Día del Carmenere: la historia de la cepa que Chile convirtió en un sello nacional
Cada 24 de noviembre se conmemora el redescubrimiento de esta variedad de origen francés, que durante décadas fue confundida con el Merlot en los viñedos chilenos y que hoy constituye uno de los elementos distintivos de la identidad vitivinícola del país.
La variedad había llegado a Chile a mediados del siglo XIX, junto con otras cepas francesas, pero durante décadas permaneció inadvertida, siendo cultivada y comercializada como Merlot.
Todo cambió el 24 de noviembre de 1994, cuando el ampelógrafo francés Jean-Michel Boursiquot, durante una visita a los viñedos de Viña Carmen, en Alto Jahuel, valle del Maipo, identificó que las características de algunas de las plantas no correspondían al Merlot, sino al Carmenere.
El especialista se encontraba en Chile con motivo del VI Congreso Latinoamericano de Viticultura y Enología. Su hallazgo marcaría un punto de inflexión para la industria nacional, que encontró en esta variedad una oportunidad para diferenciarse en el mercado internacional.
Una cepa con identidad chilena
Las condiciones geográficas y climáticas de Chile permitieron la supervivencia de esta variedad. Su maduración tardía encuentra condiciones favorables en zonas con veranos prolongados, temperaturas cálidas y buena exposición solar.
Los valles de Colchagua, Cachapoal, Maipo y Maule se encuentran entre los territorios donde se desarrolla su cultivo, dando origen a vinos con distintas expresiones según las características de cada suelo y clima.
De acuerdo con el Catastro Vitícola 2025 del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), publicado en septiembre de 2026, el Carmenere se mantiene entre las seis variedades viníferas con mayor superficie plantada en Chile, pese a la tendencia a la disminución de las hectáreas destinadas a la producción de vino en el país.
¿Qué distingue al Carmenere?
De color rojo profundo y tonalidades violáceas, el Carmenere se caracteriza por sus aromas a frutos negros, ciruelas, moras y especias. Una de sus particularidades es la presencia de metoxipirazinas, compuestos responsables de sus características notas herbales y de pimiento verde.
En boca suele presentar taninos suaves y una textura aterciopelada. Dependiendo de su origen, madurez y proceso de elaboración, también puede ofrecer notas de chocolate, tabaco y pimienta negra.
Su versatilidad permite acompañar preparaciones como carnes a la parrilla, empanadas de pino, pastas con salsas especiadas, legumbres y quesos maduros..
“El Carmenere tiene una identidad muy especial y representa una parte importante de nuestra historia vitivinícola. La invitación es a disfrutarlo y descubrir cómo cada etiqueta puede aportar una experiencia diferente en torno a la mesa”, explica Javier Brzovic, jefe de Comunicaciones de Casillero del Diablo.
Podrías incorporar, antes del apartado dedicado al enoturismo, una sección sobre los Carmenere chilenos que han alcanzado mayor reconocimiento internacional, considerando su trayectoria, las evaluaciones de la crítica especializada y su aporte al posicionamiento de la cepa.
Los Carmenere chilenos más reconocidos
Desde su redescubrimiento, distintas viñas nacionales han apostado por desarrollar vinos de alta gama capaces de demostrar el potencial de esta variedad. Entre las etiquetas que han obtenido importantes reconocimientos nacionales e internacionales destacan:
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Purple Angel – Viña Montes (valle de Colchagua). Una de las etiquetas emblemáticas del Carmenere chileno. Su primera cosecha data de 2003 y la de 2015 obtuvo 99 puntos del reconocido crítico estadounidense James Suckling.
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Carmín de Peumo – Concha y Toro (valle del Cachapoal). Su cosecha 2022 obtuvo 97 puntos en la Guía Descorchados 2025, siendo elegido por octava vez como el mejor Carmenere de Chile en esta publicación.
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Pewën de Apalta – Santa Rita (valle de Colchagua). Su cosecha 2024 recibió 97 puntos en Descorchados y fue elegida como el mejor Carmenere de Chile por el crítico Alistair Cooper en el marco de Catad’Or 2026.
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KAI – Viña Errázuriz (valle del Aconcagua). El Carmenere ícono de esta viña representa el potencial de la variedad fuera de sus zonas de producción más tradicionales.
- Herencia – Santa Carolina (Peumo y Los Lingues). Su cosecha 2020 obtuvo 97 puntos y la máxima distinción, Best in Show, en los Decanter World Wine Awards.
