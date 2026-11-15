Haras de Pirque: vinos, tradición ecuestre y enoturismo de clase mundial en el Valle del Maipo

A los pies de la cordillera de los Andes, en un paisaje donde los viñedos se confunden con las laderas de los cerros de Pirque, se encuentra una de las bodegas más singulares de Chile. Haras de Pirque, reconocida por su arquitectura en forma de herradura y su historia ligada a la crianza de caballos fina sangre, acaba de sumar un nuevo reconocimiento internacional: su incorporación a The 50 Best Vineyards 2026.

La viña debutó en el puesto 84 del listado que reúne a las mejores experiencias enoturísticas del mundo, convirtiéndose en la única representante chilena en el tramo comprendido entre las posiciones 51 y 100, dado a conocer el pasado 9 de noviembre.

El reconocimiento llega en un momento especialmente significativo para el enoturismo nacional. Santiago será sede, el próximo 18 de noviembre, de la ceremonia en que se revelarán los 50 mejores viñedos del mundo, una oportunidad para consolidar la visibilidad internacional de Chile como destino para los amantes del vino.

De la tradición ecuestre a la viticultura de excelencia

La historia de Haras de Pirque está marcada por dos pasiones: la crianza de caballos fina sangre y la elaboración de vinos de alta gama. Su nombre remite a la tradición ecuestre de la propiedad, una identidad que permanece presente tanto en su arquitectura como en algunas de sus etiquetas más emblemáticas.

El proyecto vitivinícola comenzó a desarrollarse en la década de 1990, aprovechando las condiciones naturales del Maipo Alto, uno de los territorios más reconocidos de Chile para la producción de vinos tintos, particularmente de Cabernet Sauvignon.

Un nuevo capítulo comenzó en 2017, cuando la propiedad pasó a manos de la familia italiana Antinori, una de las grandes dinastías del vino mundial, con más de seis siglos de historia y 26 generaciones vinculadas a la vitivinicultura.

La llegada de Antinori reforzó una visión que combina la experiencia enológica italiana con las características propias del territorio chileno, buscando elaborar vinos capaces de expresar su lugar de origen.

Vinos con identidad cordillerana

La filosofía de Haras de Pirque se sustenta en el manejo orgánico de sus viñedos propios, una apuesta por preservar la biodiversidad, mantener la salud de los suelos y reducir el impacto ambiental de la actividad vitivinícola.

Ubicados al sur del río Maipo, los viñedos se extienden sobre las primeras laderas de la precordillera. Los suelos arcillosos de las zonas bajas conviven con terrenos más pedregosos en los sectores altos, generando distintas condiciones para el desarrollo de las vides.

Los veranos cálidos y secos, las noches frescas y la marcada oscilación térmica favorecen una maduración pausada de las uvas, permitiendo conservar su frescura y desarrollar complejidad aromática.

Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y Carménère son las grandes protagonistas de sus tintos, mientras que para la elaboración de blancos la viña recurre a territorios de influencia marítima, como Casablanca y Leyda, donde cultivan variedades como Chardonnay y Sauvignon Blanc.

La propuesta enológica busca interpretar las particularidades de cada parcela, considerando las características del suelo, la exposición solar y los diferentes ritmos de maduración.

Las etiquetas que distinguen a Haras de Pirque

El portafolio de la viña abarca desde tintos de guarda del Maipo Andes hasta blancos de los valles costeros, con etiquetas que reflejan distintas expresiones del paisaje vitivinícola chileno.

Albis, su vino ícono, representa el encuentro entre la tradición chilena y la experiencia de la familia Antinori. Es un ensamblaje de Cabernet Sauvignon y Carménère que destaca por su estructura, profundidad y elegancia.

Pitío es uno de los proyectos más exclusivos de la casa. Elaborado a partir de Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc de parcelas seleccionadas, refleja el potencial de los suelos graníticos de las laderas. Su producción contempla la vinificación por separado de las distintas parcelas y una prolongada guarda en barricas de roble francés.

Galantas Cabernet Franc pone en valor una variedad que ha encontrado un espacio propio en el Maipo Andes, con una expresión que combina frescura, complejidad aromática y elegancia.

Ecràl Carménère, elaborado con uvas de los viñedos orgánicos de Pirque, destaca por sus aromas a frutos negros, especias y notas florales, acompañados de taninos suaves.

Otra de sus etiquetas emblemáticas es Hussonet Cabernet Sauvignon Gran Reserva, bautizada en homenaje a un reconocido caballo fina sangre vinculado a la historia hípica de la propiedad.

