Guns N’ Roses en Chile 2025: precios y entradas para Estadio Nacional

La legendaria banda de rock Guns N’ Roses volverá a pisar suelo chileno como parte de su más reciente tour internacional, titulado Because what you want N’ what you get are two completely different things. La cita está agendada para el próximo 14 de octubre en el Parque Estadio Nacional.

Con Axl Rose, Duff McKagan y Slash liderando el escenario, el grupo promete un espectáculo inolvidable dentro de una gira que los llevará por escenarios de Asia, Europa y América.

Durante la noche, no faltarán clásicos que han marcado generaciones, como “Paradise City”, “Welcome to the Jungle”, “Sweet Child O’ Mine”, “November Rain”, “Knockin’ on Heaven’s Door” y “Don’t Cry”, entre otros himnos del rock.

Entradas: fechas clave y precios

Las entradas estarán disponibles exclusivamente a través de PuntoTicket, y la venta se desarrollará en tres etapas:

10 de junio a las 11:00 horas : Preventa exclusiva para fans registrados de la banda.

11 de junio a las 11:00 horas : Preventa para clientes Banco Falabella, con un 20% de descuento , válida por 48 horas o hasta agotar stock.

13 de junio a las 11:00 horas: Inicio de la venta general.

Todos los tickets serán nominativos y el E-Ticket podrá descargarse desde el 6 de octubre.

Precios referenciales (incluyen cargo por servicio):