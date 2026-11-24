Este martes 24 de noviembre se cumplen 32 años de uno de los acontecimientos más significativos de la historia vitivinícola chilena: el redescubrimiento del Carmenere, una cepa originaria de la región francesa de Burdeos que se creía prácticamente desaparecida tras la plaga de filoxera que devastó los viñedos europeos durante la segunda mitad del siglo XIX.

La variedad había llegado a Chile a mediados del siglo XIX, junto con otras cepas francesas, pero durante décadas permaneció inadvertida, siendo cultivada y comercializada como Merlot.

Todo cambió el 24 de noviembre de 1994, cuando el ampelógrafo francés Jean-Michel Boursiquot, durante una visita a los viñedos de Viña Carmen, en Alto Jahuel, valle del Maipo, identificó que las características de algunas de las plantas no correspondían al Merlot, sino al Carmenere.

El especialista se encontraba en Chile con motivo del VI Congreso Latinoamericano de Viticultura y Enología. Su hallazgo marcaría un punto de inflexión para la industria nacional, que encontró en esta variedad una oportunidad para diferenciarse en el mercado internacional.

Una cepa con identidad chilena

Las condiciones geográficas y climáticas de Chile permitieron la supervivencia de esta variedad. Su maduración tardía encuentra condiciones favorables en zonas con veranos prolongados, temperaturas cálidas y buena exposición solar.

Los valles de Colchagua, Cachapoal, Maipo y Maule se encuentran entre los territorios donde se desarrolla su cultivo, dando origen a vinos con distintas expresiones según las características de cada suelo y clima.

De acuerdo con el Catastro Vitícola 2025 del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), publicado en septiembre de 2026, el Carmenere se mantiene entre las seis variedades viníferas con mayor superficie plantada en Chile, pese a la tendencia a la disminución de las hectáreas destinadas a la producción de vino en el país.

¿Qué distingue al Carmenere?

De color rojo profundo y tonalidades violáceas, el Carmenere se caracteriza por sus aromas a frutos negros, ciruelas, moras y especias. Una de sus particularidades es la presencia de metoxipirazinas, compuestos responsables de sus características notas herbales y de pimiento verde.

En boca suele presentar taninos suaves y una textura aterciopelada. Dependiendo de su origen, madurez y proceso de elaboración, también puede ofrecer notas de chocolate, tabaco y pimienta negra.

Su versatilidad permite acompañar preparaciones como carnes a la parrilla, empanadas de pino, pastas con salsas especiadas, legumbres y quesos maduros..