Pinot Noir chileno: una cepa difícil que se transformó en uno de los grandes tintos del país

Durante décadas, hablar de los grandes tintos chilenos era hablar principalmente de Cabernet Sauvignon, Carmenère o de ensamblajes bordeleses. Pero el mapa ha comenzado a cambiar. El Pinot Noir, una de las cepas más delicadas y difíciles de cultivar y vinificar, ha ido conquistando nuevos territorios y un lugar cada vez más relevante dentro de la producción nacional.

Este 18 de agosto, cuando se celebra el Día Internacional del Pinot Noir, Chile llega a la fecha con dos reconocimientos particularmente simbólicos. Ocio 2023, de Viña Cono Sur, obtuvo 98 puntos y fue elegido Vino Tinto del Año en el 2026 Chile Special Report de Tim Atkin MW y Amanda Barnes MW, evaluación que consideró 1.232 etiquetas de 175 bodegas. A ello se suma Escaleras de Empedrado 2024, de Miguel Torres Chile, también con 98 puntos y reconocido como el mejor Pinot Noir de Chile por Zekun Shuai, del equipo de James Suckling.

Son resultados que reflejan algo más profundo que dos buenas cosechas: detrás existe un proceso de varias décadas en que las viñas chilenas han buscado los lugares, clones, manejos agrícolas y técnicas de vinificación capaces de expresar mejor una variedad particularmente sensible.

Del centro de Chile hacia la costa

El Pinot Noir tiene su origen histórico en Borgoña, Francia, y se caracteriza por su piel fina, su delicadeza aromática y una especial sensibilidad tanto al clima como al manejo del viñedo. Por eso, encontrar el lugar adecuado resulta determinante.

En Chile, buena parte de esa respuesta apareció mirando hacia el océano.

La influencia del Pacífico y de la corriente de Humboldt permite mantener temperaturas más bajas en zonas costeras como Casablanca, San Antonio, Limarí y sectores del secano costero del Maule. Las brisas marinas y, en algunas áreas, las neblinas matinales retrasan la maduración de las uvas, ayudando a conservar la acidez y los aromas.

El resultado son vinos que pueden mantener la fruta roja fresca —cereza, frambuesa y frutilla— junto con notas florales, terrosas, herbáceas o especiadas, dependiendo del origen.

El suelo agrega otra capa. En Quebrada Seca, en Limarí, por ejemplo, la presencia de arcillas y componentes calcáreos se combina con la influencia oceánica para producir vinos de marcada frescura, tensión y mineralidad. Es precisamente ese origen el que llevó a Concha y Toro a crear en 2026 Viña Amelia, una filial dedicada exclusivamente a Chardonnay y Pinot Noir.

Más al sur, Empedrado ofrece un escenario completamente distinto. A unos 21 kilómetros en línea recta del Pacífico, Miguel Torres Chile plantó Pinot Noir sobre pronunciadas laderas de piedra laja o pizarra, entre 250 y 450 metros de altitud. El proyecto comenzó a gestarse en los años 90, aunque hubo que esperar hasta 2012 para obtener la primera cosecha de Escaleras de Empedrado.

La combinación entre clima frío, radiación solar, pendientes, bajas producciones y suelos de pizarra terminó construyendo uno de los Pinot Noir más singulares del país.

Una apuesta que tomó décadas

Cono Sur también comenzó temprano. A fines de los años 60 ya existían antiguas parras de Pinot Noir en el fundo Santa Elisa, en Chimbarongo. La viña decidió conservarlas y, en 1999, profundizó ese trabajo mediante un Proyecto Pinot Noir desarrollado junto al enólogo francés Martin Prieur.

Con el tiempo, la búsqueda se desplazó hacia zonas cada vez más frías y costeras. Hoy la viña dispone incluso de bodegas especialmente destinadas a esta variedad y una instalación dedicada exclusivamente a Ocio.

“Lograr que un Pinot Noir sea elegido el mejor tinto de Chile es un sueño cumplido y una validación inmensa al trabajo que venimos haciendo hace años. El Pinot Noir es una cepa sumamente desafiante; no permite atajos”, explica Matías Ríos, director de Enología de Viña Cono Sur.

Casablanca también ha demostrado que sigue siendo uno de los territorios fundamentales para la variedad. Algarrobo Pinot Noir 2024, de TerraNoble, elaborado en el sector de Las Dichas, obtuvo 96 puntos y medalla de oro en los Decanter World Wine Awards 2025.

En este caso, el trabajo incluye vendimia manual a primera hora de la mañana, maceración en frío, fermentaciones a bajas temperaturas, utilización parcial del racimo entero y una crianza de ocho meses en barricas francesas, con solo una fracción de madera nueva, buscando conservar la fruta y frescura de la variedad.

Otros Pinot Noir chilenos que vale la pena conocer

El buen momento del Pinot Noir chileno se extiende bastante más allá de los proyectos ya mencionados. Viña Leyda Origin Pinot Noir 2024, del Valle de Leyda, acaba de obtener 97 puntos y medalla Platinum en los Decanter World Wine Awards 2026, uno de los reconocimientos más altos entregados por el certamen. Su origen refuerza a Leyda como uno de los polos fundamentales de la variedad, marcado por la fuerte influencia del Pacífico y una maduración lenta de las uvas.

