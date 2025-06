Morrissey confirma su regreso a Chile: revisa lugar, fecha y venta de entradas

Morrissey, una de las voces más icónicas de una generación, anuncia espectáculos en Latinoamérica. El turno de Santiago es el 16 de noviembre en Movistar Arena.

El cantante británico Morrissey anunció este lunes que hará seis shows en América Latina en el marco de la gira que realiza desde 2024. En concreto se presentará el 31 de octubre en Ciudad de México (México), el 4 de noviembre en Guadalajara (México), el 8 de noviembre en Buenos Aires (Argentina), el 12 de noviembre en Sao Paulo (Brasil) el 16 de noviembre en Santiago (Chile) y el 20 de noviembre en Lima (Perú).

Los fanáticos del exvocalista de The Smiths podrán verlo en vivo, luego de que en 2023 y 2024 cancelara dos espectáculos en suelo nacional

La influencia y el legado musical de Morrissey son irrefutables. Considerado ampliamente como una de las figuras más influyentes del pop británico, así como uno de los mejores letristas de su generación.

Morrissey ha publicado 13 álbumes de estudio en solitario, todos ellos en el top 10 del Reino Unido, incluyendo tres números 1, y ha sido galardonado con el Premio Ivor Novello por su destacada contribución a la música británica. Morrissey recibió recientemente el Premio Social Vanguard 2024 en reconocimiento a su excepcional servicio y dedicación a los derechos de los animales.

Como vocalista de The Smiths, marcó para siempre la historia de la música con tan solo cuatro álbumes. Como solista, ha consolidado un sonido que aún resuena hoy, convirtiéndolo en una de las voces más aclamadas de las últimas cuatro décadas. Cuando se estrenó el sencillo debut de The Smiths, “Hand In Glove”, el panorama musical cambió para siempre y dio origen a un rico catálogo de canciones que incluye himnos como “This Charming Man”, “How Soon Is Now?” y “There Is A Light That Never Goes Out”.

Cuando Morrissey se embarcó en su carrera en solitario, su racha de canciones icónicas e influyentes continuó con “Suedehead”, “Everyday Is Like Sunday”, “Irish Blood, English Heart”, “First of the Gang to Die” y muchas más.

A través del sistema Puntoticket, la venta general comenzará el jueves 12 de junio a las 12:00 horas. En este ítem, las entradas fluctúan entre los $34.500 (Tribuna) y los $138.000 (Cancha Preferencial), incluyendo el respectivo cargo por servicio.

En venta general, los clientes de la compañía Movistar también podrán optar a un descuento, aunque este sólo será válido para las primeras dos mil compras.