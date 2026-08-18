La científica chilena que llevará los cañones submarinos de Humboldt a National Geographic

Bajo la superficie del mar, frente a las costas de Chile, existe un paisaje que casi nadie ve: profundos cañones submarinos por donde circulan nutrientes, especies y corrientes que sostienen buena parte de la vida marina de la Corriente de Humboldt.

Ese mundo oculto es el centro del trabajo de Susannah Buchan, investigadora de COPAS Coastal de la Universidad de Concepción, quien acaba de ser seleccionada como National Geographic Explorer 2026, junto a otros nueve investigadores de cinco continentes.

Su proyecto se llama Canyonlands: Ciencia y conocimiento local para la protección de los cañones submarinos de Chile y tiene una particularidad: no pretende estudiar estos ecosistemas únicamente desde un laboratorio o un barco científico.

Buchan trabajará también con comunidades costeras, portadores de conocimiento indígena y centros de investigación para combinar datos oceanográficos con aquello que pescadores y habitantes del litoral han aprendido durante generaciones. La idea es mapear estos cañones y entender mejor cómo sostienen biodiversidad, actividad pesquera, turismo de avistamiento y formas de vida que dependen directamente del océano.

y centros de investigación para combinar datos oceanográficos con aquello que pescadores y habitantes del litoral han aprendido durante generaciones. La idea es mapear estos cañones y entender mejor cómo sostienen biodiversidad, actividad pesquera, turismo de avistamiento y formas de vida que dependen directamente del océano. El reconocimiento forma parte del programa forNature, impulsado por la National Geographic Society, que este año escogió diez proyectos destinados a fortalecer el movimiento internacional por los Derechos de la Naturaleza.

No se trata solo de producir conocimiento científico: los proyectos deben convertir esa evidencia en herramientas concretas, desde propuestas de reconocimiento jurídico hasta educación, asistencia técnica y conservación de base comunitaria. En el caso chileno, la apuesta consiste en transformar un ecosistema prácticamente invisible para la mayoría de las personas en un territorio que pueda ser conocido, comprendido y eventualmente protegido.

La elección de Buchan también pone el foco sobre una de las particularidades de la costa chilena. Los cañones submarinos de la Corriente de Humboldt forman parte de ecosistemas donde confluyen procesos oceanográficos, biodiversidad y actividades humanas, precisamente el tipo de relaciones que COPAS Coastal estudia para comprender cómo el océano responde al cambio climático y a otras presiones provocadas por las personas.

El centro de la Universidad de Concepción desarrolla investigaciones desde el Archipiélago de Humboldt hasta la Patagonia y la Antártica chilena, buscando que la ciencia termine convertida en herramientas para decisiones públicas y privadas.

El desafío de Canyonlands será ahora sacar esos paisajes de la profundidad y ponerlos en la conversación pública. Porque proteger algo que está cientos o miles de metros bajo el mar exige primero demostrar qué ocurre allí, qué especies dependen de esos ambientes y qué significan para quienes viven de ese océano.

El nombramiento de Buchan como National Geographic Explorer ofrece justamente esa oportunidad: juntar ciencia, conocimiento local y relato para hacer visible una parte del territorio chileno que permanece fuera de nuestra vista, aunque esté profundamente conectada con la vida en la superficie.