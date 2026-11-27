El despacho de la Ley de Presupuestos 2027 por parte del Congreso fue recibido positivamente por la industria turística nacional, luego de que se reincorporaran recursos que permitirán destinar cerca de $14 mil millones a la promoción internacional de Chile.

La aprobación marca un cambio respecto de la propuesta presupuestaria inicial, que no contemplaba el incremento comprometido por el Ejecutivo y que había generado críticas de los gremios del sector. Según Fedetur, durante 2026 los recursos destinados a promoción internacional experimentaron un recorte del 30% respecto de 2025.

El pasado 12 de noviembre, el Presidente José Antonio Kast anunció la propuesta de duplicar los recursos destinados a esta materia, superando los $13 mil millones, con el objetivo de fortalecer la presencia de Chile en los mercados internacionales, atraer visitantes e impulsar la inversión y el empleo.

Recuperar la competitividad internacional

La presidenta ejecutiva de Fedetur, Mónica Zalaquett, destacó la aprobación de los recursos y su potencial para atraer visitantes de mayor gasto, impulsando el crecimiento económico y la generación de empleo en las regiones.

Asimismo, reconoció las gestiones del Gobierno, del ministro de Economía, Daniel Mas, y de la subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, para reincorporar estos fondos. “Chile cuenta con todos los atributos para consolidarse como un destino de clase mundial; ahora debemos desarrollar una estrategia eficaz, bien focalizada y medible, que permita obtener el mayor impacto posible de esta inversión”, señaló Zalaquett.

La recuperación del presupuesto responde a una demanda que la industria viene planteando desde hace años. De acuerdo con cifras de Fedetur, en 2019 Chile destinaba aproximadamente US$12 millones a promoción turística internacional, monto que durante 2026 se situó en torno a los US$7 millones, sin considerar el efecto de la inflación.

Por su parte, la secretaria general de la Asociación Chilena de Empresas de Turismo (Achet), Lorena Arriagada, había advertido, tras que la disminución sostenida de los recursos había afectado el posicionamiento del país en los mercados internacionales.

La representante gremial también destacó que el actual escenario geopolítico abre una oportunidad para Chile, considerando el interés de los viajeros por destinos que ofrezcan tranquilidad, seguridad, naturaleza y una menor concentración de turistas.

“La promoción es un pilar fundamental para que las agencias y los tour operadores puedan incorporar nuestros destinos en los circuitos turísticos internacionales y transformar ese interés en visitas concretas”, sostuvo Arriagada.

El impacto del turismo en las economías regionales

Ambos gremios coinciden en que el fortalecimiento de la promoción internacional tiene un efecto que trasciende a la industria turística, al dinamizar actividades como la gastronomía, el transporte, el comercio y los emprendimientos locales, además de generar oportunidades laborales, especialmente para mujeres y jóvenes.

Desde Fedetur plantearon también la necesidad de establecer una política de financiamiento permanente y de largo plazo, que trascienda los cambios de gobierno y permita dar continuidad a las estrategias de posicionamiento internacional.

“La promoción internacional no es un gasto; es una inversión que atrae divisas, dinamiza las economías locales y genera nuevas oportunidades de desarrollo para el país”, concluyó Zalaquett.