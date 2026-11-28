Hay viñas que han conseguido trascender la elaboración de grandes vinos para convertirse en destinos turísticos por sí mismos. Es el caso de Viu Manent, en el corazón del valle de Colchagua, donde la historia de una familia de origen catalán se entrelaza con el patrimonio vitivinícola chileno, la gastronomía y una forma de entender el turismo que invita a disfrutar del campo y su entorno.

La viña acaba de alcanzar un nuevo hito en su trayectoria. En la edición 2026 de The 50 Best Vineyards, Viu Manent obtuvo el puesto número 19 a nivel mundial, escalando 21 posiciones respecto del año anterior y consiguiendo su mejor ubicación histórica.

Se trata, además, del octavo año consecutivo en que la viña colchagüina integra este listado internacional, que distingue a los destinos capaces de combinar la excelencia vitivinícola con la gastronomía, la arquitectura, el paisaje y la hospitalidad.

“Ocho años consecutivos en un ranking tan exigente y serio como Fifty Best es un tremendo orgullo y un reconocimiento a la consistencia, y a la dedicación de todo nuestro equipo”, señala José Miguel Viu, CEO de Viña Viu Manent.

De Cataluña a Colchagua: tres generaciones en torno al vino

Los orígenes de Viu Manent se remontan a 1935, cuando el inmigrante catalán Miguel Viu García y sus hijos, Agustín y Miguel Viu Manent, fundaron Bodegas Viu en Santiago, empresa dedicada inicialmente a la comercialización y el embotellado de vinos para el mercado nacional.

El gran cambio llegó en 1966, cuando Miguel Viu Manent materializó su sueño de elaborar vinos propios con la adquisición de la hacienda San Carlos de Cunaco, en el valle de Colchagua. La propiedad contaba con 150 hectáreas de antiguos viñedos de variedades francesas, además de una bodega y una casa patronal.

Aquellas antiguas parras, algunas de ellas hoy centenarias, terminarían convirtiéndose en uno de los principales patrimonios de la familia y en el punto de partida de su especialización en una variedad que marcaría su identidad: el Malbec.

Con la incorporación de la tercera generación familiar, encabezada por José Miguel Viu, la viña profundizó su internacionalización y comenzó a desarrollar una propuesta que iba más allá de la producción vitivinícola.

En 1995 abrió sus puertas al turismo, participando en el desarrollo de la Ruta del Vino de Colchagua y contribuyendo a posicionar al valle como uno de los principales destinos enoturísticos de Chile.

Malbec con una identidad chilena

Aunque el Malbec suele asociarse internacionalmente con Argentina, su historia en Chile se remonta a la introducción de variedades francesas durante el siglo XIX. Viu Manent encontró en este patrimonio vitivinícola una oportunidad para diferenciarse dentro de una industria históricamente dominada por el Cabernet Sauvignon.

En 1993, la viña fue pionera en comercializar un vino chileno etiquetado bajo el nombre de Malbec, iniciando un camino de especialización que se convertiría en uno de sus principales sellos.

Sus antiguas parras de Colchagua le han permitido desarrollar distintas expresiones de esta variedad, con vinos que combinan intensidad aromática, profundidad, frescura y elegancia. Las notas de ciruelas, arándanos y violetas, acompañadas de taninos finos, forman parte del perfil de sus etiquetas de alta gama.

La máxima expresión de esta especialización es VIU 1, su vino ícono, elaborado a partir de uvas seleccionadas del viñedo San Carlos y concebido como un homenaje a la historia familiar.

Otra de sus etiquetas emblemáticas es Single Vineyard San Carlos Malbec, que busca transmitir las particularidades de su lugar de origen y el carácter de sus antiguas parras.

Pero su propuesta vitivinícola no se agota en esta cepa. La viña también ha desarrollado Cabernet Sauvignon, Carménère y Syrah, además de propuestas experimentales como Tiny Trials, una línea de pequeñas producciones que explora diferentes variedades, orígenes y técnicas de vinificación.

