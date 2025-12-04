Búsquedas más populares en Google 2025: deportes, elecciones y cultura pop

El cierre de 2025 llega acompañado de una nueva edición de “El Año en Búsquedas”, el recuento que Google publica cada diciembre y que sintetiza aquello que detonó la curiosidad digital en Chile. Este compendio, elaborado con datos de Google Trends y otras herramientas internas, expone las consultas con mayores incrementos a lo largo del año.

El listado vuelve a confirmar un patrón: el deporte continúa liderando el interés nacional, seguido de los procesos electorales y un ecosistema cultural cada vez más híbrido entre cine, música, podcast, series y contenidos virales.

“‘El Año en Búsquedas’ funciona como una radiografía de la curiosidad de las personas en Chile. Muestra qué temas irrumpen con fuerza, qué eventos se convierten en conversación colectiva y cómo se entrecruzan la actualidad, el deporte, la política y el entretenimiento en el día a día de quienes usan el Buscador para informarse y aprender”, comentó Alejandra Bonati, Gerenta de Comunicaciones de Google Chile y Perú.

Además de las listas generales, el informe incorpora categorías específicas que agrupan preguntas prácticas, consultas cívicas y términos que surgieron al ritmo de los acontecimientos del año.

Cómo impactó el deporte en las búsquedas de 2025

Las competencias internacionales volvieron a orientar la conversación online. El Mundial de Clubes y los torneos Sub 20 y Sub 17 sostuvieron un flujo constante de consultas, mientras que clubes como Real Betis, PSG, Bayern y Sevilla concentraron interés transversal.

El escenario local tampoco quedó atrás: la campaña de Colo Colo Femenino se transformó en uno de los fenómenos más consultados al sumar hinchadas, nuevos referentes y atención mediática permanente. También destacaron búsquedas vinculadas a otras disciplinas, con nombres como Jaula Bahamondes y la pelea Canelo vs Crawford que recordaron la amplitud del deporte como motor de tendencias.

Qué papel tuvieron las elecciones en el uso del Buscador

El calendario electoral recorrió el año completo y su presencia quedó registrada en los términos más recurrentes. Expresiones como “vocal de mesa 2025”, “dónde voto” o “elecciones primarias 2025” crecieron a medida que avanzaban los hitos cívicos.

La atención también se concentró en figuras políticas que atravesaron debates y primarias. Jeannette Jara se instaló en búsquedas relacionadas con discusiones sociales, mientras que Gonzalo Winter acumuló consultas al encabezar la carrera presidencial dentro de su bloque político. El patrón fue claro: Google volvió a ser una vía para entender tanto los procedimientos como el perfil de quienes protagonizan la agenda pública.

Qué tendencias culturales dominaron las pantallas y redes

El ecosistema de la cultura pop vivió un año dinámico. Estrenos como Nosferatu, Emilia Pérez y Cómo entrenar a tu dragón impulsaron búsquedas tras su recorrido en festivales y cines. Las series Adolescencia, El Eternauta y Pulso mantuvieron presencia constante en redes y plataformas de análisis.

En los espectáculos, George Harris recobró protagonismo a partir de su rutina en el Festival de Viña, mientras artistas como Myriam Hernández, Marc Anthony y Bad Bunny dinamizaron el interés con conciertos y anuncios.

El año también estuvo marcado por búsquedas asociadas a fallecimientos de figuras influyentes. La partida de Héctor Noguera generó alto impacto en la esfera cultural chilena, y nombres globales como Ozzy Osbourne y el Papa Francisco movilizaron consultas masivas.

“Cada diciembre vemos cómo cambian las preguntas y los intereses de las personas en Chile, y este año no fue la excepción. Las búsquedas muestran patrones claros —desde la necesidad de información cívica hasta el seguimiento minuto a minuto del deporte y la fuerza que mantiene la cultura pop— y ese mapa es clave para entender cómo evoluciona la conversación pública. Esa es, finalmente, la importancia de este recuento”, concluyó Bonati.

El Año en Búsquedas 2025 — Principales Listados

Búsquedas

Mundial de Clubes Mundial Sub 20 Wplace Corte de Luz Real Betis Irán Héctor Noguera iPhone 17 Ozzy Osbourne Papa Francisco

Personas

George Harris Myriam Hernández Marc Anthony Bad Bunny Jeannette Jara Emilia Dides Robert Prevost Bianca Censori Denisse Campos Johannes Kaiser

Nos dejaron

Héctor Noguera Ozzy Osbourne Papa Francisco Diogo Jota Charlie Kirk Tommy Rey Michelle Trachtenberg Teresita Reyes Leo Dan Val Kilmer

Elecciones

Vocal de mesa 2025 Elecciones Primarias 2025 Jeannette Jara Elecciones Presidenciales Chile 2025 Servel CL dónde voto Johannes Kaiser Debate presidencial Candidatos Presidenciales Chile 2025 Gonzalo Winter Harold Mayne-Nicholls

Qué es

¿Qué es la neutropenia? ¿Qué es la escarlatina? ¿Qué es la mononucleosis? ¿Qué es la aspergilosis? ¿Qué es el lipedema? ¿Qué es un capibara? ¿Qué es el cadmio? ¿Qué es un shock séptico? ¿Qué es el antropoceno? ¿Qué es homologación?

Cómo

¿Cómo votar en Chile? ¿Cómo se llama el nuevo Papa? ¿Cómo dibujar a Stitch? ¿Cómo se escribe Stitch? ¿Cómo se escribe Universidad? ¿Cómo se usan las criptomonedas? ¿Cómo se dice tu método en polaco? ¿Cómo saber? ¿Cómo se llama la novia de Stitch? ¿Cómo va la U?

Quién es

¿Quién es el nuevo Papa? ¿Quién es la esposa de Héctor Noguera? ¿Quién es el presidente de Venezuela? ¿Quién es Jean Paul Pineda? ¿Quién es Leonarda Villalobos? ¿Quién es Charlie Kirk? ¿Quién es Raquel Castillo? ¿Quién es Felipe Kast? ¿Quién es Juan Pablo Sáez? ¿Quién es Tamara Ferreira?

Por qué

¿Por qué se cortó la luz en Chile? ¿Por qué se llaman Países Bajos? ¿Por qué los gatos amasan? ¿Por qué se calienta el celular? ¿Por qué se extinguieron los dinosaurios? ¿Por qué el huemul está en peligro de extinción? ¿Por qué se celebra el Día de las Flores Amarillas? ¿Por qué me suena tanto el estómago? ¿Por qué fue la guerra de Vietnam? ¿Por qué me tiro tantos pedos?

Deportes

Mundial de Clubes Mundial Sub 20 Real Betis Colo Colo Femenino PSG Sevilla Mundial Sub 17 Bayern Jaula Bahamondes Canelo vs Crawford

Libros

El Eternauta Libro del Nuevo Conductor Profesional El verano en que me enamoré Memento mori De mi para mi: La Tormenta Pasará Desfibrilador Mala influencia Mi año en Oxford Mi psicóloga me dijo Vuelvo a mí

Series

Adolescencia Vinagre de manzana El Eternauta Chespirito: Sin querer queriendo Pulso Olympo Efectos Colaterales The Last of Us Paradise Mentiras, la serie

Películas