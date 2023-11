Santiago 2023: Emanuelle Silva gana medalla de bronce tras empujón antideportivo de brasileño

Con gran controversia, Emanuelle Silva aseguró la medalla de bronce en la final de los 500 metros de patinaje de velocidad en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

El deportista nacional, quien era un fuerte candidato para la victoria, previamente había obtenido la medalla de oro en la prueba de 200 metros, que era su especialidad. Sin embargo, poco después de comenzar la carrera final, el brasileño Guilherme Abel Rocha empujó a Silva en pleno recorrido, lo que resultó en que Emanuelle terminara tumbado en el suelo.

Abel Rocha fue descalificado por los jueces, y el chileno se aseguró la medalla de bronce en el patinódromo del Parque Estadio Nacional.

La medalla de oro fue otorgada al colombiano Andrés Jiménez, mientras que la medalla de plata fue para el mexicano Carlos Monsivais.

La “rabia” de Silva

En la zona mixta, Silva entregó sus impresiones y afirmó estar molesto, porque iba a por el oro. “Yo no lo habría hecho la verdad. En el deporte hay códigos. Fue muy loco lo que hizo, yo me estaba perfilando para la medalla de oro, nunca pensé en la plata”, expresó con evidente molestia el patinador chileno posterior a la carrera en zona mixta.

“El roce que se dio al principio con el colombiano fue algo normal. La salida es el 70% de la carrera, por eso mismo busqué espacio y se lo di también al colombiano para pasar y acelerar en la salida de la curva, y en ese momento, el deportista de Brasil se tiró en forma de kamikaze y nada que hacer“, añadió.

“En el momento cuando estaba en el suelo fueron segundos de calentura. Me dio mucha rabia e impotencia. Me dieron ganas de sacarme el casco y tirarlo lejos”, complementó.

Pese a la decepción, Silva agradeció la asistencia del público para alentarlo: “Dejé el alma. Me dio mucha rabia… El deporte es así, se mandan cagadas siempre, pero la vida da segundas, terceras y cuartas oportunidades siempre, así que esto no es un final. Me siento un ganador con toda la gente que vino a apoyarme”.