Su trabajo con los vinos blancos también ha recibido reconocimiento. El Semillón Noble 2024 – Botrytis Selection fue distinguido como Value Sweet Wine of the Year en el informe de vinos chilenos 2026 del crítico británico Tim Atkin.

Una experiencia enoturística reconocida

Mucho antes de que el turismo vitivinícola adquiriera la relevancia que tiene actualmente en Chile, Viu Manent ya había comenzado a transformar sus instalaciones en espacios de encuentro con la cultura del vino.

A sus reconocimientos históricos en los premios de turismo vitivinícola de la revista británica Drinks International se suma su presencia ininterrumpida, desde 2019, entre los mejores viñedos del mundo.

Este 2026, además de alcanzar el puesto 19 en The 50 Best Vineyards, recibió la distinción Best Cellar Door Experience, otorgada en el Tim Atkin Chile Report 2026, que reconoce su experiencia de atención y visita en la viña.

El centro de visitas La Llavería es el punto de partida de una oferta que contempla recorridos en carruajes tirados por caballos, paseos en bicicletas eléctricas, degustaciones, visitas a la bodega y experiencias que permiten conocer el proceso de elaboración del vino.

La tradición ecuestre también forma parte de su identidad. A través de su Club Ecuestre y sus cabalgatas, la viña propone una manera diferente de recorrer el paisaje colchagüino, rescatando el vínculo histórico entre los caballos y la vida de campo.

Una propuesta que ha contribuido también al posicionamiento de Colchagua como destino internacional.

Un encuentro entre el vino y la cocina de fuegos

La gastronomía ocupa un lugar central en la experiencia de Viu Manent. Con una terraza bajo una gran higuera y vistas hacia los viñedos, Rayuela Wine & Grill propone una cocina estrechamente vinculada con el paisaje, los productos locales y las estaciones del año.

Bajo la dirección de la chef Maira Ramos, quien se formó en la cocina del fuego junto a los reconocidos cocineros Francis Mallmann y Vanina Chimeno, el restaurante ha construido una identidad en torno a las brasas, la parrilla y los hornos de barro.

Carnes, pescados, vegetales e ingredientes de temporada dan vida a una propuesta en la que el fuego no es solamente una técnica de preparación, sino también un elemento de identidad.

La oferta culinaria de Viu Manent se complementa con el Café de la Viña y el Food & Wine Studio, liderado por la reconocida chef Pilar Rodríguez, quien ha desarrollado una propuesta dedicada a explorar la relación entre el vino y la gastronomía, con especial atención al maridaje y los productos del territorio.

Dos propuestas gastronómicas con identidades propias que tienen al vino como denominador común.

Despertar entre parras

La evolución de la propuesta enoturística de Viu Manent dio un nuevo paso en 2023 con la apertura de ViBo Wine Lodge, un concepto de hotelería boutique que apuesta por la privacidad, la desconexión y el contacto directo con la naturaleza.

El proyecto cuenta con ocho exclusivos Vineyard Lofts, emplazados entre hileras de Malbec, la misma variedad que ha acompañado buena parte de la historia de la familia Viu.

Su arquitectura contemporánea, con amplios ventanales y terrazas, busca integrarse al entorno agrícola y convertir al viñedo en parte de la experiencia del huésped. La piscina y las tinas de agua caliente complementan una estadía pensada para disfrutar del paisaje y la tranquilidad del campo.

Más que replicar el concepto de un hotel tradicional, se busca una experiencia de inmersión en el mundo vitivinícola. Despertar rodeado de parras, observar los cambios de color del viñedo según la estación, recorrer los terrenos que dan origen a los vinos y terminar la jornada con una experiencia gastronómica.

Una invitación a conocer el vino chileno no solamente desde la copa, sino también desde el paisaje, las tradiciones, la gastronomía y las generaciones que han contribuido a darle identidad.

Cómo llegar: Viu Manent está ubicada en Carretera del Vino, kilómetro 37, Santa Cruz, Región de O’Higgins.