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Microterroir Carmenere – Casa Silva (valle de Colchagua). Nació de una investigación destinada a identificar las mejores condiciones de suelo para el desarrollo de esta variedad. Fue elegido mejor Carmenere en Catad’Or Wine Awards 2023.
- Terrunyo Carmenere – Concha y Toro (Peumo, valle del Cachapoal). Elegido en dos oportunidades como el mejor Carmenere de Chile por la revista Wine & Spirits, correspondientes a sus cosechas 2011 y 2014.
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Carmen Delanz Apalta – Viña Carmen (valle de Colchagua). Elaborado por la viña donde se produjo el redescubrimiento de la cepa en 1994, incorpora también Cabernet Franc y Syrah. Su cosecha 2022 recibió 93 puntos de Vinous.
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1865 Selected Vineyards Las Lagunas Carmenere – Viña San Pedro (valle de Colchagua). Uno de los grandes protagonistas de 2026. Su cosecha 2023 obtuvo 97 puntos y la distinción Best in Show en los Decanter World Wine Awards, situándose entre los 50 mejores vinos del certamen.
Estos reconocimientos reflejan la evolución de una cepa que pasó de permanecer inadvertida en los viñedos nacionales a competir en los principales escenarios de la industria vitivinícola mundial.
Otras alternativas para el Día del Carmenere
No es necesario recurrir a los vinos íconos de las grandes viñas para disfrutar de esta cepa. La oferta nacional cuenta con una amplia variedad de etiquetas de buena relación precio-calidad, que permiten apreciar las características del Carmenere y las distintas expresiones que adquiere según su lugar de origen.
Entre las alternativas se encuentran vinos de TerraNoble, Casa Silva y Ravanal, viñas que han desarrollado una importante trayectoria en la producción de esta variedad.
TerraNoble Gran Reserva Carmenere: una alternativa para conocer el trabajo de esta viña, que ha hecho del Carmenere uno de los pilares de su proyecto enológico. Destaca por su expresión frutal, notas especiadas y estructura equilibrada. Es un buen acompañamiento para carnes asadas y preparaciones con hongos.
Casa Silva Gran Terroir de Los Andes Carmenere: proveniente del valle de Colchagua, refleja el trabajo de una viña pionera en la investigación de los suelos y las condiciones óptimas para el desarrollo de esta cepa. Presenta notas de frutos negros y especias, siendo una alternativa para acompañar carnes rojas y platos de la cocina chilena.
Ravanal Gran Reserva Carmenere: elaborado en el valle de Colchagua por una viña familiar de larga tradición vitivinícola. Una alternativa para quienes buscan un vino con carácter, buena estructura y una atractiva relación precio-calidad.
Lapostolle Grand Selection Carmenere: una de las alternativas más accesibles del portafolio de Lapostolle, con un perfil frutal y especiado. Para quienes buscan mayor complejidad, la misma viña cuenta con su Cuvée Alexandre Carmenere, proveniente de Apalta.
Por su parte, Casillero del Diablo propone tres opciones para conmemorar el Día del Carmenere:
Casillero del Diablo Reserva Carmenere: proveniente del Valle Central, con aromas a frutos del bosque y ciruela, acompañados de delicadas notas de café y especias. De cuerpo medio y taninos redondos, su perfil equilibrado permite acompañar preparaciones tradicionales como el pastel de papas o las humitas, además de un risotto de hongos o verduras asadas.
Casillero del Diablo Reserva Especial Carmenere: originario del valle del Maule, con notas de frutos negros, un toque tostado y taninos suaves. Es una alternativa para acompañar recetas con especias y sabores intensos, como un costillar de cerdo al horno con puré de manzana o papas rústicas, así como lentejas con chorizo y zapallo.
Casillero del Diablo Reserva Privada Carmenere: proveniente del valle del Rapel, con aromas a ciruela y grosella negra, y sutiles notas de cedro. Presenta buena estructura, taninos aterciopelados y un final prolongado. Su personalidad permite acompañar platos de mayor intensidad, como un costillar ahumado o cortes de vacuno.
¿A qué temperatura se recomienda servir el Carmenere?
La temperatura es uno de los aspectos que puede influir en la percepción de aromas y sabores al momento de servir un vino.
“Para disfrutarlo en su mejor expresión, recomendamos servirlo entre 16 °C y 18 °C y dejarlo respirar unos minutos en la copa. Así se abren sus aromas a fruta y especias”, agrega Brzovic.
Más allá de los maridajes o las distintas formas de servirlo, el 24 de noviembre es una fecha para recordar la historia de una variedad que pasó de ser confundida en los viñedos a convertirse en parte de la identidad vitivinícola chilena.