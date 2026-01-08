Metro extiende su horario por conciertos de Bad Bunny: revisa estaciones habilitadas
Metro extenderá su servicio hasta las 00:30 por los shows de Bad Bunny en el Estadio Nacional, con estaciones específicas de ingreso y salida.
La espera está llegando a su fin para los seguidores de Bad Bunny en Chile. El artista puertorriqueño se presentará los días 9, 10 y 11 de enero en el Estadio Nacional, como parte de su gira mundial “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”, uno de los espectáculos más esperados del verano.
Ante la alta convocatoria que se proyecta para cada jornada, se anunciaron medidas especiales de transporte para facilitar el desplazamiento del público al término de los conciertos.
¿Habrá extensión del horario del Metro tras los conciertos?
Con el objetivo de garantizar un retorno seguro y ordenado de los asistentes, la productora Bizarro confirmó un acuerdo con Metro de Santiago para ampliar el funcionamiento del servicio. Según se informó, la medida busca “asegurar la extensión de horario para facilitar y asegurar el regreso de las personas a sus hogares”.
¿Hasta qué hora operará el Metro de Santiago?
De acuerdo a lo detallado por la organización, el Metro funcionará hasta las 00:30 horas durante cada una de las tres noches del evento. Sin embargo, la extensión se aplicará solo en estaciones específicas, diferenciando puntos habilitados exclusivamente para ingreso y otros solo para egreso.
Qué estaciones estarán habilitadas para ingresar al sistema
Línea 6 (Ingreso):
-
Estadio Nacional
-
Ñuble
-
Ñuñoa
Cuáles serán las estaciones disponibles para el egreso
Línea 3 (Egreso):
-
Plaza Egaña
-
Ñuñoa
-
Irarrázaval
-
Universidad de Chile
-
Hospitales
-
Conchalí
-
Plaza Quilicura
Línea 6 (Egreso):
-
Cerrillos
-
Franklin
-
Ñuble
-
Ñuñoa
-
Inés de Suárez
-
Los Leones
Línea 5 (Egreso):
-
Baquedano
-
Ñuble
-
Carlos Valdovinos
-
Pedrero
-
La Florida
-
Vicente Valdés
Las autoridades y la producción recomendaron planificar el viaje con anticipación y considerar únicamente las estaciones habilitadas durante el horario extendido, especialmente considerando la alta afluencia que se espera tras cada presentación del artista.