Toda una “bebé reno” chilena: Corte acoge recurso que denuncia acoso de la influencer Miau Astral

Un músico de la escena chilena -cuyo nombre se reserva- ha presentado un recurso de protección en la Corte de Apelaciones contra la influencer de astrología Consuelo Ulloa, conocida como “Miau Astral”, exigiendo que cese el acoso hacia él y su familia. Según el documento judicial, el hostigamiento comenzó tras dos citas fallidas a través de una aplicación de citas y ha incluido amenazas, correos electrónicos y funas en redes sociales.

La “baby reno” chilena, así la llamaron los ministros en el palacio de tribunales, según consta La tercera. Para varios jueces el caso se asemeja a la serie de Netflix dirigida y actuada por Ricard Gadd, quien cuenta la historia que sufrió por el acoso de una mujer llamada Martha.

El recurso detalla que “con fecha 22 de octubre del año 2023, el requirente conoció a la recurrida a través de una aplicación de citas llamada Bumble. Esa misma noche se encontraron en el departamento de ella”. Al día siguiente, volvieron a reunirse “en el mismo domicilio en una cita que duró un par de horas. Hasta ahí, era un vínculo normal de dos personas que se estaban conociendo”.

Sin embargo, después de esa segunda cita, la mujer mencionó un viaje planeado a México -con intención de vivir allí-, indicando que su destino dependía de que si el músico le pedía que se quedara.

La abogada del artista señaló que “ante tal situación, su cliente respondió que eso no era necesario, que ella no debía cambiar ningún plan por él y reforzó que no buscaba una relación seria. Ante su respuesta, la recurrida se mostró violenta e iracunda, y esbozó la posibilidad de realizar una funa por redes sociales en su contra”.

Tras esta amenaza, el músico decidió cortar contacto, pero el acoso continuó. Según el documento, el 28 de octubre tuvieron su última cita, y desde entonces, “el contacto siguió por chat, con ella insistiendo en la idea de tener una relación, de una manera que parecía manipuladora y agresiva”. La influencer que tiene más de 36 mil seguidores, finalmente ejecutó su amenaza y lo “funó” en Instagram, perjudicando su imagen pública.

“El último fin de semana de octubre de 2023 optó por bloquearla de redes sociales, especialmente de Instagram y WhatsApp debido a que el tono de las conversaciones era cada vez más violento”. Sin embargo, la influencer no se detuvo y envió correos persuasivos hasta el 7 de diciembre, cuando mencionó haber soñado con los hijos del músico.

“Asustado, decidió desbloquearla de WhatsApp para escribirle un mensaje que decía: ‘Te deseo lo mejor. Pero aquí no es. Por favor respeta mi espacio’”, detalló el documento.

La abogada del músico indicó que, después de este mensaje, “el tono de los correos dejó de ser persuasivo y pasó a ser violento y ofensivo”. Detalla que los mails no pararon de llegar hasta el 11 de diciembre, “día en que la influencer le envió un pantallazo de una aplicación que le avisaba cuando mi representado abría sus correos”.

Es durante esta misma fecha, que la influencer realizó la funa en Instagram, mencionando al músico por nombre y apellido, “profiriendo mentiras sobre su persona, deslegitimando su trabajo y sus convicciones, e incluso llamando a su público a que replicaran el mensaje y a que la gente no lo contratara”.

En respuesta a esta situación, el músico “decidió cambiar la privacidad de sus redes y buscar ayuda psiquiátrica debido al acoso constante, que le causó ataques de ansiedad, estrés e insomnio”.

La denuncia añade que la influencer también “escribió mensajes directos y por interno a familiares y amigos del músico, acusándolo de ser un hombre violento y drogadicto”, además de ser deudor de pensión alimenticia.

La Corte de Apelaciones de Santiago, de esta forma, acogió a trámite el recurso y debe decidir si prohíbe a la mujer seguir actuando en contra del músico, obligándola a no enviar más correos ni desprestigiarlo aprovechándose de la cultura de la cancelación.

La respuesta de la acusada

La Corte solicitó a la influencer que respondiera a las acusaciones. Su abogado explicó que ella estaba viviendo el duelo de su mejor amiga y que el artista había mostrado interés en cuidarla y sostenerla. Según la versión de la acusada, él declaró amarla y desear una relación, pero luego negó todo y desapareció, dejando indirectas en redes sociales.

El abogado de la influencer detalló que “con el correr de los días, él fue desentendiéndose de sus dichos, negando todo lo que había ofrecido, y fue apareciendo intermitentemente en la vida de la recurrida, tratando de generar un tira y afloja entre lo que él realmente deseaba (una relación casual) y lo que ella recibió como ofrecimiento en la última vez que se vieron. Luego de esto, él negó todo y desapareció, solo dejando indirectas en redes sociales alusivas a temas que a ella le interesan”.