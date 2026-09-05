Feria Bocas Moradas celebra 10 años como encuentro del vino de autor en Chile

La Feria Bocas Moradas, reconocida por estar dedicada al vino de autor chileno, celebrará sus 10 años con una edición especial los días 5 y 6 de septiembre en Polo Apoquindo, en la comuna de Las Condes. El evento reunirá a más de 45 viñas independientes de Chile, ofreciendo una oportunidad única para conocer proyectos vitivinícolas de distintos valles del país y degustar etiquetas que rara vez se encuentran en el comercio tradicional.

Una década impulsando a las viñas independientes de Chile

Desde su creación, Bocas Moradas ha tenido como objetivo visibilizar el trabajo de pequeños y medianos productores, promoviendo la diversidad, la innovación y la identidad del vino chileno. Durante estos diez años, la feria se ha consolidado como una plataforma clave para acercar a los consumidores a las historias, territorios y personas que están detrás de cada botella.

Los asistentes podrán conversar directamente con los productores, descubrir vinos de edición limitada, conocer nuevas propuestas enológicas y comprar botellas directamente en los stands de las viñas participantes.

Más de 45 viñas de autor y degustaciones incluidas

Uno de los principales atractivos de la feria será la presencia de más de 45 viñas de autor provenientes de diferentes zonas vitivinícolas de Chile. La entrada incluye la tradicional copa oficial de Bocas Moradas y 15 degustaciones, permitiendo recorrer una amplia variedad de cepas, estilos y proyectos enológicos.

“Queremos que esta edición sea un homenaje a las viñas que han crecido junto a nosotros y también una invitación para que nuevas personas descubran el enorme talento que existe detrás del vino de autor chileno. Más que una feria, Bocas Moradas es un espacio para conversar, aprender, degustar y conocer las historias que hay detrás de cada botella”, señalan desde la organización.

Gastronomía, experiencias y cultura del vino

Además de la oferta vitivinícola, la feria contará con propuestas gastronómicas especialmente seleccionadas para complementar la experiencia. El evento busca transformarse en un espacio de encuentro para amantes del vino, aficionados y consumidores que desean explorar nuevas etiquetas y tendencias del mundo vitivinícola chileno.

La combinación de degustaciones, gastronomía y contacto directo con los productores convierte a Bocas Moradas en uno de los panoramas imperdibles para quienes buscan vivir una experiencia en torno a la cultura del vino en Santiago.

Entradas para Feria Bocas Moradas 2026

Las entradas ya están disponibles a través de PuntoTicket, con precios de preventa por tiempo limitado. Además, quienes realicen su compra con tarjetas de crédito BCI podrán acceder a un 20% de descuento.

Datos del evento

Evento: Feria Bocas Moradas 2026

Feria Bocas Moradas 2026 Fecha: 5 y 6 de septiembre

5 y 6 de septiembre Lugar: Polo Apoquindo, Av. Apoquindo 5421, Las Condes

Polo Apoquindo, Av. Apoquindo 5421, Las Condes Incluye: Copa oficial + 15 degustaciones

Copa oficial + 15 degustaciones Participan: Más de 45 viñas independientes y de autor

Más de 45 viñas independientes y de autor Entradas: Disponibles en PuntoTicket

Con diez años de trayectoria, Feria Bocas Moradas reafirma su posición como uno de los eventos más relevantes para descubrir el vino de autor, conocer viñas independientes y explorar la riqueza vitivinícola de Chile.