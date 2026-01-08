Metro extiende su horario por conciertos de Bad Bunny: revisa estaciones habilitadas

La espera está llegando a su fin para los seguidores de Bad Bunny en Chile. El artista puertorriqueño se presentará los días 9, 10 y 11 de enero en el Estadio Nacional, como parte de su gira mundial “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”, uno de los espectáculos más esperados del verano.

Ante la alta convocatoria que se proyecta para cada jornada, se anunciaron medidas especiales de transporte para facilitar el desplazamiento del público al término de los conciertos.

¿Habrá extensión del horario del Metro tras los conciertos?

Con el objetivo de garantizar un retorno seguro y ordenado de los asistentes, la productora Bizarro confirmó un acuerdo con Metro de Santiago para ampliar el funcionamiento del servicio. Según se informó, la medida busca “asegurar la extensión de horario para facilitar y asegurar el regreso de las personas a sus hogares”.

¿Hasta qué hora operará el Metro de Santiago?

De acuerdo a lo detallado por la organización, el Metro funcionará hasta las 00:30 horas durante cada una de las tres noches del evento. Sin embargo, la extensión se aplicará solo en estaciones específicas, diferenciando puntos habilitados exclusivamente para ingreso y otros solo para egreso.

Qué estaciones estarán habilitadas para ingresar al sistema

Línea 6 (Ingreso):

Estadio Nacional

Ñuble

Ñuñoa

Cuáles serán las estaciones disponibles para el egreso

Línea 3 (Egreso):

Plaza Egaña

Ñuñoa

Irarrázaval

Universidad de Chile

Hospitales

Conchalí

Plaza Quilicura

Línea 6 (Egreso):

Cerrillos

Franklin

Ñuble

Ñuñoa

Inés de Suárez

Los Leones

Línea 5 (Egreso):

Baquedano

Ñuble

Carlos Valdovinos

Pedrero

La Florida

Vicente Valdés

Las autoridades y la producción recomendaron planificar el viaje con anticipación y considerar únicamente las estaciones habilitadas durante el horario extendido, especialmente considerando la alta afluencia que se espera tras cada presentación del artista.