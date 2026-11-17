Las visitas a viñas en Chile están incorporando nuevas actividades que van más allá de conocer las bodegas y degustar vinos. La gastronomía, los recorridos al aire libre y las iniciativas de sustentabilidad forman parte de una oferta que busca conectar a los visitantes con los paisajes, productos y características de los territorios vitivinícolas. Una evolución que refleja el crecimiento del enoturismo nacional.

El crecimiento del enoturismo en Chile y su oferta gastronómica

De acuerdo con cifras de Enoturismo Chile, el país cuenta con 219 viñas abiertas al público, que reciben cerca de 1,2 millones de visitantes anuales. Dentro de esta oferta, la gastronomía ha adquirido un papel cada vez más relevante: más del 70% de estos establecimientos incorpora propuestas culinarias a sus experiencias turísticas.

La expansión del sector también se refleja en el número de establecimientos que reciben visitantes. Durante la última década, la cantidad de viñas abiertas al turismo aumentó cerca de un 133%, pasando de 94 en 2016 a 219 en 2024.

Este crecimiento ha ampliado el perfil de quienes se acercan a los destinos vitivinícolas. Junto con las degustaciones y los recorridos por las bodegas, hoy existen alternativas que integran cocina local, actividades recreativas y contacto con el entorno natural.

De esta manera, el vino deja de ser necesariamente el único motivo de la visita y pasa a formar parte de una experiencia turística más amplia, donde también adquieren protagonismo los sabores y la identidad de cada territorio.

Nuevas experiencias en los valles vitivinícolas

El Valle de Casablanca es uno de los territorios donde se puede observar esta diversificación. Allí, distintas propuestas gastronómicas y actividades vinculadas con el paisaje forman parte de la oferta de enoturismo.

Un ejemplo es Viña Casas del Bosque, que ha incorporado diferentes formatos de cocina a su propuesta turística. Entre ellos se encuentran Tanino, su restaurante que cumple 20 años durante 2026; Botánico, que combina cocina abierta de cuatro estaciones con un huerto propio; y Casa Mirador, donde se ofrece un menú de nueve tiempos diseñado por los chefs Paloma Fuenzalida y Luis Paz.

Botánico recibió el reconocimiento a Mejor Experiencia Gastronómica en los Great Wine Capitals 2026.

La oferta también contempla actividades que permiten acercarse al proceso de elaboración del vino y al entorno de los viñedos desde otras perspectivas. Entre ellas se encuentran cocinar junto al chef, participar en experiencias de enología, recorrer los cultivos en bicicleta y realizar picnics en espacios naturales como el Tranque de Los Olivos.

Estas alternativas muestran cómo la gastronomía y las actividades recreativas pueden convertirse en motivos de visita por sí mismos, ampliando la relación entre el turismo, los productos locales y el paisaje vitivinícola.

Sustentabilidad: el desafío de integrar turismo y cuidado del entorno

La diversificación del enoturismo también plantea desafíos relacionados con la gestión de los recursos naturales. El agua, los residuos y las prácticas agrícolas forman parte de los aspectos que adquieren importancia en destinos donde el paisaje y la producción vitivinícola son elementos centrales de la experiencia turística.

En el caso de Casas del Bosque, la viña informó que obtuvo un 97,9% en su última certificación de sustentabilidad en enoturismo. Entre las iniciativas que forman parte de su gestión se encuentra el uso de vegetales provenientes de un huerto propio, manejado bajo criterios orgánicos, además del aprovechamiento de residuos orgánicos de la viña, el huerto y sus animales para producir compost destinado a jardines y cultivos.

La administración del agua es otro de los ámbitos abordados por el establecimiento. La viña reutiliza este recurso en sus instalaciones y durante 2026 incorporó el sistema BIDA para tratar sus residuos industriales líquidos (RILES).

El procedimiento utiliza lombrices para depurar el agua y recuperar nutrientes que posteriormente pueden emplearse como fertilizante para la regeneración del suelo. A estas medidas se suma el proyecto de certificar sus viñedos como orgánicos, con el objetivo de avanzar hacia una gestión que integre la viticultura y el turismo.

Aunque las iniciativas y sus resultados corresponden al caso particular de este establecimiento, reflejan algunos de los ámbitos en que las viñas están trabajando para incorporar criterios ambientales a sus actividades.

Una nueva forma de conocer los destinos del vino

La evolución del enoturismo chileno muestra una oferta que se ha ido ampliando tanto en número de establecimientos como en el tipo de experiencias disponibles. Las cifras de Enoturismo Chile dan cuenta de un sector donde la gastronomía ya tiene una presencia importante, mientras que las actividades al aire libre y la gestión sustentable forman parte de nuevas propuestas.

En este escenario, los valles vitivinícolas pueden ser recorridos desde distintas perspectivas: a través de sus vinos, de la cocina asociada a sus productos, de sus paisajes y de las prácticas que forman parte de la producción.

Así, el enoturismo se posiciona como una alternativa para conocer los territorios de Chile más allá de las tradicionales degustaciones, integrando gastronomía, naturaleza, cultura y producción local.