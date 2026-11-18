En un contexto internacional marcado por nuevos desafíos para la industria vitivinícola y de los espirituosos, la 31ª edición de Catad’Or World Wine Awards y la 6ª edición de Catad’Or World Spirits Awardscerraron sus inscripciones con un positivo balance: 1.325 muestras provenientes de 17 países, una convocatoria que reafirma el alcance internacional del certamen y la confianza de los productores en esta plataforma de evaluación y promoción.

Con una trayectoria que comenzó en Chile en 1995, Catad’Or se ha consolidado como un punto de encuentro para productores, especialistas y representantes de la industria, ofreciendo una vitrina para reconocer la calidad, visibilizar nuevos orígenes y proyectar la diversidad de vinos y espirituosos que hoy forman parte del escenario internacional.

La convocatoria de este año contempla 1.011 muestras en World Wine Awards, entre vinos y otras bebidas fermentadas, y 314 en World Spirits Awards. Las cifras no solo dan cuenta de la amplitud de la participación, sino que también permiten identificar tendencias en las variedades, estilos y categorías que están adquiriendo mayor protagonismo.

Las sesiones de evaluación se desarrollarán los días 24, 25 y 26 de noviembre en el Hotel Monticello, con la participación de 90 jurados nacionales e internacionales provenientes de 14 países, entre enólogos, sommeliers, especialistas en destilados y expertos en análisis sensorial. El jurado estará presidido por el reconocido Master of Wine británico Alistair Cooper.

Blancos y espumantes: las tendencias que marcan la edición 2026

Uno de los aspectos más destacados del cierre de inscripciones es el dinamismo que muestran determinadas variedades y estilos de vino.

En comparación con 2025, Catad’Or World Wine Awards registra un crecimiento del 4,6 %, impulsado por una mayor participación de variedades como Chardonnay, cuyas inscripciones aumentaron un 34,7 %, Sauvignon Blanc, con un alza del 37,9 %, y Cabernet Sauvignon, que creció un 10,1 %.

Aunque las mezclas tintas continúan liderando las inscripciones por grupo varietal, con 142 muestras, y Carménère mantiene una presencia relevante con 99 registros, los vinos blancos y espumantes aparecen entre las categorías de mayor crecimiento.

En particular, los espumantes alcanzaron 105 muestras, un 20,7 % más que en 2025, con la participación de productores de seis países. Brasil encabeza esta categoría con 49 inscripciones, seguido por Chile, con 43.

Estas cifras permiten observar una oferta cada vez más diversa, en la que conviven variedades tradicionales, nuevas propuestas enológicas y distintos orígenes productores. Al mismo tiempo, el crecimiento de los espumantes y de determinadas cepas blancas ofrece una señal sobre la evolución de los estilos que los productores buscan posicionar en el mercado internacional.

País invitado: Uruguay

La edición 2026 tendrá a Uruguay como País Invitado de Honor, una distinción que busca fortalecer los vínculos de cooperación e intercambio entre las industrias vitivinícolas latinoamericanas y dar mayor visibilidad a la identidad de sus territorios productores.

En este contexto, Catad’Or entregará un Trofeo al Mejor Tannat, variedad emblemática de la vitivinicultura uruguaya que ha contribuido a posicionar internacionalmente a ese país.

El protagonismo del Tannat también se refleja en las cifras de participación: las inscripciones pasaron de 10 muestras en 2025 a 24 en 2026, lo que representa un crecimiento del 140 %.

El reconocimiento constituye una oportunidad para destacar el potencial de esta variedad y promover el intercambio de experiencias entre productores de distintos países, en un escenario en el que la diferenciación por origen e identidad territorial adquiere creciente importancia.

Vinos ancestrales y patrimoniales: pequeños productores de Arica a Chiloé

Junto con la participación de grandes bodegas y productores internacionales, Catad’Or volverá a poner especial atención en una de las expresiones más singulares del patrimonio vitivinícola chileno: los vinos ancestrales y patrimoniales elaborados por pequeños productores.

Gracias al apoyo del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), más de 85 productores de pequeña escala, provenientes de territorios que se extienden desde Arica hasta Chiloé, participarán en el certamen con 190 vinos.

Su presencia permitirá poner en valor cepas tradicionales, viñedos históricos, métodos de elaboración transmitidos entre generaciones y una diversidad de expresiones territoriales que forman parte de la identidad cultural y productiva del país.

Más allá de la competencia, esta participación representa una oportunidad de visibilidad para productores que muchas veces enfrentan mayores dificultades para acceder a mercados especializados, establecer redes comerciales y proyectar sus vinos fuera de sus territorios de origen.

El encuentro con un jurado internacional, integrado por especialistas de distintas procedencias, abre también un espacio para mostrar la riqueza de la vitivinicultura de pequeña escala y fortalecer el reconocimiento de un patrimonio que combina historia, tradición e identidad.

Catad’Or como barómetro de una industria en transformación

El cierre de inscripciones permite observar algo más que el volumen de muestras participantes. La evolución de las categorías, el crecimiento de determinadas variedades y la presencia de productores de distintos países convierten al certamen en una instancia para reconocer parte de las transformaciones que atraviesa la industria.

En un escenario que exige adaptación, diferenciación y nuevas estrategias de posicionamiento, la diversidad de las inscripciones refleja el interés de los productores por someter sus vinos y espirituosos a una evaluación internacional y ampliar sus oportunidades de reconocimiento.

Así lo destaca Pablo Ugarte, presidente de Catad’Or, quien subraya el valor de la convocatoria alcanzada en esta edición:

“Catad’Or es también un barómetro de la industria. Estos resultados reflejan la diversidad, la capacidad de adaptación y la voluntad de productores de distintos países por presentar sus vinos y espirituosos ante un jurado internacional. En tiempos desafiantes, superar las 1.300 muestras es una señal de confianza en la calidad, en la proyección internacional de nuestros productos y en el valor de encontrarnos”.

Desde esta perspectiva, Catad’Or busca trascender el reconocimiento de los mejores vinos y espirituosos, consolidándose también como un espacio para el intercambio de conocimientos, la vinculación entre mercados y la promoción internacional de los territorios productores.

El Maule y sus viñedos centenarios serán protagonistas de un recorrido internacional

La edición 2026 también contempla actividades fuera de las salas de evaluación, con el propósito de acercar al jurado internacional a la diversidad del patrimonio vitivinícola chileno.

Una de las principales iniciativas será el Tour Catad’Or al Maule, que permitirá a parte de los especialistas internacionales conocer viñedos centenarios, compartir con pequeños productores y descubrir la identidad de una de las regiones de mayor tradición vitivinícola del país.

El programa comenzará el jueves 26 de noviembre, con una visita y cena en Via Wines. Al día siguiente se realizará la evaluación de Wine Maule Ancestral by Catad’Or, seguida de una clase magistral y una visita a Viña Invina.

El sábado 28 de noviembre, los jurados participarán en una jornada campestre junto a pequeños productores en Viña Alto la Campiña, en un entorno marcado por cepas centenarias y prácticas tradicionales de elaboración. Ese mismo día se celebrará la premiación de Wine Maule Ancestral by Catad’Or, en el marco de la Feria Wine Maule.

El recorrido incluirá además una cena en Viña Balduzzi y concluirá el domingo 29 con una visita y almuerzo en Viña Valdivieso.

Esta experiencia busca proyectar internacionalmente al Maule como un territorio donde conviven tradición, patrimonio y nuevas oportunidades para el desarrollo del vino y el enoturismo.

El contacto directo con viñedos históricos y sus productores permitirá a los especialistas conocer no solo los vinos, sino también las historias, paisajes y prácticas culturales que explican su origen y singularidad.

Premiación internacional y feria boutique: el gran cierre en Monticello

Tras las jornadas de evaluación y las actividades territoriales, Catad’Or 2026 culminará el martes 1 de diciembre con su ceremonia oficial de premiación en Monticello Centro de Eventos.

Durante la jornada se anunciarán los principales reconocimientos de Catad’Or World Wine Awards y Catad’Or World Spirits Awards, incluido el Trofeo al Mejor Tannat, en una instancia que reunirá a productores, especialistas y representantes de la industria nacional e internacional.

La ceremonia estará acompañada de una feria boutique de vinos y espirituosos, concebida como un espacio para la degustación, el encuentro y la vinculación entre productores, representantes del sector, autoridades nacionales, embajadores, miembros del cuerpo diplomático, jurados internacionales e invitados especiales.

Además de dar visibilidad a los productos participantes, esta actividad busca fomentar el intercambio de experiencias y abrir nuevas posibilidades de colaboración comercial e institucional.

La premiación contará con transmisión internacional por streaming, permitiendo que productores, profesionales y público de distintos países puedan seguir en directo el anuncio de los principales galardones.

Con más de tres décadas de trayectoria, Catad’Or reafirma así su papel como una plataforma de evaluación, promoción y encuentro para la industria del vino y los espirituosos. Una instancia que, en tiempos de transformación, busca reconocer la excelencia, fortalecer los vínculos internacionales y proyectar la diversidad de los territorios productores hacia nuevos mercados y audiencias.