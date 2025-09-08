Banksy sorprende con nueva obra en el Tribunal de Justicia de Londres

El enigmático artista callejero británico Banksy volvió a generar expectación este lunes en Londres, tras realizar una pintura en el Tribunal de Justicia de la capital británica. La obra, que rápidamente se viralizó en redes sociales, muestra a un juez sosteniendo un mazo y golpeando a una persona que porta una pancarta manchada de sangre.

La pieza fue ubicada en una de las paredes exteriores del Queen’s Building, parte del complejo judicial londinense, y actualmente se encuentra cubierta con paneles negros de plástico, protegida por vallas metálicas y bajo vigilancia permanente de dos guardias de seguridad.

El propio Banksy confirmó la autoría de la intervención a través de su cuenta oficial de Instagram. Esta aparición marca su regreso a Londres tras su última serie de obras en agosto de 2024, cuando sorprendió con nueve creaciones de temática animal, entre ellas la garita de Policía transformada en tanque de pirañas en la City.

Su nueva acción se produce luego de que el 30 de mayo apareciera una de sus piezas en Marsella, en el sur de Francia. Reconocido mundialmente, Banksy utiliza el arte urbano para cuestionar problemas sociales, políticos y medioambientales. Sus obras alcanzan valores millonarios en subastas y suelen estar rodeadas de un fuerte simbolismo y polémica.