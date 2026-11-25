En una de las regiones que sostienen la actividad agrícola y exportadora de Chile, el Valle de Colchagua ha logrado transformar su tradición vitivinícola en una actividad económica que trasciende la producción de vinos. Su reconocimiento internacional, la calidad de sus cepas y el desarrollo de una oferta turística vinculada a la gastronomía, el patrimonio y la identidad rural lo han convertido en uno de los principales referentes del enoturismo sudamericano.

La actividad adquiere especial relevancia en la Región de O’Higgins, donde la minería y la agricultura constituyen pilares de la economía. Según el Banco Central, en 2025 el desempeño del sector agropecuario-silvícola permitió compensar parcialmente la contracción de la minería del cobre, en un año en que la economía regional retrocedió un 0,7%. En este escenario, el enoturismo representa una oportunidad de diversificación productiva, generación de empleo y encadenamiento con pequeñas y medianas empresas locales.

El posicionamiento internacional de Colchagua quedó nuevamente de manifiesto el pasado 18 de noviembre, cuando tres de sus viñas se ubicaron entre las veinte mejores experiencias enoturísticas del mundo, según el ranking The 50 Best Vineyards 2026: Montes, en el tercer lugar; Clos Apalta, en el sexto, y Viu Manent, en el decimonoveno. Montes, además, fue distinguida como la mejor experiencia enoturística de Sudamérica.

En este contexto, la asociación Viñas de Colchagua celebró los 30 años de la creación de la primera Ruta del Vino de Chile, en un encuentro liderado por su presidenta, María Ignacia Eyzaguirre, en el que se abordaron los desafíos para fortalecer la competitividad del destino y ampliar su proyección internacional.

De la tradición agrícola al reconocimiento mundial

Con una historia vitivinícola que se remonta al siglo XVII, Colchagua ha desarrollado una identidad enológica marcada por cepas como el carménère, el cabernet sauvignon y el syrah. La diversidad de sus suelos y condiciones climáticas ha favorecido la elaboración de vinos de alta gama, mientras que la apertura de sus bodegas al público ha permitido agregar valor a la actividad productiva.

En 1996, seis viñas del valle, con el respaldo de Corfo, impulsaron la creación de la primera Ruta del Vino del país. La iniciativa abrió nuevas oportunidades de negocio para el territorio, favoreciendo el desarrollo de hoteles, restaurantes, operadores turísticos, emprendimientos rurales y servicios asociados.

“Estos 30 años son el reflejo de un modelo asociativo ejemplar. Demostramos que, más allá de la sana competencia, somos una comunidad unida que supo rescatar su patrimonio, construir infraestructura, alcanzar la excelencia enológica para conquistar el mundo y avanzar con fuerza hacia la diversidad y la sustentabilidad”, destacó Eyzaguirre.

De acuerdo con las cifras entregadas durante el encuentro por la subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, Chile cuenta actualmente con 240 viñas abiertas al turismo, que reciben cerca de un millón y medio de visitantes al año y generan más de 2.500 empleos directos.

“Nuestro desafío es seguir fortaleciendo el enoturismo como motor de inversión, empleo y desarrollo regional”, sostuvo la autoridad.

El prestigio de Colchagua tampoco es reciente. En 2008, la revista especializada Wine Spectator eligió al Clos Apalta, cosecha 2005, como el mejor vino del año, un reconocimiento que contribuyó a consolidar la reputación de Chile como productor de vinos de alta gama, más allá de su competitividad en precios.

Reactivación y alianza público-privada

A tres décadas de su creación, la Ruta del Vino enfrenta el desafío de capitalizar ese prestigio internacional para atraer nuevos visitantes, inversiones y oportunidades de desarrollo económico para las comunidades del valle.

Para ello, la asociación se adjudicó un nuevo proyecto de Corfo, cuyo financiamiento se extenderá hasta octubre de 2027. La iniciativa contempla la participación en ferias internacionales, la invitación de críticos especializados y la modernización de su plataforma digital.

A estas acciones se suma el fortalecimiento de la tradicional Fiesta de la Vendimia, la realización de actividades de promoción en Santiago y el desarrollo de experiencias culturales como Vino el Cine Colchagua.

El desafío es aprovechar las ventajas competitivas del territorio para avanzar hacia una oferta turística menos estacional, capaz de atraer visitantes durante todo el año y distribuir los beneficios de la actividad vitivinícola entre distintos sectores de la economía local.

“El desafío sigue vigente: seguir abriendo fronteras a través del vino, innovando sin perder nuestras raíces y manteniendo intacta esa hospitalidad que hace que quien conoce Colchagua siempre quiera volver”, concluyó Eyzaguirre.