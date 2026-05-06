Expareja de Stephanie Vaquer es declarado culpable por intento de feminicidio
Ayer un juzgado de Ciudad de Mexico declaró culpable al luchador Rogelio Reyes, conocido como “Cuatrero”, por los delitos de violencia intrafamiliar y tentativa de feminicidio contra su expareja, la chilena y ganadora del Campeonato mundial Femenino de la WWE en 2025, Stephanie Vaquer.
La resolución fue publicada por la prensa mexicana y aseguraron que la audiencia de individualización de la pena quedó programada para el próximo martes 12 de mayo. Por lo que deberá volver a prisión hasta que se declaré la condena.
Cabe destacar que el hecho que se denunció, según la carpeta de investigación, ocurrió en marzo de 2023 cuando Rogelio Reyes intentó estrangular a Stephanie Vaquer y golpearla contra una pared, esto le generó lesiones evidentes en el cuello y fue el motivo por el que presentó de manera formal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
“Cuatrero” fue detenido días después y se le decretó prisión preventiva. En 2025 le otorgaron libertad condicional sin derecho de acercarse a la víctima.