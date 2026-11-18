Chile vuelve a situarse en el centro de la industria mundial del vino, pero esta vez como anfitrión. Este miércoles 18 de noviembre, Santiago recibirá la ceremonia de The 50 Best Vineyards 2026, el ranking internacional que distingue a las mejores experiencias enoturísticas del planeta y que reunirá a referentes de la vitivinicultura, especialistas en turismo, sommeliers y representantes de la industria.

La premiación, que tendrá lugar en Viña Don Melchor, en la Región Metropolitana, representa una oportunidad para proyectar internacionalmente los valles vitivinícolas chilenos y mostrar que el atractivo del país va mucho más allá de la calidad de sus vinos: comprende gastronomía, arquitectura, paisaje, cultura y hospitalidad.

El certamen llega a Chile después de un año histórico. En noviembre de 2025, Viña Vik, ubicada en Millahue, en el valle de Cachapoal, alcanzó el primer lugar del mundo, convirtiéndose en la primera viña chilena en obtener este reconocimiento. Su trayectoria había sido ascendente: fue tercera en 2023 y segunda en 2024.

Este año, Vik ingresará al Salón de la Fama del certamen, un reconocimiento reservado a los establecimientos que han encabezado la clasificación y que, por reglamento, dejan de competir en las siguientes ediciones.

Su salida del ranking abre un escenario especialmente interesante: ¿qué viña chilena podría asumir el liderazgo nacional y hasta dónde puede llegar Chile en una competencia cada vez más exigente?

Las viñas chilenas con mayores posibilidades de destacar

Los resultados de 2025 permiten identificar a cinco viñas nacionales con antecedentes concretos para aspirar a una nueva aparición entre las 50 mejores del mundo.

Montes: la carta chilena mejor posicionada

Ubicada en el valle de Colchagua, Viña Montes aparece como una de las candidatas más sólidas. En 2025 alcanzó el décimo lugar mundial, situándose entre las experiencias enoturísticas más destacadas del planeta.

Su propuesta combina vinos de alta gama, arquitectura integrada al paisaje, gastronomía y actividades que permiten conocer el entorno natural de Apalta. El restaurante Fuegos de Apalta, asociado al chef Francis Mallmann, y sus recorridos por la propiedad complementan una experiencia que trasciende las degustaciones tradicionales.

Almaviva: exclusividad y prestigio desde el Maipo

Una de las incorporaciones destacadas de 2025 fue Almaviva, que debutó en el lugar 34 del ranking mundial.

La viña, situada en Puente Alto, representa una de las expresiones más reconocidas de los vinos de alta gama producidos en Chile. Su identidad combina tradición francesa, excelencia vitivinícola y un fuerte vínculo con el terroir del Alto Maipo.

Su presencia en la clasificación anterior confirmó que las experiencias más exclusivas también pueden competir en un reconocimiento que valora la hospitalidad y la relación entre vino, territorio y visitantes.

Viu Manent: el enoturismo como experiencia integral

En el puesto 40 de la clasificación de 2025 figuró Viu Manent, una de las viñas que ha construido una oferta turística especialmente reconocible en el valle de Colchagua.

Sus tradicionales paseos en carruaje, experiencias gastronómicas, degustaciones y actividades al aire libre han permitido convertir la visita a la viña en una propuesta orientada tanto a conocedores del vino como a turistas que buscan disfrutar del paisaje y la cultura local.

Viu Manent representa una de las principales fortalezas del enoturismo chileno: la capacidad de transformar la tradición vitivinícola en experiencias accesibles y diversas.

Santa Rita: patrimonio, historia y cultura

Viña Santa Rita, situada en el valle del Maipo, ocupó el puesto 41 del ranking anterior.

Su propuesta incorpora un componente patrimonial que la distingue de otras experiencias nacionales: la historia de la propiedad, sus jardines, el Museo Andino y su oferta gastronómica permiten establecer un vínculo entre el vino y la identidad cultural de Chile.

En un certamen que no evalúa exclusivamente la calidad enológica, sino también la experiencia global de los visitantes, esta combinación de patrimonio, paisaje e historia constituye uno de sus principales atributos. Santa Rita buscará confirmar su posición como uno de los destinos enoturísticos destacados del país.

Casas del Bosque: gastronomía y vinos del valle de Casablanca

El valle de Casablanca también tiene una carta importante. Casas del Bosque alcanzó el lugar 42 en 2025, consolidando la presencia de una zona especialmente reconocida por sus vinos de clima frío y su cercanía con Santiago y Valparaíso.

Su oferta combina recorridos por los viñedos, degustaciones, gastronomía y experiencias que ponen en valor las características del valle.

El reconocimiento obtenido el año pasado refleja cómo la integración del vino con la cocina y el paisaje puede convertirse en una propuesta competitiva a escala internacional.

¿Podría haber sorpresas chilenas?

Más allá de las cinco viñas que estuvieron entre las primeras 50 en 2025, la nueva edición podría abrir espacio a otras propuestas.

Una de ellas es Clos Apalta, en el valle de Colchagua, que ocupó el puesto 65 en 2025. Su arquitectura, hotelería y propuesta de vinos de alta gama la convierten en una alternativa a observar, aunque su eventual ingreso al top 50 este año no está confirmado.

Entre las experiencias nacionales que han ganado visibilidad internacional destaca el Centro del Vino Concha y Toro, inaugurado en julio de 2025 en Pirque. En octubre de este año fue reconocido como la mejor experiencia de turismo enológico de Sudamérica en los World Travel Awards 2026 y posteriormente recibió una nominación al premio mundial de la misma categoría.

A estos hitos se suma la recertificación internacional de turismo sostenible Preferred by Nature, obtenida con un 100% de cumplimiento, y la cobertura de la revista Condé Nast Traveler, que destacó su propuesta de patrimonio, arte, cultura y experiencias inmersivas. Estos reconocimientos lo posicionan como uno de los proyectos chilenos a observar, aunque no constituyen una confirmación de su presencia en el ranking The 50 Best Vineyards 2026.

Más de 700 expertos eligen las mejores experiencias

A diferencia de las competencias tradicionales de vinos, The 50 Best Vineyards no se limita a evaluar etiquetas, cepas o puntajes enológicos.

La clasificación surge de las votaciones de una academia internacional integrada por más de 700 especialistas en vino, turismo y hospitalidad, distribuidos en 20 regiones del mundo.

Cada participante selecciona siete experiencias que haya disfrutado durante los tres años anteriores. Entre los factores que pueden influir en su decisión están la atención al visitante, las degustaciones, la gastronomía, la arquitectura, el paisaje y la calidad general de la experiencia.

No existe una pauta rígida de evaluación. La organización establece que los establecimientos deben estar abiertos al público y que las viñas no pueden postular directamente para formar parte de la lista.

Para 2026 se incorpora una exigencia adicional: cada viña deberá recibir votos procedentes de al menos dos países para ingresar a la clasificación.

La ceremonia de este miércoles permitirá saber qué viñas nacionales destacarán en 2026. Pero el resultado de fondo se medirá en el tiempo: cuánto de este reconocimiento mundial logra transformarse en una oportunidad permanente para el turismo chileno.