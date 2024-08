Actor de Power Rangers agredió a un adulo mayor con discapacidad y es buscado por la Policía

El 26 de julio, las cámaras de seguridad en un suburbio de Boise, Estados Unidos, registraron una escena alarmante: un hombre atacando a un anciano que caminaba con la ayuda de un andador.

La policía de Nampa, Ohio, compartió las imágenes en sus redes sociales para identificar al agresor. Para sorpresa de muchos, el atacante resultó ser Héctor David Rivera, el actor conocido por interpretar a Mike, el Power Ranger Verde en las sagas Samurai y Megaforce.

El Ex Power Ranger tiene orden de captura

El video, que provocó una gran indignación entre los usuarios de internet, muestra a Rivera empujando al anciano, quien cae al suelo. Sin ofrecerle ayuda y visiblemente enfadado, el actor se sube a su camioneta y se aleja del lugar.

“Hoy, aproximadamente a las 11:45, frente al Distrito 208, el hombre en este video empujó a un anciano al suelo después de que intercambiaron palabras sobre un problema de estacionamiento”, comentaron las autoridades.

En el mensaje, incluyeron la matrícula del vehículo y una foto del rostro del agresor, pidiendo ayuda para localizarlo. El miércoles, informaron que el individuo había sido identificado y que ya se había iniciado una investigación en su contra.

En una conversación con People, un portavoz de la policía explicó que “tenemos una orden de arresto pendiente por un delito menor de agresión. No hemos podido localizar al señor Rivera, por lo que sigue prófugo”.

Es importante destacar que el actor tenía planeado asistir este fin de semana a la Comic-Con de Magic Valley, pero su nombre ya no figura en la lista de invitados. El 30 de julio, Larissa Long, directora de marketing del evento, declaró al medio local KTVB: “Estamos tomando conocimiento de la situación. Estamos investigando y tomaremos las acciones necesarias”.

Además de su trabajo en varias producciones de la franquicia Power Rangers, Héctor David Jr. tuvo un papel secundario en la versión de 2022 de *El padre de la novia* y, más recientemente, participó en la película 1521: The Quest for Love and Freedom.