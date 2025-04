Spotify reporta problemas técnicos y deja de funcionar con normalidad: plataforma niega “hackeo”

La empresa sueca de servicios de música por internet Spotify experimenta este miércoles problemas técnicos que impiden a sus clientes hacer un uso normal de sus productos. Mensajes como “no se pudo cargar la página” o piezas musicales que quedan sin poder reproducirse son algunos de los problemas que experimentan los usuarios de la firma nórdica.

Desde las redes sociales de la plataforma aseguran que se encuentran trabajando en la solución al evento, junto con descartar que los problemas se originen por un hackeo de sus servidores.

We are aware of the outage and working to resolve it as soon as possible. The reports of this being a security hack are false.

— Spotify Status (@SpotifyStatus) April 16, 2025