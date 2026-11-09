Chile se prepara para recibir a los mejores viñedos del mundo y ranking revela puestos 51 al 100

Chile se prepara para convertirse en el punto de encuentro de la industria mundial del enoturismo. El próximo 18 de noviembre, Santiago albergará por primera vez la ceremonia de The 50 Best Vineyards 2026, instancia que reunirá a representantes de algunas de las bodegas y viñedos más destacados del planeta y que dará a conocer los 50 mejores destinos para vivir experiencias vinculadas al vino.

Como antesala de esta premiación, la organización reveló este lunes 9 de noviembre la clasificación de los puestos 51 al 100, una selección que abarca seis continentes y 36 regiones vitivinícolas. Entre los destinos reconocidos aparece Haras de Pirque, ubicada en el Valle del Maipo, que ingresó al ranking en el puesto 84, convirtiéndose en la representante chilena de esta segunda parte de la clasificación.

La presencia de Haras de Pirque adquiere especial relevancia considerando que Chile será el anfitrión de la ceremonia principal, que se realizará en Viña Don Melchor, en Santiago. Allí se conocerán los primeros 50 lugares del ranking, una lista que todavía permanece reservada y que permitirá dimensionar la presencia chilena entre los destinos enoturísticos más reconocidos del mundo.

A diferencia de otras clasificaciones centradas exclusivamente en la calidad de los vinos, The 50 Best Vineyards evalúa la experiencia integral que ofrecen las bodegas a sus visitantes. El recorrido por los viñedos, la arquitectura, la gastronomía, la hospitalidad, las actividades y la conexión con el territorio forman parte de los elementos que consideran los especialistas al momento de votar.

Haras de Pirque pone al Valle del Maipo en la clasificación mundial

La incorporación de Haras de Pirque en el puesto 84 sitúa nuevamente al Valle del Maipo en el mapa internacional del enoturismo. Ubicada en las cercanías de Santiago, esta zona es una de las regiones vitivinícolas tradicionales de Chile, particularmente reconocida por sus vinos tintos y por el desarrollo de experiencias turísticas que combinan paisaje, gastronomía y cultura del vino.

Haras de Pirque destaca por su arquitectura inspirada en una herradura, sus viñedos y su emplazamiento a los pies de la cordillera de los Andes. Su propuesta integra la producción vitivinícola con visitas y experiencias gastronómicas, en un entorno que permite conocer el vínculo entre el vino y el paisaje del valle.

Su ingreso al ranking constituye uno de los dos nuevos reconocimientos sudamericanos en la clasificación 51-100 de este año, junto con Susana Balbo Wines, de Mendoza, Argentina, que alcanzó el puesto 80.

Sudamérica suma cinco viñedos en esta parte del listado. Además de los dos nuevos ingresos, figuran Bodega Kaiken, también de Mendoza, en el puesto 65; Bodega Bouza, de Uruguay, en el 73; y Sitio La Estocada, otra bodega mendocina que avanzó ocho posiciones hasta el lugar 83.

La distribución confirma la presencia de Argentina, Chile y Uruguay en una clasificación donde Europa continúa concentrando la mayor cantidad de reconocimientos.

Francia lidera la lista y Europa concentra 34 viñedos

La nueva clasificación reúne destinos de 20 países, frente a los 16 representados en 2025. Europa concentra 34 de los 50 viñedos anunciados, seguida por Sudamérica y Norteamérica, con cinco cada una; Oceanía, con cuatro; y Asia y África, con uno respectivamente.

Francia es el país con mayor presencia, con 14 viñedos, el doble de los siete que registró el año anterior. Entre ellos aparecen nombres reconocidos internacionalmente como Moët & Chandon (52), Veuve Clicquot (62), Château Mouton Rothschild (91) y Château Palmer (96).

El primer lugar de esta segunda parte del ranking, correspondiente al puesto 51 mundial, lo ocupa Château & Domaine de Briante, en Beaujolais, Francia, mientras que Château Mukhrani, en Georgia, protagonizó el mayor ascenso entre los viñedos que regresan a la clasificación, al subir 20 posiciones hasta el lugar 55.

La lista también incorpora bodegas de países con creciente presencia en el turismo vitivinícola internacional, como China, Bulgaria y Georgia, reflejando la diversificación de los destinos que buscan atraer visitantes a través de experiencias relacionadas con el vino.

En total, se registraron 17 nuevas incorporaciones procedentes de 15 regiones vitivinícolas y otros 12 viñedos que regresaron a la clasificación.

Santiago, escenario de la premiación mundial

La ceremonia del 18 de noviembre pondrá a Chile en el centro de la atención de la comunidad internacional del vino y del turismo. La elección de Santiago como sede permitirá mostrar la oferta enoturística nacional ante especialistas, representantes de bodegas y profesionales de la industria provenientes de distintos países.

La clasificación es elaborada a partir de los votos de The 50 Best Vineyards Academy, integrada por más de 700 expertos en vino y viajes, entre sommeliers, periodistas especializados, profesionales del enoturismo y representantes del comercio internacional del vino.

Cada votante selecciona siete experiencias en viñedos que considera entre las mejores del mundo. No existe una pauta de puntuación fija: se evalúa la experiencia general del visitante, considerando aspectos como hospitalidad, ambiente, actividades y oferta de vinos.

Para 2026 se introdujo además una nueva exigencia: los viñedos deben recibir votos de al menos dos países para poder ingresar a la clasificación. La organización también establece la renovación anual de al menos el 25% de los votantes de cada región.

Rikki Tidball, directora general de Premios y Clasificaciones de The 50 Best Vineyards, destacó el alcance internacional de la selección y el próximo encuentro en Chile.

“Los viñedos que figuran en la lista 51-100 de este año demuestran que podemos encontrar enoturismo de categoría mundial en cualquier rincón del planeta”, afirmó.

La ejecutiva agregó que los destinos seleccionados ofrecen a sus visitantes una identidad local y experiencias de hospitalidad, y manifestó su expectativa por recibir a la comunidad vitivinícola internacional en Santiago.

Con los puestos 51 al 100 ya anunciados, la atención se traslada ahora a Chile, donde el 18 de noviembre se revelarán los 50 mejores viñedos del mundo de 2026. La ceremonia permitirá conocer qué bodegas chilenas logran posicionarse en la parte más alta del ranking y cómo se distribuyen los reconocimientos entre las principales regiones productoras del planeta.