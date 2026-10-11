Un recorrido por la diversidad del vino chileno

Más de 4.000 kilómetros de territorio, climas extremos y geografías radicalmente distintas. Esa diversidad es el punto de partida de la 6ª Feria de Vinos de La Mesa & Masal, que este año se presenta bajo el concepto “Chile y sus extremos”, una invitación a recorrer el país a través de los vinos que nacen en el desierto, junto al océano, en la cordillera y en los territorios del sur.

La selección, curada por Sebastián Lobos, sommelier de La Mesa & Masal, reúne a 19 productores que representan distintas formas de interpretar el territorio. Viñedos de secano, vides en pie franco, parras centenarias y variedades históricas conviven con proyectos de vanguardia que apuestan por la sustentabilidad y el respeto por el terroir. La feria contará, además, con la participación de Altar Uco, de Argentina, como invitado internacional.

“Chile tiene una geografía única y eso se refleja en sus vinos. En esta edición quisimos reunir proyectos que permitan recorrer esos contrastes y mostrar cómo el clima, el suelo y la ubicación pueden generar expresiones completamente distintas. Hay vinos del desierto, de costa, de altura y del sur, y todos hablan de una parte diferente de Chile”, señala Lobos.

Entre las viñas y proyectos participantes estarán JP Martin, 3 Quebradas, Piedras Juntas, Viñedos de Alcohuaz, Montes, Garcés Silva, TintoMare, Viñedos Lo Abarca, Andes Plateau, Altar Uco, Santa Rita, Carter Mollenhauer, La Kura, De Martino, Roberto Henríquez, Viña Riñihue, Trapi del Bueno, Allá Lejos y Ventisquero.

La experiencia se complementará con una propuesta gastronómica a cargo del chef Álvaro Romero y su equipo, con preparaciones como empanadas fritas de hongos, ostiones a las brasas y choritos en escabeche, entre otras alternativas.

La entrada incluye una copa para degustar libremente los vinos de la feria y un snack, en una jornada pensada para descubrir la diversidad vitivinícola chilena a través de sus distintos paisajes, variedades y formas de elaboración.

6ª Feria de Vinos La Mesa & Masal: Chile y sus extremos