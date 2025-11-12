Dua Lipa conquistó al Nacional interpretando “Tu falta de querer”: revisa acá el momento

En el marco de su “Radical Optimism Tour”, Dua Lipa ofreció su primer concierto en Santiago, Chile, generando alta expectación entre sus fanáticos. Y como es tradición de la gira, la artista británica dedicó un momento de su setlist a interpretar una canción de un artista local, y en esta ocasión eligió el popular tema “Tu falta de querer” de Mon Laferte.

La elección, que ya se rumoreaba horas antes tras viralizarse registros de la prueba de sonido desde las afueras del Estadio Nacional, fue confirmada durante el show. Para anunciar su decisión, Dua Lipa interactuó con el público en español. “Santiago que bonito estar aquí esta noche, he deseado esto desde la última vez que estuve aquí. El cariño es tan lindo. Gracias por compartir su energía conmigo”, comenzó señalando.

Luego, elogió el tema: “La próxima canción que voy a cantar siempre me emociona y me pone nerviosa porque es diferente cada noche. Es una canción de una artista local, del país en que estoy, y esta noche elegí una canción que me encanta pero que me rompe el corazón cada vez que la escucho. Supongo que ahí está su belleza”.

🎫 Dua Lipa cantando “TU FALTA DE QUERER” de Mon Laferte esta noche en Chile pic.twitter.com/B2rNtoPWKt — fefe (@fedeebongiorno) November 12, 2025

Previamente, la expectativa se había mezclado con cierta polémica luego de que Mon Laferte reaccionara en su cuenta de X con un emoji enojado, lo que generó especulaciones sobre su desagrado. Sin embargo, tras la interpretación del cover, que rápidamente se viralizó en redes sociales, la cantante chilena aclaró la situación respondiendo con un “Te amo” dirigido a Dua Lipa. A un seguidor que le preguntó por el emoji previo, Mon Laferte explicó que había sido “por el internet lento de mi pueblo”.

La presentación de “Tu falta de querer” fue uno de los momentos más esperados de la noche, y durante su interpretación, el público del Estadio Nacional coreó la canción de principio a fin. Esta práctica de realizar covers locales es una constante en la gira; en sus shows en Argentina, por ejemplo, la artista interpretó “Música Ligera” de Soda Stereo y “Tu Misterioso Alguien” de Miranda!