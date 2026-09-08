Guía Alistair Cooper MW by Catad’Or 2026: la nueva radiografía del vino chileno disponible online

La industria del vino chileno vive un momento de profunda transformación. Nuevos territorios vitivinícolas, una creciente valoración del origen y productores cada vez más enfocados en expresar la identidad de sus viñedos están redefiniendo la manera en que Chile se presenta ante los mercados internacionales. En ese contexto surge una nueva edición de la Guía Alistair Cooper MW by Catad’Or, publicación que ya está disponible en formato digital y gratuito a través de https://acmwbycatador.com.

Impulsada por Catad’Or, uno de los concursos de vinos más relevantes de América Latina, la guía busca ofrecer una lectura actualizada del vino chileno a través de la visión de Alistair Cooper MW, uno de los pocos Master of Wine del mundo y reconocido especialista en los vinos de Sudamérica.

Una guía para entender la evolución del vino chileno

Durante cerca de un mes de trabajo en Chile, Cooper recorrió la actualidad vitivinícola nacional mediante extensas jornadas de degustación, evaluando cientos de etiquetas provenientes de distintos valles y regiones productoras.

Sin embargo, el objetivo de la publicación va más allá de asignar puntajes. La guía busca interpretar los cambios que vive la industria, identificar tendencias y destacar aquellos vinos capaces de expresar con autenticidad su lugar de origen.

“Siempre es un placer pasar un mes en Chile catando para la nueva edición de la guía. Regresar cada año ofrece una oportunidad excepcional no solo para evaluar los vinos, sino también para ser testigo de la evolución de uno de los países productores de vino más dinámicos del mundo”, señala Cooper en el editorial de esta edición.

Según el Master of Wine británico, una de las principales conclusiones de su visita es la creciente diversidad y confianza que exhibe actualmente el sector.

“Si hay una impresión que predomina después de esta última visita, es que la escena vitivinícola chilena continúa ampliando sus horizontes, volviéndose cada vez más diversa, más segura de sí misma y cada vez más enfocada en expresar su identidad única.”

El protagonismo de los territorios y las identidades regionales

Uno de los principales ejes de la Guía Alistair Cooper MW by Catad’Or 2026 es el fortalecimiento del concepto de origen, una tendencia que se ha convertido en uno de los grandes motores de la vitivinicultura chilena contemporánea.

Desde los valles del norte hasta las zonas más australes, los productores están profundizando el conocimiento de sus suelos, climas y paisajes para elaborar vinos cada vez más vinculados a su territorio.

“Uno de los avances más alentadores es el continuo fortalecimiento de la identidad regional”, destaca Cooper.

La guía documenta precisamente este fenómeno, mostrando un mapa vitivinícola mucho más amplio y diverso que el que tradicionalmente ha identificado a Chile. Nuevas zonas productoras, variedades patrimoniales recuperadas y estilos emergentes forman parte de una viticultura que sigue expandiendo sus fronteras.

Un proyecto editorial desarrollado por Catad’Or

La dirección editorial de la publicación está a cargo de Sofía Le Foulon, quien lidera el desarrollo de contenidos, edición y presentación de la guía con el objetivo de transformarla en una herramienta de conocimiento y promoción del vino chileno.

Las degustaciones fueron realizadas por Alistair Cooper MW junto a Pablo Ugarte, director de Catad’Or, quien participó en la co-degustación y coordinación técnica del proceso de evaluación, aportando más de tres décadas de experiencia vinculada al vino chileno y a concursos internacionales.

La combinación de ambas miradas permite integrar una evaluación independiente de estándar internacional con un profundo conocimiento de la realidad productiva local.

Más que una guía de vinos

La Guía Alistair Cooper MW by Catad’Or forma parte de la evolución de Catad’Or hacia una plataforma que busca aportar valor a toda la cadena del vino, generando contenidos especializados, herramientas de promoción y espacios de conexión entre productores, consumidores, profesionales y mercados internacionales.

Su formato digital, bilingüe y de acceso gratuito permite ampliar significativamente su alcance, facilitando la consulta desde Chile y el extranjero y contribuyendo a fortalecer la imagen del país como uno de los principales productores de vino del mundo.

Para la industria, la guía se ha convertido además en una vitrina relevante para visibilizar proyectos emergentes, destacar nuevas regiones vitivinícolas y mostrar la diversidad que caracteriza actualmente al vino chileno.

La edición 2026 ya se encuentra disponible en www.acmwbycatador.com.