sobre la mesa una discusión que Chile no puede seguir postergando: cómo ampliar nuestras fuentes de crecimiento.

Necesitamos una minería fuerte y competitiva. Pero también necesitamos desarrollar con mayor decisión otros sectores capaces de generar inversión, empleo y actividad económica en nuestros territorios. El turismo es uno de ellos.

Su impacto va mucho más allá de hoteles, agencias de viajes o atractivos turísticos. Cuando un destino crece, también lo hacen restaurantes, transporte, comercio, cultura, gastronomía, servicios y cientos de emprendimientos locales. Y tiene una característica particularmente relevante para Chile: puede generar actividad económica en territorios donde otras industrias tienen menor presencia.

El empleo entrega una señal muy clara. Mientras la ocupación nacional cayó 1,1% en doce meses y la desocupación alcanzó 9,8% en el trimestre julio-septiembre, el empleo turístico creció 4,4%. Son más de 28 mil puestos adicionales y 680.200 personas trabajando en actividades características del turismo, con una importante participación femenina.

No significa desconocer los desafíos que todavía enfrenta el sector. Debemos avanzar en formalización, capacitación, productividad y reducción de la estacionalidad. Pero precisamente por eso resulta relevante mirar lo que está ocurriendo: aun en un mercado laboral debilitado, el turismo está creando empleo.

Y existe espacio para crecer mucho más.