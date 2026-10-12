Degustar La Reina 2026 reunirá vinos, destilados y productos gourmet

La Casona Nemesio Antúnez será el escenario de una nueva edición de Degustar La Reina, encuentro organizado por la Corporación Cultural de La Reina y El Buen Beber que reunirá, durante dos jornadas, a viñas, productores de destilados y representantes del mundo gourmet.

La iniciativa busca acercar la cultura del vino y la gastronomía al público a través de la degustación, el contacto directo con los productores y actividades educativas para quienes quieran profundizar sus conocimientos sobre el vino y sus posibilidades de maridaje.

La feria contará con más de 25 expositores, entre los que se encuentran Viña Alhué, Viña Almawine, Viña Choapa, De Toro Alexander, El Portazo–Token, Epifanía Wines, Espumante Garibaldi, Viña La Pascuala, Viña Espaldares del Maipo, Pisco Bou Legado, Singulart Wines, Terramater Wines, Viña Doña Aurora, Weichafe Wines, Andes Vineyards, Viña Hope Valley de Colchagua, Faraday Wines, Barberis Family Wines, Clos des Fous, 5ta Dimensión, Viña Selentia, Sangría Torregón, Gin Oretta, Brandy Qutu, Pisco Trashumantes y Father and Son.

Durante el encuentro, los asistentes podrán conocer distintas propuestas de vinos, destilados y productos gourmet, además de participar en talleres diseñados tanto para quienes se están iniciando en el mundo del vino como para quienes buscan nuevas herramientas para disfrutarlo.

Copas de degustación y precios

El acceso a Degustar La Reina será liberado. Sin embargo, quienes deseen degustar los vinos y destilados de los expositores deberán adquirir una copa, que les permitirá participar en las degustaciones durante la feria.

Las copas ya están disponibles a través de Ticketplus, con valores diferenciados para vecinos de La Reina y público general.

Preventa: $12.000 + recargo.

$12.000 + recargo. Precio normal: $12.000 + recargo para vecinos de La Reina y $15.000 + recargo para público general.

$12.000 + recargo para vecinos de La Reina y $15.000 + recargo para público general. Precio en puerta: $15.000 + recargo para vecinos de La Reina y $18.000 + recargo para público general.

$15.000 + recargo para vecinos de La Reina y $18.000 + recargo para público general. Copa + workshop: $25.000 + recargo.

Tres talleres para aprender sobre vino y maridaje

La programación contempla tres workshops que combinan contenidos teóricos y experiencias de degustación, con el objetivo de entregar herramientas prácticas para comprender y disfrutar mejor el vino.

Viernes 23 de octubre, 19:30 horas

ABC del Vino: Aprende a Beber y Catar

Relatora: Lucía Aguayo, directora de El Buen Beber.

Este taller propone una introducción al mundo del vino a través de la degustación de tres vinos provenientes de distintos valles. Los participantes conocerán la metodología de los tres sentidos, nociones de servicio y protocolo básico, además de conceptos fundamentales para iniciarse en la cata.

Sábado 24 de octubre, 17:00 horas

ABC del Vino: Aprende a Beber y Catar

Relatora: Sophia González, directora de Wine Love You.

La actividad ofrecerá una aproximación a los conceptos esenciales de la degustación, invitando a reconocer las características de distintos vinos y a desarrollar herramientas para apreciarlos desde una perspectiva sensorial.

Sábado 24 de octubre, 18:30 horas

Maridaje sin secretos: Aprende a combinar vino y comida sin complicaciones

Relatora: Lucía Aguayo, directora de El Buen Beber.

Este workshop abordará de manera práctica los principios del maridaje, explorando cómo interactúan elementos como la acidez, la grasa y el dulzor al combinar vinos y alimentos. La experiencia contempla una cata interactiva guiada, degustación y una guía digital para quienes quieran seguir experimentando con distintas combinaciones.

Cada taller tiene un valor de $25.000 + recargo, que incluye la copa de degustación y la participación en la actividad. Los cupos son limitados a 20 personas por taller.