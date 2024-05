Perla Ilich desliza y luego retira intención de postularse como alcaldesa de Maipú

En un sorpresivo anuncio realizado a través de un live en redes sociales, Perla Ilich, conocida por su participación en reality shows y su docurreality sobre la vida gitana, deslizó su intención de postularse como alcaldesa de Maipú. Acompañada por la senadora de Demócratas, Ximena Rincón y el candidato a alcalde del partido por Iquique, Jorge Zavala, Ilich compartió sus motivos para querer representar a los ciudadanos de una de las comunas más grandes del país.

“Algunos de ustedes me han dicho ‘Perla alcaldesa, Perla presidenta’ y todas esas cuestiones,” comenzó Ilich. “Bueno, les cuento por qué estoy con la senadora. Hace mucho tiempo les dije que siempre he tenido la intención de que muchos de los gitanos tengan alguna vocera, no nos sentimos parte”.

No obstante, la transmisión en vivo dejó ver ciertos desaciertos. Ilich admitió que apenas ha visitado Maipú, siendo corregida en directo por la senadora Rincón. “Quiero alzar la voz por la gente de la comuna de Maipú, me han dado mucho cariño. He ido pocas veces,” dijo Ilich antes de ser interrumpida por Rincón, quien le sugirió que mencionara que ha trabajado en la comuna. “he trabajado en Maipú también, he estado en la plaza de Maipú” corrigió rápidamente la exchica reality.

El apoyo del partido Demócratas fue un punto central en su discurso, donde Ilich afirmó creer que “se pueden cambiar las cosas” a través de esta agrupación política. Sin embargo, poco después del anuncio, Ilich dio un paso atrás.

A través de sus redes sociales, la protagonista de “Dash y Cangri” publicó un extenso mensaje aclarando su posición y negando cualquier intención de postularse como autoridad comunal. “No soy ni pretendo ser alcaldesa de Maipú. Hay que estar preparado para eso. No es chiste, menos jugar con la estabilidad de las personas,” escribió en su cuenta de Instagram.

Ilich explicó que su verdadero interés en la política radica en ayudar a los niños gitanos a integrarse mejor en la sociedad, y no en ocupar un cargo público. “Maipú tiene su alcalde (Tomás Vodanovic de RD)… lo único que he tratado y trato de hacer es lograr alzar la voz de los niños chilenos y gitanos en situación de calle, que no tiene nada que ver con eso (ser alcaldesa),” aclaró.

Finalmente, Perla hizo un llamado a la tolerancia y el respeto, pidiendo que no se le critique por su origen gitano ni por su falta de títulos académicos. “No acepto las críticas por ser gitana o no tener un título. Si queremos que la sociedad cambie, entonces aprendamos a no insultar y criticar por redes. Los amo,” concluyó.

El partido Demócratas no ha emitido declaración oficial sobre la posible candidatura de Perla Ilich en Maipú.