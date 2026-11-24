Árboles iluminados, calles decoradas, pistas de patinaje y escenarios que han aparecido en películas navideñas forman parte del imaginario de diciembre. A pocas semanas de despedir 2026, los feriados del 25 de diciembre y del 1 de enero, ambos viernes, abrirán dos fines de semana largos, una oportunidad para planificar una escapada fuera de Chile o pensar en las próximas vacaciones.

Luces, árboles de Navidad y escenarios de película

Nueva York es uno de los destinos que cada diciembre se instala en el imaginario de quienes buscan vivir una Navidad entre decoraciones, vitrinas y panoramas invernales. La ciudad ha sido escenario de distintas películas ambientadas durante las fiestas, entre ellas Mi Pobre Angelito 2 (Home Alone 2), protagonizada por Macaulay Culkin.

En esta segunda entrega, Kevin McCallister llega a la Gran Manzana mientras su familia viaja a Miami. La historia transcurre entre distintos lugares de la ciudad, que durante la temporada navideña se convierten también en atractivos turísticos, como el Rockefeller Center, conocido por su gran árbol de Navidad y su pista de patinaje sobre hielo.

Según cifras de la Junta de Aeronáutica Civil (JAC), durante diciembre de 2025 más de 7.000 personas viajaron desde Chile a Nueva York. La ciudad ofrece una combinación de panoramas urbanos y actividades propias de la temporada, especialmente para quienes buscan recorrerla durante las semanas previas a Navidad.

Un viaje entre el cine y los paisajes californianos

La costa oeste de Estados Unidos también tiene un lugar en las películas que suelen revisitarse durante diciembre. Los Ángeles fue uno de los escenarios de El Descanso (The Holiday), comedia romántica protagonizada por Cameron Díaz, Kate Winslet, Jude Law y Jack Black.

La película sigue la historia de dos mujeres que intercambian sus casas durante las vacaciones y buscan alejarse de sus problemas personales. Parte de su rodaje se realizó en Los Ángeles, una ciudad vinculada al mundo del cine y que ofrece distintos lugares para quienes buscan conocer escenarios relacionados con la industria audiovisual.

Durante diciembre de 2025, más de 7.000 personas viajaron desde Chile a Los Ángeles, de acuerdo con estadísticas de la JAC. La ciudad californiana puede formar parte de un viaje que combine recorridos urbanos, visitas relacionadas con el cine y otros atractivos de la zona.

Calles, barrios y lugares que aparecen en Realmente Amor

Londres, la capital británica es otro destino que se relaciona con las celebraciones de fin de año a través de la pantalla grande. Una de las películas que la tiene como escenario es Realmente Amor (Love Actually), cinta que reúne distintas historias de amor y comedia durante la Navidad, con actores como Hugh Grant y Emma Thompson.

La película muestra distintos rincones de Londres y permite reconocer lugares que forman parte de sus atractivos turísticos, como Notting Hill, Trafalgar Square y el puente Millennium, espacios que pueden incorporarse a un recorrido por la ciudad.

De acuerdo con cifras de la Junta de Aeronáutica Civil, cerca de 3.500 turistas viajaron desde Chile a Londres durante diciembre de 2025. Su arquitectura, sus barrios y sus panoramas de temporada la convierten en una alternativa para quienes buscan pasar las fiestas o despedir el año en una ciudad europea.

Con destinos que han quedado inmortalizados en películas y que cada temporada reciben visitantes de distintos países, Nueva York, Los Ángeles y Londres ofrecen distintas maneras de vivir las fiestas de fin de año. Ya sea entre las luces de una gran ciudad, los paisajes californianos o las calles británicas, viajar en diciembre también puede ser una oportunidad para recorrer escenarios que antes se conocían desde el cine.