Bebé chileno con el mismo nombre es bendecido por el Papa León XIV en el Vaticano

Un emotivo episodio tuvo lugar en la Plaza de San Pedro durante la audiencia general, cuando el papa León XIV bendijo a un bebé chileno que fue alzado por los guardias del Vaticano desde entre la multitud.

El momento fue captado en un video difundido por el medio Catholic Sat, donde se aprecia al pequeño —quien sostenía un cartel con el mensaje “¡Hola! También me llamo León”— siendo acercado al pontífice para recibir su bendición.

Los asistentes reaccionaron con entusiasmo, gritando frases como “Chile te ama” y “¡Gracias, Papa!”. “Un tierno momento en la audiencia general del Santo Padre esta mañana, cuando el Papa León XIV se encuentra con su tocayo: el pequeño León, o más precisamente, el bebé León de Chile”, escribió Catholic Sat al publicar el registro, que ya supera las 54 mil visualizaciones en la red social X.

A cute moment at the Holy Father’s General Audience this morning, as Pope Leo XIV meets his namesake baby Leo, or more precisely baby León from Chile. pic.twitter.com/vX5ojiJppV

— Catholic Sat (@CatholicSat) June 18, 2025