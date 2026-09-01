Día del Vino: Colchagua celebra este 4 de septiembre la tradición vitivinícola

Cada 4 de septiembre, Chile celebra el Día Nacional del Vino, una fecha instaurada en 2015 para reconocer la tradición vitivinícola del país. La conmemoración tiene como antecedente una carta de 1545 en la que Pedro de Valdivia solicitaba a la Corona española el envío de “vides y vinos”. Más de cuatro siglos después, la celebración también se ha convertido en una oportunidad para conocer los territorios, historias y personas que están detrás de la producción vitivinícola nacional.

Una celebración que tiene al vino como protagonista

La fecha busca poner en valor una actividad que forma parte del patrimonio e identidad de Chile. En el Valle de Colchagua, la conmemoración de este año contempla actividades en distintas viñas, con propuestas que combinan recorridos por viñedos y bodegas, degustaciones, gastronomía y patrimonio.

La agenda también busca ampliar la mirada sobre el enoturismo. La experiencia no se limita a probar distintos vinos, sino que incorpora paisajes, gastronomía, historia y actividades vinculadas con el territorio.

Para María Ignacia Eyzaguirre, presidenta de la Asociación de Viñas de Colchagua, el Día Nacional del Vino representa una oportunidad para destacar la identidad del valle.

“Más que una celebración en torno a una bebida, representa una oportunidad para poner en valor la identidad vitivinícola y cultural de Colchagua”, señala.

Tintos, blancos y otras variedades para conocer

Dentro de las actividades programadas aparecen distintas variedades de vinos. Entre las opciones mencionadas en la agenda del Valle de Colchagua se encuentran Sauvignon Blanc, Rosé, Carmenère, Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot y Marselan.

El Sauvignon Blanc forma parte de las alternativas presentes en algunas de las experiencias programadas, mientras que el Carmenère, una de las variedades incluidas en la oferta, también estará presente en propuestas de maridaje.

Otra de las cepas que aparece en la programación es el Marselan, descrito por Viña Ravanal como un vino frutal, consistente y redondo.

También hay alternativas para quienes quieran conocer vinos dulces. En el Tour Nocturno de Viña Casa Silva, por ejemplo, el postre contempla un maridaje con Late Harvest Sauvignon Blanc / Semillón.

Panoramas para celebrar el Día del Vino

Una degustación diferente en Colchagua

Entre las actividades anunciadas está “Free Flow Wine” de Viña Ravanal, una propuesta que busca alejarse del formato tradicional de degustación.

La experiencia contempla vinos, tablas de quesos y frutos secos, música y el entorno del Grand Lounge of Wine, acompañado por una chimenea encendida. Los asistentes podrán probar distintas variedades, entre ellas Sauvignon Blanc, Rosé, Carmenère, Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot y Marselan.

“Hoy el visitante no busca solo degustar vino; busca experiencias memorables e instancias sociales distintas”, señala Marisel Donoso, encargada de Turismo de Viña Ravanal.

La viña también mantendrá recorridos por sus viñedos centenarios y la bodega, degustaciones de sus líneas Gran Reserva y Premium y la actividad “Arma tu Propio Vino”, donde los visitantes pueden mezclar, embotellar y etiquetar su propia creación.

Otra de las alternativas son los Encuentros Ravanal, que combinan desayuno campestre, recorrido por viñedos centenarios, visita a la bodega, degustación de vinos premium y un asado a la chilena.

Gastronomía y vino en Fuegos de Apalta

Viña Montes prepara en Fuegos de Apalta una gran mesa compartida a la luz de las velas, acompañada de cosechas exclusivas y algunos de sus platos emblemáticos.

La propuesta busca integrar el vino con una experiencia gastronómica en un entorno asociado al valle vitivinícola.

Museo del Vino con entrada liberada

Otra alternativa estará en Viña Santa Cruz, que tendrá entrada liberada a su Museo del Vino.

El espacio permite conocer la historia del vino en el mundo, Chile y particularmente Colchagua.

A esta oferta se suman los tours, degustaciones y propuestas gastronómicas de Alchemy Wines, ampliando las alternativas disponibles durante septiembre.

Tour al atardecer y cena de tres tiempos

Otra de las actividades anunciadas para el viernes 4 de septiembre es el Tour Nocturno de Viña Casa Silva.

La experiencia comenzará a las 18:00 horas con un recorrido por el viñedo de Angostura, la Bodega Centenaria, las salas de barricas y el Hotel Boutique Casa Silva.

Posteriormente se realizará una degustación con maridaje de tres tiempos en la terraza del hotel. El menú contempla ceviche de atún, acompañado de Casa Silva Cool Coast Sauvignon Blanc; asado de tira al Carmenere, junto a Casa Silva Gran Terroir de Los Andes Carmenere; y cheesecake Crème Brûlée, maridado con Casa Silva Late Harvest Sauvignon Blanc / Semillón.

El valor informado para esta experiencia es de $50.000 por persona, IVA incluido. El Wine Bar del Hotel Boutique Casa Silva permanecerá abierto después de la cena para quienes quieran continuar la jornada.

La actividad se realizará en Hijuelas Norte S/N, Angostura, San Fernando, Valle de Colchagua, aproximadamente a 1 hora y 40 minutos de Santiago.

El vino como puerta de entrada a Colchagua

La programación del Día Nacional del Vino también busca ampliar la temporada turística del valle. Las actividades de septiembre incorporan, además del vino, gastronomía, música, artesanía, patrimonio y actividades al aire libre.

La idea es que quienes visiten Colchagua puedan conocer no solo las bodegas y viñedos, sino también parte de la historia y cultura asociada al territorio.

Para Marisel Donoso, encargada de Turismo de Viña Ravanal, “hoy el visitante no busca solo degustar vino; busca experiencias

memorables e instancias sociales distintas”.

Así, la celebración del 4 de septiembre se presenta como una oportunidad para acercarse al vino chileno desde distintas experiencias, con alternativas que van desde degustaciones y recorridos por viñedos hasta gastronomía, patrimonio y actividades en torno a la cultura vitivinícola.