Festival del Huaso de Olmué 2026: artistas confirmados y fechas del evento en El Patagual

El Festival del Huaso de Olmué entra en su recta final de preparación y ya tiene definida la programación completa que marcará el verano en la Región de Valparaíso. El tradicional encuentro musical se desarrollará durante cuatro jornadas consecutivas en el escenario de El Patagual, combinando música, humor y transmisiones televisivas a nivel nacional.

La edición 2026 se llevará a cabo los días 15, 16, 17 y 18 de enero, y volverá a contar con la conducción de Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy, dupla que encabezará las noches del certamen.

Qué artistas forman parte de la parrilla del Festival del Huaso de Olmué

La programación incluye figuras consagradas de la música chilena, nuevos exponentes y artistas internacionales que debutarán en este escenario. Además, cada jornada incorporará un espacio dedicado al humor.

Jueves 15 de enero

Apertura: Myriam Hernández

Humor: Paul Vásquez

Cierre: Nicole

Viernes 16 de enero

Apertura: Luck Ra

Humor: Erwin Padilla

Cierre: Alanys Lagos y Toly Fu

Sábado 17 de enero

Apertura: Américo

Humor: León Murillo

Cierre: Gepe

Domingo 18 de enero

Apertura: Ráfaga

Humor: Felipe Parra

Cierre: Entremares

Dónde y cómo comprar las entradas para Olmué 2026

Quienes deseen asistir de manera presencial pueden adquirir sus entradas a través de Punto Ticket, seleccionando la fecha y el sector correspondiente dentro del recinto. Los valores varían según la ubicación, con precios que van desde los $40.000 hasta montos cercanos a los $100.000 en las zonas más próximas al escenario principal.

¿Habrá transmisión por televisión abierta?

El Festival del Huaso de Olmué 2026 contará con transmisión televisiva a través de TVN, permitiendo seguir cada jornada en vivo desde todo el país.

Con una cartelera diversa y un formato ya consolidado, el certamen vuelve a posicionarse como uno de los eventos culturales más relevantes del verano en Chile.