La oferta de blancos incluye Albaclara Sauvignon Blanc, proveniente del Valle de Leyda, y Haras de Pirque Chardonnay, elaborado con uvas de Casablanca.

Una bodega en forma de herradura

Construida en forma de una gran herradura, la bodega constituye un homenaje a los orígenes ecuestres de Haras de Pirque y una muestra de cómo la arquitectura puede ponerse al servicio de la elaboración del vino.

Emplazada sobre una ladera, la construcción aprovecha los desniveles naturales del terreno para desarrollar un sistema de vinificación gravitacional.

En lugar de depender exclusivamente de bombas para trasladar las uvas y los mostos durante las distintas etapas de producción, la bodega utiliza la gravedad para facilitar su desplazamiento. Esto permite una manipulación más delicada de la materia prima y reduce el consumo energético asociado al proceso.

En su interior se encuentran las instalaciones de vinificación, las salas de guarda y una singular cava subterránea, donde los visitantes pueden conocer de cerca los procesos de elaboración y participar en degustaciones.

Enoturismo: entre degustaciones, caminatas y atardeceres

A menos de una hora de Santiago, Haras de Pirque ofrece distintas alternativas para quienes buscan acercarse al mundo del vino o profundizar sus conocimientos sobre variedades, terroir y procesos de elaboración.

Las visitas comienzan habitualmente en la terraza principal, desde donde se obtiene una panorámica del Valle del Maipo y la cordillera. El recorrido continúa por las instalaciones de la bodega y culmina con una degustación.

La Experiencia Haras de Pirque, de aproximadamente una hora, incluye la cata de tres vinos, mientras que la Experiencia Ícono Albis permite descubrir su emblemático ensamblaje. Para quienes buscan una aproximación más personalizada, la viña también ofrece una degustación privada de esta etiqueta.

La Experiencia Terroir está orientada a conocer las particularidades del Maipo Andes y la relación entre el suelo, el clima y las variedades de uva.

Una de las propuestas más participativas es la Experiencia Enólogo, que invita a los visitantes a elaborar su propio ensamblaje, experimentando con diferentes vinos y descubriendo el desafío que implica encontrar el equilibrio entre aromas, sabores y texturas.

La oferta se complementa con un trekking de aproximadamente dos horas por los viñedos y el piedemonte cordillerano, además de la Experiencia Sunset, que combina un recorrido por la propiedad con una cena maridada al atardecer.

Hussonet: gastronomía con vista al Maipo

En la parte superior de la bodega se encuentra Hussonet, el restaurante de Haras de Pirque, cuyo nombre también rinde homenaje a la tradición ecuestre de la propiedad.

Diseñado por Enrique Concha, el espacio cuenta con grandes ventanales y una terraza panorámica desde donde se puede contemplar la extensión de los viñedos y las montañas que rodean el valle.

Su propuesta gastronómica se construye en torno a los productos de temporada y al maridaje con los vinos de la casa, incorporando ingredientes locales y preparaciones que combinan referencias de la cocina chilena con influencias internacionales.

Carnes, pescados, pastas y vegetales forman parte de una carta que evoluciona según la disponibilidad de los productos. Los menús permiten explorar cómo la frescura de un Sauvignon Blanc, la estructura de un Cabernet Sauvignon o la complejidad de un Cabernet Franc pueden acompañar distintas preparaciones.

La ubicación es uno de sus principales atractivos. Almorzar en Hussonet permite prolongar la visita a la viña y disfrutar, sin apuros, de uno de los paisajes más característicos del Maipo Alto.

Un destino que proyecta el enoturismo chileno

A diferencia de otras clasificaciones centradas exclusivamente en la calidad de los vinos, The 50 Best Vineyards reconoce la experiencia integral de visitar una propiedad vitivinícola. Para ello, cuenta con un panel de más de 700 especialistas en vinos y viajes, entre ellos sommeliers, profesionales de la industria y expertos en turismo.

La incorporación de Haras de Pirque al ranking internacional pone en relieve el potencial del Valle del Maipo como destino turístico y la oportunidad de acercar la cultura del vino tanto a los extranjeros como a los propios chilenos.

Su propuesta, que reúne patrimonio ecuestre, arquitectura, viticultura orgánica y gastronomía, demuestra que el atractivo de una viña puede ir mucho más allá de sus etiquetas.

Información para visitar: Haras de Pirque se encuentra en el Fundo La Rochuela, Camino Macul s/n, comuna de Pirque. Las experiencias enoturísticas y el restaurante requieren reserva previa.