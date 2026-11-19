Chile consolidó su presencia entre los destinos enoturísticos más destacados del mundo durante la ceremonia de The 50 Best Vineyards 2026, celebrada la noche del miércoles 18 de noviembre en Viña Don Melchor, en Pirque. El país no solo fue anfitrión por primera vez de este importante encuentro internacional, sino que también consiguió posicionar a siete viñas entre las 50 mejores del planeta, una más que en la edición anterior.

La clasificación, elaborada a partir de las votaciones de más de 700 especialistas internacionales en vino, turismo y hospitalidad, reconoció experiencias de 15 destinos y 31 regiones vitivinícolas distribuidas en seis continentes. En este escenario, Chile destacó por la cantidad de establecimientos seleccionados y por el avance de varias de sus viñas hacia los primeros lugares.

El reconocimiento más importante para el país fue el obtenido por Viña Montes, del valle de Colchagua, que alcanzó el tercer lugar mundial y recibió el premio a la mejor viña de Sudamérica. La firma subió siete posiciones respecto de 2025, cuando ocupó el décimo puesto, y se convirtió en la representante chilena mejor ubicada de esta edición.

Otro de los grandes resultados nacionales correspondió a Clos Apalta, también de Colchagua, que ingresó al sexto lugar mundial después de haber figurado en el puesto 65 de la clasificación extendida del año anterior. Su posicionamiento confirmó el protagonismo de este valle, que logró situar a dos de sus viñas entre las seis mejores experiencias enoturísticas del planeta.

El valle de Casablanca también tuvo una participación destacada. Casas del Bosque protagonizó un importante ascenso, desde el puesto 42 al 13, consolidando su propuesta de vinos de clima frío, gastronomía y experiencias vinculadas al paisaje. A su vez, Viu Manent, en Colchagua, avanzó desde el lugar 40 hasta el 19.

Concha y Toro debuta entre las mejores del mundo

Una de las novedades más relevantes fue el ingreso de Concha y Toro al puesto 23, un reconocimiento que llega poco más de un año después de la inauguración de su renovado Centro del Vino, en Pirque, en julio de 2025.

El proyecto, que implicó una inversión de US$ 17 millones y abarca más de 12.000 metros cuadrados, busca ofrecer una experiencia que integra patrimonio, cultura, gastronomía, naturaleza y tecnología, con una propuesta que va más allá de las tradicionales visitas a bodegas.

Su debut en The 50 Best Vineyards se suma a otros reconocimientos internacionales obtenidos durante 2026. En octubre, el Centro del Vino fue distinguido como la mejor experiencia de turismo enológico de Sudamérica en los World Travel Awards.

En el valle del Maipo también destacó Almaviva, que avanzó del puesto 34 al 28, mientras que Santa Rita se mantuvo dentro de las 50 mejores experiencias del mundo, aunque retrocedió desde el lugar 41 al 48.

A estos resultados se suma Haras de Pirque, que alcanzó el puesto 84 en la clasificación extendida de los 100 mejores viñedos, publicada previamente a la ceremonia.

Las siete viñas chilenas reconocidas en 2026

Viña Puesto mundial Región vitivinícola Montes 3 Colchagua Clos Apalta 6 Colchagua Casas del Bosque 13 Casablanca Viu Manent 19 Colchagua Concha y Toro 23 Maipo Almaviva 28 Maipo Santa Rita 48 Maipo

Alemania lidera el ranking y Chile reafirma su presencia internacional

El primer lugar mundial de The 50 Best Vineyards 2026 fue para Schloss Johannisberg, ubicado en la región de Rheingau, Alemania, que ascendió desde el segundo puesto obtenido en 2025. La segunda posición correspondió a Bodegas Ysios, de Rioja, España, mientras que la chilena Montes completó el podio.

La ceremonia también marcó un hito para Viña Vik, ubicada en Millahue, en el valle de Cachapoal, que ingresó al Salón de la Fama del certamen después de haber sido reconocida como la mejor viña del mundo en 2025. Su ausencia de la clasificación actual responde a las reglas del concurso, que excluyen de futuras votaciones a las viñas que ya alcanzaron el primer lugar.

Una oportunidad para posicionar a Chile más allá de sus vinos

La realización del certamen en Santiago constituyó una oportunidad para proyectar internacionalmente los atractivos turísticos, culturales y gastronómicos de los territorios vitivinícolas chilenos.

La ceremonia, realizada en Casa Don Melchor, fue parte de una programación internacional desarrollada durante la semana, con actividades destinadas a dar a conocer el patrimonio del vino chileno y fortalecer su posicionamiento entre especialistas, líderes de la industria y representantes del turismo internacional.

El encuentro fue impulsado por el Gobierno de Santiago y Grupo Liderazgo, con la participación de actores privados vinculados a la industria vitivinícola y turística.

Los resultados de 2026 confirman el avance del enoturismo chileno en una competencia que ya no reconoce exclusivamente la calidad del vino, sino la experiencia integral de quienes visitan los viñedos: su arquitectura, gastronomía, hospitalidad, cultura y vínculo con el territorio.

Con siete viñas entre las mejores 50 del mundo, dos dentro de las seis primeras y el reconocimiento a Montes como la mejor experiencia enoturística de Sudamérica, Chile cierra una edición especialmente favorable para su proyección internacional.