Otro de los nombres imprescindibles es Las Pizarras Pinot Noir, de Errázuriz, proveniente de Aconcagua Costa. Su cosecha 2022 obtuvo 98 puntos de James Suckling y 94 de Tim Atkin. Es un proyecto concebido a partir de parcelas seleccionadas y suelos de roca metamórfica en una de las zonas frías del valle, y representa la vertiente más ambiciosa y de guarda del Pinot Noir nacional.

Más al norte, en el Valle del Limarí, aparece Talinay Pai, de Viña Tabalí, elaborado a partir de una pequeña plantación sobre suelos calcáreos situada a solo 12 kilómetros del Pacífico. Su primera cosecha, 2018, obtuvo 98 puntos y fue elegida Mejor Pinot Noir del Año por Descorchados; la añada 2019 recibió posteriormente 95 puntos de The Wine Advocate. Es uno de los vinos que mejor muestran la expresión más austera, mineral y fresca que puede alcanzar la variedad en el norte costero de Chile.

En el extremo sur del actual mapa del Pinot Noir destaca Baettig Selección de Parcelas Los Primos, producido en Traiguén, Valle de Malleco. Allí, sobre suelos volcánicos y en un clima considerablemente más frío y lluvioso, Baettig ha desarrollado una interpretación marcada por la acidez, las especias y los tonos terrosos. La cosecha 2018 alcanzó 97 puntos en Descorchados y 95 puntos con James Suckling, mientras que la 2019 recibió 95 puntos de The Wine Advocate.

Entre ambos extremos aparecen vinos como Algarrobo Pinot Noir, que combinan una vocación de origen y elaboración más especializada con una propuesta que busca mantener una buena relación entre precio y calidad.

La oferta chilena también ha crecido. Corralillo Pinot Noir, de Matetic, procede principalmente de un viñedo situado a solo 12 kilómetros del océano Pacífico y ofrece un perfil de fruta roja, especias y acidez jugosa; actualmente puede encontrarse en el comercio especializado alrededor de los $13 mil por botella.

Otra alternativa es Kalfu Kuda Pinot Noir, del Valle de Leyda, con aromas de guinda negra y sotobosque, cuerpo medio y una acidez fresca. Se encuentra actualmente en torno a los $10 mil, lo que lo convierte en una de las puertas de entrada más accesibles para conocer el carácter costero de Leyda.

En Casablanca, Ritual Pinot Noir, de Veramonte, entrega otra opción en un rango intermedio, con un perfil de cereza, frambuesa, fruta fresca y marcada acidez. Dependiendo de la tienda y las promociones, actualmente se encuentra alrededor de los $15 mil, ampliando la oferta para quienes buscan subir un peldaño desde los Pinot Noir de consumo más masivo sin llegar todavía a las etiquetas ícono.

Así, el consumidor puede acercarse al Pinot Noir chileno desde distintos niveles: comenzar con etiquetas de amplia distribución y avanzar hacia vinos de parcelas específicas, producciones reducidas y proyectos que llevan décadas tratando de interpretar un determinado suelo.

Un tinto que también cambia las reglas en la mesa

Su versatilidad gastronómica es otra razón de su creciente popularidad. A diferencia de tintos más concentrados y tánicos, el Pinot Noir puede acompañar alimentos habitualmente asociados a vinos blancos.

De ahí el apodo de “tinto de los blancos” que algunos enólogos utilizan para describirlo. Pero el crecimiento de la cepa también ha generado alternativas de mayor alcance. Casillero del Diablo Pinot Noir, elaborado con uvas del Valle del Limarí, representa una puerta de entrada sencilla a la variedad: ofrece notas de frambuesa, guinda y flores, con una estructura más ligera y fresca que la de muchos tintos tradicionales.

Santa Rita Estates, en tanto, dispone de alternativas como Carmen Gran Reserva, con cereza negra, frutilla, canela y notas terrosas; Medalla Real Gran Reserva, procedente del Valle de Leyda y marcado por fruta roja y especias; y Cigar Box Pinot Noir, de perfil jugoso, floral y frutal.

Su acidez y menor peso permiten llevarlo a la mesa con salmón, atún, sushi, pescados grasos, pato, cerdo, aves, pastas con salsas cremosas, hongos, charcutería y quesos como el brie. También funciona con platos donde aparecen sabores terrosos o preparaciones clásicas como el boeuf bourguignon.

La temperatura importa. En general, conviene beberlo más fresco que otros tintos, alrededor de los 12 a 14 grados, evitando servirlo excesivamente frío porque las bajas temperaturas pueden esconder buena parte de sus aromas.

Un nuevo mapa para los tintos chilenos

Quizás el fenómeno más interesante es que ya no existe una sola definición para el Pinot Noir chileno.

Casablanca puede entregar fruta roja, frescura y notas de bosque. Limarí suma tensión y mineralidad asociadas a sus suelos calcáreos. San Antonio profundiza el carácter marítimo. Empedrado ofrece pizarra, pendientes y una expresión más austera y estructurada.

La cepa que alguna vez ocupó un espacio secundario dentro de la vitivinicultura nacional comienza así a construir sus propios territorios.

Y que en 2026 un Pinot Noir haya logrado ser elegido el mejor vino tinto de Chile, independientemente de la variedad, resume el alcance de ese cambio: ya no se trata solamente de demostrar que Chile puede producir buenos Pinot Noir, sino de comprobar hasta dónde puede llegar la variedad cuando encuentra el lugar adecuado.