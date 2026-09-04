Día Nacional del Vino: mitos y verdades sobre el vino que todavía repetimos

Cada 4 de septiembre se celebra en Chile el Día Nacional del Vino, una fecha que reconoce el valor histórico, cultural y económico de una bebida que forma parte de la identidad del país. Sin embargo, pese a la larga tradición vitivinícola chilena, todavía existen numerosas creencias sobre el vino que se repiten como verdades absolutas y que muchas veces generan confusión entre consumidores.

Desde Cousiño Macul, una de las viñas chilenas con más de 160 años de historia, explican cuáles son algunos de los mitos más comunes sobre el vino y entregan recomendaciones para disfrutarlo sin prejuicios ni reglas innecesarias.

¿Mientras más antiguo es un vino, mejor?

Uno de los mitos más extendidos es pensar que todos los vinos mejoran con los años. La realidad es que no todas las botellas están diseñadas para largos períodos de guarda.

La capacidad de envejecimiento depende de factores como la cepa, la acidez, la concentración, los taninos y el proceso de elaboración. Muchos vinos actuales están pensados para ser disfrutados jóvenes, por lo que guardarlos durante años no garantiza una mejor experiencia.

¿El vino tinto siempre debe tomarse a temperatura ambiente?

Esta recomendación proviene de épocas en que las casas y bodegas mantenían temperaturas mucho más bajas que las actuales.

Hoy, servir un vino tinto a la temperatura habitual de una vivienda puede hacer que el alcohol se perciba con mayor intensidad y que pierda frescura y equilibrio. Dependiendo de su estilo, muchos tintos se disfrutan mejor ligeramente frescos.

¿Los vinos blancos deben servirse muy fríos?

No necesariamente. Aunque el frío ayuda a resaltar la frescura de los vinos blancos, una temperatura excesivamente baja puede ocultar aromas y sabores.

Los vinos blancos más complejos, con paso por barrica o mayor estructura, suelen expresar mejor sus características cuando se sirven unos grados por encima de la temperatura del refrigerador.

¿Todos los vinos mejoran al decantarse?

La decantación no es una práctica obligatoria para todas las botellas.

Su principal función es separar los sedimentos que pueden aparecer en vinos con varios años de evolución. En los vinos jóvenes, la mayoría de las veces no es necesaria, ya que están preparados para ser consumidos apenas se abren.

¿El vino tinto es para carnes y el vino blanco para pescados?

Aunque es una guía útil para comenzar a explorar el mundo del maridaje, no se trata de una regla estricta.

Al momento de combinar vino y comida influyen aspectos como la intensidad del plato, las salsas, los condimentos, las técnicas de cocción y la textura de los ingredientes. Por ello, algunos pescados pueden acompañarse perfectamente con vinos tintos ligeros, mientras que ciertos platos de carne encuentran excelentes aliados en vinos blancos con cuerpo.

¿Hay que ser experto para disfrutar el vino?

Probablemente este sea uno de los mitos que más distancia a las personas del mundo vitivinícola.

Si bien conocer cepas, valles, procesos de vinificación o estilos puede enriquecer la experiencia, no es un requisito para disfrutar una copa. La mejor forma de aprender sobre vino sigue siendo probar distintas alternativas, descubrir preferencias personales y desarrollar el propio gusto.

“El vino tiene mucha historia y conocimiento detrás, pero eso no significa que tenga que ser complejo o estar lleno de reglas. Hay ciertas creencias que se han instalado con los años y que muchas veces terminan condicionando la forma en que lo disfrutamos. Lo más importante es atreverse a probar, conocer distintos estilos y descubrir qué nos gusta. El vino también se aprende disfrutándolo”, comenta Rosario Palma, enóloga de Cousiño Macul.

Día Nacional del Vino: una invitación a descubrir nuevas experiencias

Más allá de las tradiciones y las costumbres, el Día Nacional del Vino también es una oportunidad para acercarse a esta bebida desde una mirada más abierta y contemporánea. Derribar mitos permite disfrutar el vino con mayor libertad, explorar nuevas cepas, conocer diferentes terroirs y valorar una industria que ha convertido a Chile en uno de los principales productores de vino del mundo.

Al final, la mejor forma de disfrutar el vino no depende de reglas rígidas, sino de la experiencia personal, el contexto y el placer de compartir una copa.