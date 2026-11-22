En el corazón del Valle de Colchagua, entre viñedos que se extienden por las laderas de los cerros de Apalta y una arquitectura concebida para integrarse al paisaje, Viña Montes se ha consolidado como uno de los grandes destinos del enoturismo chileno. Su propuesta combina vinos de alta gama, gastronomía, naturaleza y experiencias diseñadas para descubrir el territorio donde nacen algunas de sus etiquetas más reconocidas.

Ese atractivo recibió un nuevo respaldo internacional el pasado 18 de noviembre, cuando la viña alcanzó el tercer lugar mundial en The 50 Best Vineyards 2026, convirtiéndose en la chilena mejor posicionada del listado y obteniendo, además, el reconocimiento a la mejor experiencia enoturística de Sudamérica.

La distinción fue anunciada durante la ceremonia celebrada por primera vez en Chile, en Viña Don Melchor, en Pirque, que reunió a representantes de la industria internacional del vino y el turismo. Montes solo fue superada por Schloss Johannisberg, de Alemania, y Bodegas Ysios, de España.

Apalta: un paisaje privilegiado para el vino y el turismo

Fundada en 1987, la viña fue una de las protagonistas del desarrollo de los vinos chilenos de alta gama y ha construido un portafolio en el que conviven etiquetas reconocidas internacionalmente y propuestas que buscan expresar las características de sus distintos viñedos.

La bodega se encuentra en el sector de Millahue de Apalta, cercano a Santa Cruz, en la Región de O’Higgins. Su ubicación en uno de los sectores vitivinícolas más reconocidos del Valle de Colchagua constituye uno de sus principales atributos.

Apalta posee condiciones naturales especialmente favorables para la viticultura. Su ubicación entre el río Tinguiririca y los cerros permite una exposición solar que favorece la maduración lenta de las uvas.

Esta geografía también define la experiencia de quienes visitan Montes. Los recorridos permiten observar cómo las plantaciones se integran a las pendientes y cómo la bodega ofrecen vistas panorámicas del entorno natural.

La arquitectura es otro de sus elementos distintivos. Diseñada bajo principios del Feng Shui, la bodega incorpora materiales naturales y una distribución de espacios donde el agua, la madera, la tierra y otros elementos se integran al proceso de producción y a la experiencia de visita.

Vinos de alta gama con reconocimiento internacional

Si el paisaje es uno de los grandes atractivos de Montes, sus vinos fundamentan su reconocimiento internacional. Uno de los aspectos más singulares de Viña Montes se encuentra en su sala de guarda de barricas francesas, donde los vinos premium envejecen acompañados por cantos gregorianos que suenan ininterrumpidamente durante todo el año.

Esta tradición, vinculada a la búsqueda de armonía y equilibrio que inspira el diseño de la bodega, crea una atmósfera de recogimiento que sorprende a los visitantes. La música forma parte de la identidad de Montes y convierte el proceso de guarda en uno de los principales atractivos sensoriales de sus recorridos enoturísticos.

Entre sus vinos más emblemáticos destaca Montes Alpha M, un ensamblaje tinto elaborado en cosechas seleccionadas, que representa una de las apuestas de la casa por los vinos de alta gama.

A él se suma Montes Folly, un Syrah proveniente de viñedos plantados en las laderas más elevadas de Apalta, donde las condiciones de cultivo contribuyen a producir uvas concentradas y vinos de estructura intensa.

Otro de sus grandes referentes es Purple Angel, elaborado principalmente con Carmenère, cepa estrechamente asociada a la identidad vitivinícola chilena. Completan la colección de vinos íconos etiquetas como Taita y Muse.

La calidad y diversidad de estos vinos también forman parte de la oferta turística. A través de degustaciones dirigidas, los visitantes pueden aproximarse a sus características, conocer las diferencias entre variedades y comprender la influencia del territorio, la cosecha y las decisiones de vinificación en el producto final.

Fuegos de Apalta: la gastronomía de Francis Mallmann entre viñedos

La propuesta de Montes se basa también en Fuegos de Apalta, restaurante asociado al reconocido chef argentino Francis Mallmann, cuya cocina tiene al fuego como protagonista.

Ubicado en medio de los viñedos, el restaurante propone una experiencia que vincula gastronomía, vinos y paisaje. Su arquitectura incorpora amplios ventanales que permiten contemplar los cerros y las plantaciones mientras los visitantes disfrutan de una comida basada en técnicas de cocción a las brasas y al fuego abierto.

El espacio cuenta con un gran fogón central, utilizado para asar, ahumar y cocinar distintos ingredientes. Carnes, vegetales y productos de temporada forman parte de una propuesta que busca destacar los sabores de las preparaciones mediante el manejo del calor y las brasas, en una experiencia culinaria que se completa con una extensa carta de vinos Montes y alternativas de maridaje con sus etiquetas más emblemáticas.

Experiencias enoturísticas: recorridos, degustaciones y naturaleza

La oferta enoturística de Montes es uno de los pilares de su posicionamiento. La viña cuenta con distintas modalidades de visita, orientadas tanto a quienes desean introducirse en el mundo del vino como a aficionados que buscan degustaciones especializadas.

Uno de sus principales atractivos es la bodega gravitacional, cuyo diseño permite aprovechar la gravedad en distintas etapas de la elaboración del vino, disminuyendo la necesidad de recurrir al bombeo mecánico.

Entre las experiencias disponibles destacan el Tour Ícono, que permite conocer la bodega y degustar etiquetas premium y ultra premium, y el Tour Doble Ícono, enfocado en explorar una selección de sus vinos de mayor categoría.

Para quienes buscan una aproximación más especializada, el Tour Evolution incorpora una degustación vertical de cuatro cosechas antiguas de vinos íconos como Montes Alpha M o Montes Folly, una oportunidad para conocer cómo evolucionan sus características a través de los años. Este recorrido recibió el reconocimiento a la Mejor Experiencia Enoturística de Chile 2025 en los Premios Enoturismo Chile.

La naturaleza también ocupa un espacio importante. Montes dispone de un sendero botánico por el cerro Divisadero, con un recorrido aproximado de seis kilómetros que permite observar árboles, arbustos y plantas nativas, además de disfrutar de vistas panorámicas del Valle de Apalta.

La viña destaca que en su entorno se han identificado más de 100 especies vegetales, con una importante presencia de flora endémica chilena. Esta experiencia incorpora una dimensión de turismo de naturaleza que complementa las visitas tradicionales a las bodegas.

Para los visitantes que desean prolongar su estadía, Montes también dispone de una casa de huéspedes de estilo colonial, construida con adobe y madera, situada entre los viñedos y próxima al restaurante y a la tienda de vinos. El alojamiento permite convertir la visita en una experiencia de más de un día y explorar con mayor tranquilidad el entorno de Colchagua.