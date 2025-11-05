Parque Jardín Botánico Quilapilún es acreditado internacionalmente por su rol en la conservación

Ubicado en la comuna de Colina, Región Metropolitana, desde el año 2012 el ahora denominado Parque Jardín Botánico Quilapilún de Anglo American alberga 214 especies vegetales, 150 de ellas nativas, transformándose en un referente en la conservación de los principales ecosistemas del país.

En este contexto, recibió un importante reconocimiento internacional: luego de un extenso proceso de revisión de antecedentes, fue acreditado como jardín botánico por la BGCI, una institución global que representa a este tipo de jardines en más de 100 países y distingue a aquellos que cumplen con los más altos estándares en conservación.

Este logro permite su integración a la red mundial de jardines botánicos acreditados, que incluye recintos en Reino Unido, Brasil, Estados Unidos, Australia y otros países. La BGCI señala que “los jardines botánicos son instituciones que mantienen colecciones documentadas de plantas vivas con fines de investigación científica, conservación, exhibición y educación”.

“Esta noticia nos llena de orgullo, porque, en sus 4,5 hectáreas, nuestro Parque Jardín Botánico Quilapilún cumple un rol fundamental en nuestro propósito de reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. A través de él, conservamos ecosistemas, investigamos especies únicas de la zona central de Chile, promovemos la educación ambiental y generamos un impacto positivo tanto en la biodiversidad como en la comunidad en su conjunto”, destacó Juan Pablo Schaeffer, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Anglo American.

El proceso de acreditación consideró diez líneas de trabajo, que evaluaron aspectos como la gestión de colecciones vivas, los trabajos de investigación, la educación ambiental y la vinculación con instituciones académicas. En este ámbito, el jardín colabora de manera constante con la Universidad de Chile y la Universidad Mayor, aportando valor en proyectos de investigación y conservación.

Iván Grez, académico de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile, destacó la acreditación del parque, asegurando que “es una noticia que me alegra y compromete, pues el Parque Quilapilún constituye una muestra muy importante de nuestro patrimonio biológico, y el hecho de obtener este valioso reconocimiento hace aún más imprescindible su permanencia y crecimiento futuro”.

Una de las iniciativas más innovadoras de Quilapilún, que contribuyó al proceso de acreditación, es la producción de plantas para la forestación de vegas altoandinas, especies que luego son reintroducidas en el Santuario de la Naturaleza Los Nogales, un área protegida de Anglo American ubicada en la precordillera de Lo Barnechea, Región Metropolitana, destinada a la conservación y preservación del ecosistema.

“Existen pocos proyectos de este tipo en Chile. Nosotros cultivamos las especies y las reintroducimos en los ecosistemas, contribuyendo a su recuperación y fortaleciendo la conservación de la biodiversidad en la Región Metropolitana”, explicó Marcela Bocchetto, gerenta de Cambio Climático y Sustentabilidad de Anglo American.

Otra de las características fundamentales para ser acreditado como jardín botánico por la BGCI es contar con trazabilidad y estandarización de las colecciones, tanto las que se encuentran en exhibición como las que no. El Parque Jardín Botánico Quilapilún es estricto en esta materia, identificando cada uno de los ejemplares de las colecciones de plantas vivas e incluso las semillas de su banco de germoplasma. Así, se conoce el origen de cada ejemplar, una medida clave frente al tráfico ilegal de especies.

Además de su aporte científico, este jardín —ubicado a solo 40 minutos del centro de Santiago— recibe a colegios, organizaciones, familias y visitantes de todas las edades, quienes pueden recorrer sus senderos, participar en talleres ambientales y disfrutar de actividades durante todo el año.

La entrada al Parque Jardín Botánico Quilapilún de Anglo American es gratuita. El recinto solo permanece cerrado los feriados irrenunciables y el primer lunes de cada mes.