Verano en el Humedal Río Maipo: talleres, experiencias y actividades familiares

Con senderos que atraviesan pajonales, matorrales y sectores de observación privilegiada, el Parque Humedal Río Maipo, se ha convertido en un lugar ideal para quienes buscan una escapada distinta. La agenda incluye caminatas guiadas, talleres educativos, actividades creativas y experiencias inmersivas, pensadas para niñas y niños, familias y visitantes que quieren disfrutar la naturaleza con más calma.

Estas son algunas de las actividades que se pueden vivir durante febrero en el Parque Humedal río Maipo:

6 y 19 de febrero – Censo de aves abierto a la comunidad: actividad participativa para aprender a identificar especies, observar comportamientos y entender por qué este humedal es un refugio clave para aves residente y migratorias.

actividad participativa para aprender a identificar especies, observar comportamientos y entender por qué este humedal es un refugio clave para aves residente y migratorias. 7 de febrero – Taller de ilustración de especies nativas: Una invitación a mirar el humedal con ojos de artista a través de la observación de paisajes, plantas y aves para luego dibujarlas y colorearlas en un gran “paisaje colectivo”. Recomendado para niñas y niños.

Una invitación a mirar el humedal con ojos de artista a través de la observación de paisajes, plantas y aves para luego dibujarlas y colorearlas en un gran “paisaje colectivo”. Recomendado para niñas y niños. 8 de febrero – Guiado en bote por el Río Maipo : Recorrido guiado por el santuario que incluye un paseo en bote de 30 a 45 minutos, ideal para descubrir zonas poco visibles desde los senderos, pasando tras los pajonales y apreciando el humedal desde un ángulo distinto.

: Recorrido guiado por el santuario que incluye un paseo en bote de 30 a 45 minutos, ideal para descubrir zonas poco visibles desde los senderos, pasando tras los pajonales y apreciando el humedal desde un ángulo distinto. 15 de febrero – Bordando la naturaleza del humedal río maipo: Taller creativo donde las y los participantes aprenden a bordar piezas inspiradas en la flora y fauna del parque (aves, plantas, reptiles, mamíferos, entre otros). Mientras se crea, se conversa sobre biodiversidad, conservación y el rol ecológico de los humedales.

Taller creativo donde las y los participantes aprenden a bordar piezas inspiradas en la flora y fauna del parque (aves, plantas, reptiles, mamíferos, entre otros). Mientras se crea, se conversa sobre biodiversidad, conservación y el rol ecológico de los humedales. 21 de febrero – Taller de usos comestibles y medicinales flora nativa – endémica: Experiencia educativa y práctica para reconocer especies locales y conocer sus usos tradicionales en alimentación y medicina natural, promoviendo un vínculo responsable con el patrimonio vegetal del territorio y prácticas sostenibles.

Experiencia educativa y práctica para reconocer especies locales y conocer sus usos tradicionales en alimentación y medicina natural, promoviendo un vínculo responsable con el patrimonio vegetal del territorio y prácticas sostenibles. 22 de febrero – Taller de Witral: Instancia de acercamiento a la técnica del witral (telar mapuche), aprendiendo principios básicos del tejido y su valor cultural como expresión de identidad y oficio tradicional.

Instancia de acercamiento a la técnica del witral (telar mapuche), aprendiendo principios básicos del tejido y su valor cultural como expresión de identidad y oficio tradicional. 28 de febrero – Taller de herborización: Jornada de recolección guiada y aprendizaje para armar un herbario: selección de muestras, prensado y registro, para conocer mejor la flora del humedal y su importancia en el ecosistema.

El parque se ubica dentro del Santuario de la Naturaleza Humedal Río Maipo, uno de los ecosistemas más valiosos del litoral central. Alberga 195 especies de aves y cerca del 35% de la avifauna nacional, y representa un sitio clave para el descanso y alimentación de aves migratorias. Más información sobre las actividades en las redes sociales de @humedalriomaipo.