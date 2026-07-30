Chile <3 Corea del Sur: J.A. Kast realiza un "corazón coreano" junto al presidente Lee Jae-myung

La visita a Chile del presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, está planteada en base a asuntos estratégicos para el país asiático: acercamientos en ejes económicos, de minería, seguridad y cooperación antártica marcan su pauta, la que ya planteó durante su parada en Brasil y que planea extender a su visita a Argentina y Alemania. Sin embargo, una agenda apretada y enfocada en la cooperación no detuvo un momento de distensión junto a José Antonio Kast.

Pasadas las 11:00, el Mandatario nacional recibió en el Palacio de La Moneda a Lee con los correspondientes honores protocolares, los segundos que rinde desde su toma de mando (los primeros fueron a propósito de la visita del presidente de República Checa, Petr Pavel, en abril pasado). Al entrar por la alfombra roja, Kast lo saludó y lo guió hasta el segundo piso, momento en que tomó la iniciativa y realizó frente a la prensa presente un “corazón coreano”, gesto que fue rápidamente replicado por Lee.

Durante la reunión entre ambas partes, los presidentes replicaron el que probablemente sea el emoji más reconocido en la actualidad: