Miss Universo 2025: Tailandia vive su gala final con Inna Moll destacando entre las favoritas

El escenario internacional de Miss Universo 2025 llega a su etapa más intensa, con Tailandia lista para recibir este jueves el espectáculo que definirá a la próxima reina mundial. La instancia final reunirá a las candidatas que superaron las etapas preliminares y que ahora competirán por el título de “la mujer más hermosa del mundo”.

La participación de la chilena Inna Moll ha provocado fuerte interés entre el público y especialistas en concursos de belleza, posicionándola como una de las favoritas tras su destacado desempeño.

Qué presentará la Gala Final de Miss Universo 2025

La ceremonia de clausura contempla un despliegue artístico y visual diseñado para cautivar a la audiencia global. Dentro del programa oficial se consideran:

Exhibiciones en pasarela con las competidoras finalistas.

Actuaciones musicales interpretadas en vivo.

El esperado anuncio de la nueva monarca universal.

A qué hora comenzará la transmisión en cada país

La final será emitida en directo para Sudamérica, con horarios diferenciados según territorio. La programación establecida es la siguiente:

País — Horario EN VIVO

Chile: 22:00 horas

Argentina: 22:00 horas

Colombia: 20:00 horas

Perú: 20:00 horas

Bolivia: 21:00 horas

Dónde ver Miss Universo 2025 en vivo

La difusión oficial del certamen estará disponible por diversas plataformas accesibles al público latinoamericano: