TikTok “continúa planificando el camino a seguir” ante prohibición en EEUU: ¿Cómo sería su cierre?

La Junta directiva de TikTok “continúa planificando el camino a seguir” para permanecer activa en Estados Unidos ante el inminente veto de la aplicación en este país, previsto para el 19 de enero, según ha conocido recientemente The Verge.

El Congreso estadounidense aprobó en abril de 2024 una ley que prohibía las “aplicaciones controladas por adversarios extranjeros” disponibles en tiendas como Apple Store y Google Play. Lo hizo para proteger la privacidad de los datos de los usuarios, por tanto debía vender sus activos en la zona.

El presidente electo, Donald Trump, señaló en diciembre que el veto a TikTok, que se vería afectada por esta normativa debido a que pertenece a una compañía china, debía revocarse. Entonces, Trump, que tomará posesión de este cargo un día después de que entre en vigor la normativa, argumentó que esta disputa legal se podía resolver mediante negociaciones, según adelantó Bloomberg.

Este mismo medio señaló a comienzos de esta semana que China estaba barajando venderle su servicio al actual propietario de X (antes Twitter), Elon Musk, para mantener activa la ‘app’ en ese país, según le habían confirmado fuentes cercanas a la firma.

Sin embargo, un portavoz de TikTok sugirió, a través de otro comunicado compartido con medios como Variety, que no era cierto y que no tenía nada que comentar sobre “algo que es pura ficción”. Ahora, The Verge ha adelantado nueva información sobre los movimientos de ByteDance, propietaria de TikTok.

A la espera de que la Corte Suprema confirme la prohibición de la aplicación en Estados Unidos, la compañía ha compartido un comunicado entre sus empleados a través del correo electrónico para indicar que su equipo de liderazgo “sigue planificando el camino a seguir”.

En este memorando, TikTok también ha apuntado que “el proyecto de ley no está escrito de manera que afecte a las entidades a través de las cuales trabajamos, solo a la experiencia del usuario estadounidense” de la plataforma.

Finalmente, ha señalado que “si bien sigue habiendo ruido de especulaciones en los medios de comunicación”, comunicará cualquier información a sus empleados “a medida que se vayan concretando los detalles”.

¿Qué sucedería si se prohibe?

La ley no dejaría que se realicen nuevas descargas de TikTok en las tiendas de aplicaciones de Apple y Google, mientras que los actuales usuarios podrían seguir utilizando la red social durante un tiempo no definido. Ante esto, la empresa estipuló en un recurso judicial que se calcula que un tercio de los 170 millones de estadounidenses que utilizan su aplicación dejarían de acceder a la plataforma si la prohibición dura un mes.

Según el medio The Information, si se concreta el cierre en la zona geográfica, las personas que intenten abrir la aplicación verán un mensaje emergente que les dirigirá a un sitio web con información sobre la prohibición. También la app planea dar a los usuarios la opción de descargar todos sus datos para que puedan obtener registro de su información personal.